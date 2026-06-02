Colombia

Melissa Gate pidió perdón tras votar por Abelardo de la Espriella: esta fue la razón que la llevó a cambiar su decisión

La rectificación de la creadora de contenido conmovió a sus seguidores y desató toda una conversación nacional sobre el impacto de los respaldos públicos a las campañas presidenciales por parte de las figuras digitales

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El video demuestra que la creadora de contenido se informó de las propuestas de los candidatos y así cambió su decisión para la segunda vuelta - crédito @tearslow / X

Melissa Gate, recordada por su paso en La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, así como otros realities internacionales y su influencia en redes sociales, se mostró arrepentida por haber expresado públicamente su apoyo al abogado Abelardo de la Espriella en la campaña presidencial colombiana.

La creadora de contenido explicó que tomó la decisión de retractarse por el desacuerdo que tuvo con las posturas del candidato sobre el bienestar animal, teniendo en cuenta que a través de las redes sociales se han divulgado entrevistas del pasado en las que el candidato afirmó que llegó a poner pólvora a los gatos hasta que explotaran.

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Melissa Gate expresó su arrepentimiento al descubrir, tras investigar por sí misma, que las posiciones atribuidas a De la Espriella no coincidían con su compromiso hacia la defensa de los animales, una bandera que ha defendido a lo largo de su carrera en las plataformas digitales.

Gate afirmó en sus declaraciones en una transmisión en vivo que solo puede apoyar a figuras políticas cuando comparte valores fundamentales con ellas, por lo que tomó la determinación de cambiar su voto.

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Revelaciones de Abelardo de la Espriella sobre crueldad hacia gatos reavivaron críticas a su postulación presidencial - crédito @Matador000/X - The Suso's Show/Caracol Televisión

Melissa Gate explicó por qué se arrepintió de votar por Abelardo de la Espriella

Los clips de las palabras de la influenciadora rápidamente se viralizaron, pues la conversación actual está dirigida a lo que pasará con el país el 21 de junio, en la segunda vuelta.

En el video, la famosa admitió que inicialmente basó su respaldo en comentarios de personas cercanas, sin haber revisado a fondo la trayectoria ni propuestas del candidato: “Yo no había investigado, solamente mi amigo me dijo, mi amiga me dijo. Pido disculpas, ahora que ya sé quién es el señor este y sé que no está a favor de los animales, no lo voy a apoyar. Por eso me disculpo, porque ustedes saben que yo soy animalista y un candidato que no esté a favor de los animales yo no lo voy a apoyar”.

La rectificación pública de la creadora de contenido generó debate sobre la importancia de informarse antes de expresar respaldos políticos. La defensa de los animales, según la creadora de contenido, sigue siendo una causa central en sus decisiones y vida pública.

Una mujer con cabello azul, corona negra y tatuajes posa con un hombre barbudo en traje azul marino y camisa blanca con los brazos cruzados.
La famosa reveló estar arrepentida por apoyar al candidato de la derecha - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reacciones en redes sociales

Las palabras de la influenciadora se difundieron rápidamente y generaron miles de reacciones en TikTok, Instagram y otras plataformas digitales. Parte de su comunidad valoró el hecho de que reconociera su error públicamente e invitara al diálogo sobre las convicciones personales y apoyos políticos.

Otros usuarios criticaron que Gate hubiera dado inicialmente su respaldo sin investigar en profundidad al candidato, teniendo en cuenta que la creadora de contenido cuenta con una de las comunidades más participativas en el entorno digital colombiano.

Entre los comentarios más populares se encuentran: “Excelente Melissa y es claro ejemplo de muchas personas que son: ¿para donde va Vicente, para donde va la gente... Literal estamos mal... Investiguemos antes de votar” y “Que irresponsabilidad tan brava”.

El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella obtuvo más de 10 millones de votos - crédito Sergio Acero/REUTERS
El candidato presidencial colombiano Abelardo De La Espriella obtuvo más de 10 millones de votos - crédito Sergio Acero/REUTERS

El mensaje de la reconocida creadora de contenido se dio tras la primera vuelta presidencial que se llevó a cabo el 31 de mayo de 2026. Ahora, los colombianos se preparan para una segunda jornada, protagonizada por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda y será el 21 de junio el día en el que el país decida el próximo presidente de la República.

Así, el mensaje de Melissa Gate, lejos de su simpatía con cualquiera de los dos candidatos, dejó en claro que la decisión más responsable se toma cuando existe una investigación previa para así confirmar si le está dando el voto a una figura política basado en sus convicciones personales y no en lo que dicen los demás.

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