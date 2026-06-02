Mauricio ‘Chicho’ Serna salió en defensa de Sebastián Villa: “No puede ser castigado para toda la vida”

Serna afirmó que Villa debe ser perdonado por la sociedad - crédito Visuales IA

Una de las polémicas que se registraron en torno a la convocatoria de la selección Colombia para la Copa del Mundo fue la inclusión de Sebastián Villa en la lista de 55 jugadores que podrán estar en el torneo de naciones.

A pesar de que Villa no está en la convocatoria final de 26, en caso de que uno de los escogidos por Néstor Lorenzo se lesione, el extremo de 30 años podría ser añadido como reemplazante para el Mundial, pero esto es poco probable por el rechazo colectivo que se generó por sus antecedentes.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que Villa afrontó dos procesos legales en Argentina por violencia de género, en uno de ellos fue condenado y en el otro llegó a un arreglo con la demandante. En Colombia estos casos fueron recordados para exigir que Lorenzo alejara al futbolista de La Tricolor.

Villa es capitán de Independiente Rivadavia de Argentina - crédito Reuters

‘Chicho’ Serna defendió a Villa en medio de los rumores sobre un posible regreso a Boca

Debido a que en Argentina se ha generado el rumor de que los directivos de Boca Juniors, principalmente el presidente, Juan Román Riquelme, estarían buscando fichar a Sebastián Villa para el segundo semestre de 2026, Win Sports habló con Mauricio “Chicho” Serna, referente del equipo argentino que defendió al extremo colombiano.

PUBLICIDAD

“Para mí sí. Yo creo que por mérito se ganó la posibilidad, se habría ganado un lugar, después va en gustos y después va en la sociedad. Nosotros sabemos cómo somos como sociedad”, respondió Serna sobre la polémica por el acercamiento de Villa a la selección.

Serna jugó el mundial de 1998 con la selección Colombia - crédito AFP

Serna recordó que Villa no es el primer futbolista que ha afrontado procesos legales y aseguró que el antioqueño no debe ser castigado más allá de la justicia por sus actos.

PUBLICIDAD

“Sebastián Villa se equivocó, fue condenado y pagó. Entonces, ¿hasta cuándo es la condena a Sebastián Villa? Lo que hizo fue lo peor que puede hacer un ser humano. Lo acepto y creo que por eso fue castigado. No puede ser castigado para toda la vida, no puede ser condenado a cadena perpetua porque se equivocó y cuando uno se equivoca paga”.

Por último, el ex mediocampista dejó la duda sobre los verdaderos motivos para que Villa quedara fuera del Mundial, puesto que Néstor Lorenzo lo respaldó en las ruedas de prensa y se afirma que directivos rechazaron que el atacante fuera incluido en la lista final.

PUBLICIDAD

“Como yo no soy el entrenador ni soy dirigente, entonces por eso yo puedo opinar tranquilamente en lo que creo”, puntualizó Serna sobre el tema.

El extremo de 30 años afirmó que está tranquilo a pesar de no estar en la Copa del Mundo - crédito Visuales IA

Villa confirmó que estaba en la lista de 26 antes de la polémica

Durante el programa El Camerino, en el que los exfutbolistas Macnelly Torres, Andrés Cadavid y Orlando Berrio hablan sobre sus carreras y las experiencias que tuvieron en el deporte, uno de ellos llamó en vivo a Sebastián Villa para saber su opinión sobre los rumores que se han generado sobre él, y el extremo aprovechó para alejarse de los escándalos.

PUBLICIDAD

Villa reveló que antes de que fuera publicada la lista de convocados, recibió una llamada en la que le confirmaron que estaría en la Copa del Mundo, y aprovechó para enviarle una indirecta al entrenador de la selección Colombia.

“Mucha gente opina sin saber, pero lo que no me gustó es que una persona me llamó, me dijo ciertas cosas delante de mi esposa y al final no salió con nada. En la vida la palabra lo es todo. Ustedes saben que yo voy con Dios. Yo tiro factos (verdades), la persona me llamó, y lo digo con códigos, lo puse en altavoz frente a mi esposa, pero ya lo que fue”, declaró Sebastián Villa.

PUBLICIDAD