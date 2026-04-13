Cómo es la comunicación de Paloma Valencia, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y otros candidatos: expertas analizan sus discursos de campaña en redes sociales

La campaña presidencial en Colombia evidencia un uso intensivo y diferenciado de las redes sociales - crédito Sergio Acero/REUTERS/Lina Guasca/Colprensa/Montaje Jesús Avilés

El uso de redes sociales como espacio central en la campaña presidencial de Colombia para 2026 marca una transformación en la comunicación política, según un estudio académico elaborado por el Observatorio de Redes Sociales para Estudios en Psicología de la Universidad Católica de Colombia.

El informe analiza las estrategias discursivas de cinco figuras políticas que aspiran a la Presidencia, identificando cómo ajustan sus mensajes y estilos a diferentes segmentos del electorado.

El análisis, realizado por Diana Camila Garzón-Velandia y Ana Camila García, describe que Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Sergio Fajardo e Iván Cepeda han desarrollado perfiles diferenciados en plataformas como TikTok, Instagram y X.

El análisis, realizado por Diana Camila Garzón-Velandia y Ana Camila García, describe que Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Sergio Fajardo e Iván Cepeda han desarrollado perfiles diferenciados en plataformas como TikTok, Instagram y X - crédito Cristián Bayona, Colprensa

Para el estudio se emplearon técnicas de procesamiento de lenguaje natural, considerando los programas de gobierno y los contenidos audiovisuales difundidos por los candidatos, especialmente en TikTok.

De acuerdo con la investigación, los aspirantes incorporan propuestas y recursos discursivos adaptados a públicos específicos. Este enfoque responde a la oportunidad que ofrecen las plataformas digitales para medir la percepción ciudadana y ajustar el discurso de manera dinámica, característica que resulta central en el entorno electoral actual.

El informe señala que Paloma Valencia proyecta una imagen asociada a liderazgo conservador y firmeza, combinando autoridad con elementos de cercanía. Sus mensajes buscan atraer a sectores que defienden la familia tradicional y la identidad territorial, especialmente en entornos rurales y conservadores.

Por su parte, Abelardo de la Espriella dirige su comunicación a un electorado vinculado al sector privado y empresarial, subrayando la necesidad de orden y cumplimiento de la ley.

El estudio indica que su discurso enfatiza la autoridad y mantiene una relación más distante con el público, recurriendo a la securitización de los problemas sociales y estrategias de deslegitimación de los adversarios.

Por su parte, Abelardo de la Espriella dirige su comunicación a un electorado vinculado al sector privado y empresarial, subrayando la necesidad de orden y cumplimiento de la ley - crédito Infobae Colombia

El análisis destaca que Claudia López orienta sus mensajes a ciudadanos que buscan movilidad social y que han expresado insatisfacción con la gestión política reciente. Su estrategia pone el acento en el mérito personal y el esfuerzo individual, utilizando relatos de superación y referencias culturales contemporáneas para construir una imagen de cercanía y autenticidad.

En cuanto a Sergio Fajardo, la investigación identifica un enfoque dirigido principalmente a jóvenes y consumidores de contenido viral. El uso de formatos breves, humor y lenguaje cotidiano, así como la integración en tendencias digitales, permite conectar con audiencias que priorizan la inmediatez y la participación en fenómenos culturales emergentes. El liderazgo presentado se caracteriza por la horizontalidad y por una construcción de proximidad en escenarios controlados.

Iván Cepeda, según el informe del Observatorio, prioriza la representación de comunidades históricamente marginadas, en particular grupos indígenas y sectores populares. Su discurso insiste en la diversidad, la inclusión y la justicia histórica, y promueve una narrativa de liderazgo colectivo y accesible.

Iván Cepeda, según el informe del Observatorio, prioriza la representación de comunidades históricamente marginadas, en particular grupos indígenas y sectores populares - crédito prensa Iván Cepeda

El estudio también identifica recursos narrativos particulares en cada campaña. Valencia utiliza eventos y contextos específicos para reforzar identidades territoriales y diferenciarse de sus rivales mediante interpretaciones estratégicas del entorno político.

De la Espriella presenta los problemas sociales como amenazas urgentes, lo que fundamenta la necesidad de respuestas inmediatas y refuerza su mensaje de autoridad. López instrumentaliza casos individuales para demostrar fallas estructurales y legitimar su trayectoria personal.

Fajardo recurre al storytelling y a la viralidad para consolidar presencia digital, mientras que Cepeda construye el liderazgo en torno a la colectividad y la interacción directa con la ciudadanía.

Según el análisis de Garzón-Velandia y García, las redes sociales no solo amplían el alcance de los mensajes políticos, sino que también permiten monitorear la reacción en tiempo real. La presencia constante en plataformas digitales obliga a los candidatos a renovar sus propuestas y a ajustar su identidad política de acuerdo con la respuesta del electorado.

El Observatorio de Redes Sociales para Estudios en Psicología de la Universidad Católica de Colombia concluye que el entorno digital se ha consolidado como el principal escenario de competencia discursiva para los aspirantes a la Presidencia en Colombia.