Paloma Valencia y Mauricio Gómez Amín, jefe de debate de De la Espriella, protagonizaron pelea en redes: “Parece que no han entendido”

Mauricio Gómez Amín aclaró que Abelardo de la Espriella no hará alianzas con partidos políticos, tras hacer una aclaración sobre un video del candidato con Álvaro Uribe. La aspirante Paloma Valencia rechazó sus explicaciones - crédito Prensa Paloma Valencia/Suminitrada a Infobae Colombia y Prensa Senado

Mauricio Gómez Amín, jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, dio claridad sobre un video difundido en redes sociales en el que se ve al aspirante encontrándose con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La grabación fue divulgada después de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales (31 de mayo de 2026 - primera vuelta), en las que De la Espriella se posicionó como el candidato favorito, con 10.361.499 votos (43,74%), junto con el aspirante Iván Cepeda, que logró obtener 9.688.361 votos (40,90%).

De acuerdo con el jefe de debate, el video no es actual y no hace parte de la campaña del abogado. La reunión que se muestra en la grabación se efectuó hace más de un año, por lo tanto, no corresponde a un encuentro posterior a la primera vuelta y no debe interpretarse como una alianza político-electoral previa a la segunda vuelta.

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“Está circulando en redes sociales un video que se presta a malos entendidos. El video, grabado hace más de un año, registró una reunión entre el entonces abogado Abelardo de la Espriella y el ex presidente Álvaro Uribe, en las instalaciones de su oficina de abogados en Barranquilla. Esa reunión no es actual, no es de campaña”, precisó Gómez Amín en su cuenta de X.

Mauricio Gómez Amín, jefe de debate de Abelardo de la Espriella, hizo claridad sobre el video del candidato con Álvaro Uribe - crédito @MauricioGomezCO/X

Según precisó, el candidato presidencial se mantiene en su postura de no aceptar ningún tipo de alianza con partidos políticos, lo que quiere decir que no hará ningún acuerdo con el exmandatario Álvaro Uribe ni con el partido Centro Democrático, el cual fundó.

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Las declaraciones de Gómez Amín derivaron en críticas por parte de la excandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, que en la primera vuelta de las elecciones ocupó el tercer lugar, con apenas 1.639.685 votos (6,92%). En la red social X, la congresista interpretó las explicaciones del jefe de debate como un ataque al partido y al mismo exmandatario, que, además, ya anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta.

“Muy grave que sigan con las “estrategias” de maltratarnos. Parece que no han entendido que nos jugamos la democracia. Ustedes sacan el video con el Presidente Uribe y ahora lo usan para maltratarlo. Entiendan el momento político, estén a la altura de lo que puede pasar. El enemigo del Cepeda", indicó la senadora de derecha.

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La excandidata presidencial Paloma Valencia señaló a la campaña de Abelardo de la Espriella de maltratarla - crédito @PalomaValenciaL/X

Gómez Amín continuó con la discusión con la senadora e indicó que su objetivo era hacer una aclaración sobre el video difundido en redes sociales y no maltratar a nadie. Además, negó que la campaña de Abelardo de la Espriella haya publicado la grabación y que detrás de ello exista una estrategia político-electoral.

Entonces, insistió en que, para la derecha que representa De la Espriella, el candidato presidencial Iván Cepeda Castro es el único “enemigo”, por lo que instó a Valencia a detener sus críticas hacia el aspirante de la derecha.

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Mauricio Gómez Amín, jefe de debate de Abelardo de la Espriella, respondió a señalamientos de Paloma Valencia - crédito @MauricioGomezCO/X

“El enemigo de la democracia es @IvanCepedaCast, el que no ha reconocido el resultado de las elecciones es @petrogustavo, la que está en riesgo es La Patria, por favor, ya no más, el Pueblo habló. Bienvenidos todos los ciudadanos que buscaron sumar, seguimos invitándolos a multiplicar”, precisó.

Álvaro Uribe anunció su respaldo a De la Espriella

En un video publicado en redes, el expresidente Álvaro Uribe reconoció la derrota de Paloma Valencia en las urnas e informó que votará por el aspirante Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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El expresidente de la República, tras la derrota de su candidata, Paloma Valencia, se sumó a la aspiración del abogado de ultraderecha, que fue el gran ganador en primera vuelta - crédito @alvarouribevel/X

Argumentó que, desde su perspectiva, no es viable para el país que el Gobierno actual del mandatario Gustavo Petro continúe por otros cuatro años, bajo la dirección de Iván Cepeda, el segundo candidato más votado en la primera vuelta.

“Cumplimos la palabra. Votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”, indicó el ex jefe de Estado.

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