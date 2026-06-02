Alex Ubago celebra 25 años de su debut discográfico con una serie de conciertos por Colombia: todo lo que debe saber

Alex Ubago brindará un total de seis fechas en Colombia durante agosto de 2026, celebrando el 25 aniverario de su debut discográfico '¿Qué pides tú?' - crédito @alexubago/Instagram

La agenda de conciertos en Colombia sigue dando sorpresas y sumando nombres de cara al segundo semestre de 2026, y no faltan los representantes del pop en español en la programación.

En esa línea destaca el paso extendido por Colombia que protagonizará el cantautor español Álex Ubago en agosto de 2026.

El cantante nacido en Vitoria (País Vasco) se reunirá con su fanaticada en una serie de fechas que forman parte de su gira ¿Qué Pides Tú?, con una agenda que incluye pasos por España, Perú, República Dominicana, Argentina y varios destinos europeos durante el verano. Dicha gira se extenderá hasta las últimas semanas del año con una fecha tentativa de cierre en la Kursaal de Donostia, el 18 de diciembre de 2026.

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El recorrido, que abarcará varios países de Latinoamérica, incluye en esta oportunidad a Colombia, con un total de seis fechas que se desarrollarán en agosto de 2026, todas en teatros:

13 de agosto: Teatro Royal Center, Bogotá

14 de agosto: Expofuturo, Pereira

15 de agosto: Cenfer, Bucaramanga

16 de agosto: Teatro Metropolitano, Medellín

21 de agosto: Verde Arena, Cali

22 de agosto: Centro de Eventos Andino, Pasto

La gira '¿Qué Pides Tú?' se viene desarrollando en teatros durante 2026 - crédito Mundoboletos

Las entradas para cualquiera de las seis presentaciones pueden adquirirse a través de Mundoboletos, donde se especifican los precios y localidades de acuerdo con el teatro elegido por el artista para esta gira.

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La gira que mantiene ocupado a Ubago durante 2026 toma su nombre de su reconocido álbum debut de 2001, que se convirtió en un fenómeno internacional al conseguir ventas superiores a los 1,5 millones de copias, en el que destacó como mayor éxito Sin Miedo A Nada, en la que cantó a dúo con Amaía Montero de La Oreja de Van Gogh.

Un primer vistazo de lo que podrán ver los colombianos en este nuevo paso del ibérico ya se evidenció en mayo pasado, con una serie de fechas de Ubago en México, con paradas en Pachuca, Puebla, Tijuana, Mérida, Monterrey, Querétaro y Guadalajara. Adicionalmente, el cantante brindó una presentación en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, el pasado 6 de mayo.

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El formato del espectáculo de Álex Ubago fusiona sets con banda e interpretaciones íntimas solistas, compartiendo anécdotas personales con el público - crédito Soledad Victoria/Infobae México

Durante ese concierto, el cantante explicó el vínculo que mantiene con su público. “Les doy las gracias de todo corazón porque si no fuera por a ustedes, éste sueño no hubiera durado tanto, gracias a ustedes, que han hecho suyas mis canciones, dándoles vida en sus recuerdos, en sus historias de amor, de desamor, de esperanza, por eso siguen vivas hoy”, dijo Álex Ubago a los asistentes.

La presentación en la capital mexicana se extendió por más de dos horas y estuvo marcada por un recorrido por canciones como A gritos de esperanza, Aunque no te pueda ver, Dame tu aire y Sin miedo a nada. El medio describió la velada como un viaje a los primeros años de la década de 2000, cuando las letras de Ubago conectaron con una audiencia amplia en América Latina.

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Es destacable en el concepto de este espectáculo retrospectivo que, si bien, Ubago interpreta todas las canciones de ¿Qué Pides Tú?, no lo hace de manera lineal o en el mismo orden que en el álbum, sino que ha optado por alternarlo con otras canciones de su repertorio, apostando por un formato que combina pasajes de mayor energía con momentos de tono íntimo.

La gira 2026 de Álex Ubago se extiende desde España y varios países de Latinoamérica, cerrando en España el 18 de diciembre - crédito Soledad Victoria/Infobae México

Es así que luego de un segmento con banda acompañante, Ubago viene realizando bises en los que se presenta solamente él en escena, con guitarra acústica en mano, intercalando las interpretaciones con anécdotas sobre el origen de varias de sus composiciones. Incluso sumó dos versiones de otros artistas a esta parte del repertorio: Temblando de Hombres G, y Siempre En Mi Mente de Juan Gabriel.

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