Ya hay fecha para la imputación de cargos contra Ricardo Roa por violación de topes de la campaña Petro

La nueva carga tributaria y el estado de conmoción generaron pagos por 1,1 billones en contribuciones especiales en 2025, según afirmó el presidente de la compañía, Ricardo Roa - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Fiscalía General de la Nación formalizó para el 8 de mayo a las 12:00p.m. la audiencia en la que buscará imputar cargos a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por su presunta implicación en la violación de los topes de gastos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La audiencia ha sido reprogramada tras dos intentos previos que no lograron avanzar por motivos procesales, en un proceso que expone a Roa a posibles sanciones judiciales y administrativas de gran alcance para la dirección actual de la petrolera estatal.

Este será el tercer intento del ente acusatorio por formalizar la audiencia de imputación de cargos contra Roa.

El primer aplazamiento ocurrió el 12 de marzo a petición del mismo Roa, quien solicitó más tiempo para la preparación de su defensa. El segundo, el 8 de abril, fue resultado de la incomparecencia de su abogado.

El organismo acusador ha insistido en que no habrá más dilaciones, tras la decisión del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de fijar la cita para la fecha mencionada inicialmente.