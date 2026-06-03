Renta Ciudadana y Devolución del IVA: el ciclo 3 inicia el 16 de junio con pagos de hasta $500.000 para sus beneficiarios

Prosperidad Social prioriza familias en pobreza extrema, con niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad en el nuevo ciclo de incentivos - crédito Prosperidad Social

El ciclo 3 de pagos de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA comenzará en Colombia el próximo 16 de junio, según confirmó el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya. Este nuevo ciclo beneficiará a más de 700.000 hogares, priorizando a las familias en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad socioeconómica y especialmente a aquellas con niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

El proceso de liquidación y entrega de los incentivos monetarios depende de la información final que suministre la Registraduría sobre la supervivencia de los beneficiarios, requisito previo indispensable para garantizar la transparencia y evitar pagos indebidos.

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¿Quiénes reciben los pagos y cuánto es el monto?

Renta Ciudadana está dirigida a hogares identificados a través del Sisbén IV o el Registro Social de Hogares vigente, así como a comunidades indígenas reconocidas por el Ministerio del Interior. No hay proceso de inscripción abierto: Prosperidad Social selecciona y vincula a los beneficiarios a partir de los registros administrativos oficiales, por lo que se recomienda mantener la información actualizada en el Sisbén y consultar regularmente los canales oficiales de la entidad o la alcaldía local para conocer novedades y confirmaciones de elegibilidad.

La entrega de pagos de Renta Ciudadana depende de la información de supervivencia de beneficiarios, validada por la Registraduría Nacional - crédito Prosperidad Social

La transferencia monetaria del programa, bajo la línea Valoración del Cuidado, será de hasta quinientos mil pesos ($500.000), liquidada cada 45 días. Los hogares beneficiados podrán reclamar el dinero mediante la red conformada por SuRed y SuperGiros, bajo la modalidad de giro, lo que facilita la cobertura nacional y la entrega oportuna, segura y sin contratiempos.

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El acompañamiento de Prosperidad Social garantiza que los pagos lleguen a quienes cumplen los requisitos y mantienen su condición de elegibilidad. Los criterios de permanencia incluyen la vigencia de los documentos de identidad de la persona titular y de los beneficiarios, la coherencia de la información entre bases de datos de distintas entidades del Estado, y la supervivencia tanto de los titulares como de los miembros del hogar atendidos por el programa.

Devolución del IVA: ¿quiénes acceden y cuál es el monto?

Junto con Renta Ciudadana, el ciclo 3 incluye la entrega del incentivo por Devolución del IVA. Este programa está dirigido a los hogares más pobres del país, con el objetivo de reducir el impacto del impuesto sobre las ventas en sus gastos cotidianos. La transferencia se entrega a los hogares focalizados por Prosperidad Social, que también deben mantener actualizada su información y cumplir los criterios de selección.

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Solo hogares identificados por el Sisbén IV, el Registro Social o reconocidos por el Ministerio del Interior pueden recibir los incentivos monetarios del programa - crédito Prosperidad Social

El monto de la devolución del IVA varía según la normativa vigente y el ciclo de pagos, pero suele oscilar entre $90.000 y $100.000 por ciclo, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y el número de beneficiarios incluidos en cada etapa.

¿Qué requisitos deben cumplir los hogares para acceder o mantenerse en los programas?

Para la permanencia en Renta Ciudadana y Devolución del IVA, Prosperidad Social verifica periódicamente los siguientes criterios:

No existir decisiones oficiales que modifiquen la custodia o protección de menores en el hogar.

Ningún adolescente o joven beneficiario debe estar recibiendo transferencias de Jóvenes en Paz.

Inscripción vigente en SISBEN IV o listados indígenas validados.

Coherencia en la información de registros administrativos y otras fuentes oficiales, como los ministerios de Educación, Salud, Interior, Justicia, el Icbf, el DNP, la Registraduría, la Uariv y la Ungrd.

Vigencia de los documentos de identidad de los titulares y beneficiarios.

Condiciones sociales y económicas acordes a los criterios del programa.

Supervivencia confirmada de los titulares y beneficiarios.

Suscripción de acta de compromiso y corresponsabilidad.

Entre los requisitos para recibir los pagos están la vigencia en Sisbén IV, documentos actualizados y la supervivencia confirmada de titulares y beneficiarios - crédito VisualesIA/Prosperidad Social

El incumplimiento de uno o más criterios puede llevar a la suspensión preventiva del hogar, lo que implica la interrupción temporal de los pagos hasta que se subsanen las inconsistencias o se confirme la elegibilidad.

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¿Cómo y cuándo reclamar el pago?

El pago se podrá reclamar a partir del 16 de junio en cualquiera de los puntos habilitados de SuRed o SuperGiros en todo el país. Los beneficiarios deben presentar su documento de identidad vigente y verificar si están incluidos en el listado de hogares focalizados para el ciclo 3, consultando la página web de Prosperidad Social o los canales dispuestos por las alcaldías municipales.

Es fundamental estar atentos a los comunicados oficiales para evitar fraudes o información falsa. Prosperidad Social recomienda no compartir información personal con terceros y acudir solo a los puntos autorizados.

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El Gobierno nacional, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, ha entregado hasta ahora 5,1 billones de pesos a través de Renta Ciudadana y 3,2 billones de pesos por Devolución del IVA a más de 3 millones de hogares, contribuyendo a la superación de la pobreza, el fortalecimiento de la economía local y la reducción del impacto del IVA en los hogares más vulnerables.