Colombia

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: el ciclo 3 inicia el 16 de junio con pagos de hasta $500.000 para sus beneficiarios

Más de 700.000 hogares podrán cobrar los giros si mantienen al día sus datos y cumplen las verificaciones oficiales que realiza Prosperidad Social antes de autorizar cada desembolsos

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Prosperidad Social prioriza familias en pobreza extrema, con niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad en el nuevo ciclo de incentivos - crédito Prosperidad Social
Prosperidad Social prioriza familias en pobreza extrema, con niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad en el nuevo ciclo de incentivos - crédito Prosperidad Social

El ciclo 3 de pagos de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA comenzará en Colombia el próximo 16 de junio, según confirmó el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya. Este nuevo ciclo beneficiará a más de 700.000 hogares, priorizando a las familias en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad socioeconómica y especialmente a aquellas con niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

El proceso de liquidación y entrega de los incentivos monetarios depende de la información final que suministre la Registraduría sobre la supervivencia de los beneficiarios, requisito previo indispensable para garantizar la transparencia y evitar pagos indebidos.

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¿Quiénes reciben los pagos y cuánto es el monto?

Renta Ciudadana está dirigida a hogares identificados a través del Sisbén IV o el Registro Social de Hogares vigente, así como a comunidades indígenas reconocidas por el Ministerio del Interior. No hay proceso de inscripción abierto: Prosperidad Social selecciona y vincula a los beneficiarios a partir de los registros administrativos oficiales, por lo que se recomienda mantener la información actualizada en el Sisbén y consultar regularmente los canales oficiales de la entidad o la alcaldía local para conocer novedades y confirmaciones de elegibilidad.

La entrega de pagos de Renta Ciudadana depende de la información de supervivencia de beneficiarios, validada por la Registraduría Nacional - crédito Prosperidad Social
La entrega de pagos de Renta Ciudadana depende de la información de supervivencia de beneficiarios, validada por la Registraduría Nacional - crédito Prosperidad Social

La transferencia monetaria del programa, bajo la línea Valoración del Cuidado, será de hasta quinientos mil pesos ($500.000), liquidada cada 45 días. Los hogares beneficiados podrán reclamar el dinero mediante la red conformada por SuRed y SuperGiros, bajo la modalidad de giro, lo que facilita la cobertura nacional y la entrega oportuna, segura y sin contratiempos.

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El acompañamiento de Prosperidad Social garantiza que los pagos lleguen a quienes cumplen los requisitos y mantienen su condición de elegibilidad. Los criterios de permanencia incluyen la vigencia de los documentos de identidad de la persona titular y de los beneficiarios, la coherencia de la información entre bases de datos de distintas entidades del Estado, y la supervivencia tanto de los titulares como de los miembros del hogar atendidos por el programa.

Devolución del IVA: ¿quiénes acceden y cuál es el monto?

Junto con Renta Ciudadana, el ciclo 3 incluye la entrega del incentivo por Devolución del IVA. Este programa está dirigido a los hogares más pobres del país, con el objetivo de reducir el impacto del impuesto sobre las ventas en sus gastos cotidianos. La transferencia se entrega a los hogares focalizados por Prosperidad Social, que también deben mantener actualizada su información y cumplir los criterios de selección.

Solo hogares identificados por el Sisbén IV, el Registro Social o reconocidos por el Ministerio del Interior pueden recibir los incentivos monetarios del programa - crédito Prosperidad Social
Solo hogares identificados por el Sisbén IV, el Registro Social o reconocidos por el Ministerio del Interior pueden recibir los incentivos monetarios del programa - crédito Prosperidad Social

El monto de la devolución del IVA varía según la normativa vigente y el ciclo de pagos, pero suele oscilar entre $90.000 y $100.000 por ciclo, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y el número de beneficiarios incluidos en cada etapa.

¿Qué requisitos deben cumplir los hogares para acceder o mantenerse en los programas?

Para la permanencia en Renta Ciudadana y Devolución del IVA, Prosperidad Social verifica periódicamente los siguientes criterios:

  • No existir decisiones oficiales que modifiquen la custodia o protección de menores en el hogar.
  • Ningún adolescente o joven beneficiario debe estar recibiendo transferencias de Jóvenes en Paz.
  • Inscripción vigente en SISBEN IV o listados indígenas validados.
  • Coherencia en la información de registros administrativos y otras fuentes oficiales, como los ministerios de Educación, Salud, Interior, Justicia, el Icbf, el DNP, la Registraduría, la Uariv y la Ungrd.
  • Vigencia de los documentos de identidad de los titulares y beneficiarios.
  • Condiciones sociales y económicas acordes a los criterios del programa.
  • Supervivencia confirmada de los titulares y beneficiarios.
  • Suscripción de acta de compromiso y corresponsabilidad.
Prosperidad Social modificó el calendario de pagos de Renta Ciudadana en Colombia, por lo que el primer giro de 2026 se realizará hasta marzo, tras ajustes en el contrato del operador financiero- crédito VisualesIA/Prosperidad Social
Entre los requisitos para recibir los pagos están la vigencia en Sisbén IV, documentos actualizados y la supervivencia confirmada de titulares y beneficiarios - crédito VisualesIA/Prosperidad Social

El incumplimiento de uno o más criterios puede llevar a la suspensión preventiva del hogar, lo que implica la interrupción temporal de los pagos hasta que se subsanen las inconsistencias o se confirme la elegibilidad.

¿Cómo y cuándo reclamar el pago?

El pago se podrá reclamar a partir del 16 de junio en cualquiera de los puntos habilitados de SuRed o SuperGiros en todo el país. Los beneficiarios deben presentar su documento de identidad vigente y verificar si están incluidos en el listado de hogares focalizados para el ciclo 3, consultando la página web de Prosperidad Social o los canales dispuestos por las alcaldías municipales.

Es fundamental estar atentos a los comunicados oficiales para evitar fraudes o información falsa. Prosperidad Social recomienda no compartir información personal con terceros y acudir solo a los puntos autorizados.

El Gobierno nacional, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, ha entregado hasta ahora 5,1 billones de pesos a través de Renta Ciudadana y 3,2 billones de pesos por Devolución del IVA a más de 3 millones de hogares, contribuyendo a la superación de la pobreza, el fortalecimiento de la economía local y la reducción del impacto del IVA en los hogares más vulnerables.

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