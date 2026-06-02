Sofía Petro envió contundente mensaje de cara a la segunda vuelta presidencial: “Espero de corazón que Colombia escoja ese camino”

Sofía Petro Alcocer se pronunció tras la primera vuelta presidencial y expresó su expectativa de que Colombia elija un camino basado en el diálogo y la inclusión - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS, Colprensa y @sofiapetroa/Instagram

La primera vuelta presidencial celebrada el domingo 31 de mayo de 2026 dejó definido el panorama de la contienda por la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030.

Tras el escrutinio realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta de los votos válidos, por lo que los ciudadanos deberán regresar a las urnas el 21 de junio para elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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De acuerdo con los resultados oficiales, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.413 votos, equivalentes al 43,74% de la votación, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.245 sufragios, correspondientes al 40,90%. En el tercer lugar se ubicó Paloma Valencia con 1.639.668 votos, lo que representó el 6,92% del total nacional.

Mensajes de Sofía Petro tras los resultados

La hija del presidente sostuvo que solo uno de los candidatos finalistas plantea un país en el que todas las personas sean bienvenidas - crédito @sofiapetroa/ X

Luego de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, Sofía Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, publicó varios mensajes en su cuenta de X en los que hizo referencia al escenario político que enfrenta el país de cara a la segunda vuelta.

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En una primera publicación escribió: “Quiero creer somos mayoría quienes no queremos el exterminio del diferente, quienes creemos en el diálogo y que incluso frente a las fracturas más irreconciliables, no escogeríamos la violencia para imponernos, los que no apoyamos la idea de destripar al otro”.

Posteriormente compartió un segundo mensaje relacionado con los candidatos que disputarán la Presidencia en la jornada electoral del 21 de junio.

“Solo uno de los dos candidatos habla de un país donde somos todos bienvenidos, también los que no concuerdan con él. Espero de corazón que Colombia escoja ese camino”, señaló Sofía Petro, en medio del debate político posterior a la primera vuelta y cuando distintos sectores han comenzado a expresar sus posiciones frente a la elección definitiva que definirá al próximo jefe de Estado.

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Sofía Petro reflexionó sobre la segunda vuelta presidencial, que se realizará el 21 de junio y enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito @sofiapetroa/X

Unión Europea presentó balance preliminar de las elecciones

Paralelamente, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó su declaración preliminar sobre la primera vuelta presidencial en Colombia, en la que registró una participación récord del 57,9% y evaluó distintos aspectos del proceso electoral desarrollado el 31 de mayo.

Según el informe, la jornada se llevó a cabo en un contexto que calificó como un “entorno altamente polarizado”. La misión observó además la persistencia de narrativas falsas dirigidas contra los principales aspirantes a la Presidencia y detectó discursos de odio de carácter sexista, racista u homófobo en el 4% de las respuestas analizadas contra candidaturas específicas.

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Otro de los puntos abordados por la misión estuvo relacionado con la financiación de las campañas presidenciales. José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión, se refirió a las diferencias existentes entre los candidatos al momento de obtener recursos para sus campañas y a las dificultades para supervisar el origen de los fondos reportados.

Según la misión de la Unión Europea, pese a las tensiones políticas y a los hechos de violencia reportados en algunas zonas del país, el balance general de las elecciones fue positivo - crédito Presidencia de la República

“Los observadores desde el terreno nos indican que hay aportaciones, sobre todo en especie, que son las más fáciles de ver, que no aparecen en el aplicativo Cuentas Claras, donde los partidos políticos deben dejar constancia, deben consignar los ingresos y los gastos que reciben y que realizan. Por lo tanto, digamos que eso suele ser un indicio de infradeclaración de los ingresos por parte de los partidos”, manifestó.

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En su declaración preliminar, Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo e integrante de la misión de observación, afirmó que, pese a las tensiones políticas y a los hechos de violencia reportados en algunas zonas del país, el balance general de la jornada fue positivo.

“La jornada electoral fue pacífica, ordenada y transparente, sin incidentes relevantes y con presencia efectiva de testigos de las candidaturas. Los observadores calificaron todas las fases como ordenadas, transparentes y fluidas. Los representantes de los partidos ejercieron su función sin restricciones”, afirmó González Pons.

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