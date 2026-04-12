Empleo en Colombia pierde impulso: empresas siguen contratando, pero con más cautela y sectores marcan la diferencia

La Tendencia Neta de Empleo en Colombia para el segundo trimestre de 2026 se ubica en 18%, reflejando un crecimiento moderado del mercado laboral - crédito Carlos Julio Martínez/REUTERS

El panorama laboral en Colombia sigue mostrando señales de dinamismo, aunque con un ritmo más moderado que en meses anteriores. Así lo evidenció la última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, que anticipa un segundo trimestre de 2026 con oportunidades de contratación, también con ajustes en las proyecciones empresariales.

Entre abril y junio, las compañías mantienen una actitud optimista frente a la generación de empleo, aunque con mayor cautela. La Tendencia Neta de Empleo (TNE) se ubicó en 18%, un indicador que, si bien refleja crecimiento, también marca una ligera caída frente a periodos previos. Esta variación, aunque mínima, da cuenta de un entorno en el que las decisiones de contratación empiezan a ser más estratégicas.

El 41% de las empresas colombianas planea aumentar su plantilla, mientras que el 23% prevé reducirla, según la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup - crédito Hospital Universitario del Valle

Detrás de este comportamiento hay una lectura clara, las empresas siguen necesitando talento, pero lo hacen en un contexto económico que exige prudencia. Factores como la evolución del mercado, los costos operativos y los cambios en la demanda influyen en la forma en que las organizaciones proyectan su crecimiento.

Al desagregar las cifras, el estudio muestra que el 41% de los empleadores planea aumentar su planta de personal durante el trimestre. En contraste, el 23% prevé reducirla, mientras que un 33% considera que no realizará cambios. Un pequeño porcentaje, equivalente al 3%, aún no tiene claridad sobre sus decisiones. La TNE, que resulta de la diferencia entre quienes planean contratar y quienes estiman recortes, permite tomarle el pulso al mercado laboral desde la perspectiva empresarial. En este caso, el resultado confirma que, aunque el empleo sigue avanzando, lo hace con menor impulso que antes.

Por sectores, las diferencias son notorias. Finanzas y seguros lideran las expectativas con una TNE del 30%, consolidándose como el motor más fuerte en generación de empleo. Le siguen servicios profesionales (25%) y servicios públicos junto a recursos naturales (24%), sectores que mantienen una demanda constante de talento especializado.

El sector de finanzas y seguros lidera la generación de empleo en Colombia con una TNE del 30%, consolidándose como el motor principal del trabajo formal - crédito Luisa González/REUTERS

Otras áreas como hotelería y turismo (20%), construcción y bienes raíces (18%) y manufactura (18%) también reportan cifras positivas, lo que sugiere una recuperación sostenida en actividades clave de la economía. Sin embargo, el sector de información se desmarca con una tendencia más baja, de apenas 7%, evidenciando un menor dinamismo.

El tamaño de las empresas también influye en estas proyecciones. Las grandes organizaciones, especialmente aquellas con más de 5.000 empleados, encabezan las intenciones de contratación con una TNE de 36%. En contraste, las microempresas, con menos de 10 trabajadores, reportan apenas un 11%, lo que refleja mayores limitaciones para expandir sus equipos.

Las compañías medianas presentan un comportamiento mixto. Aquellas con entre 10 y 49 empleados alcanzan una TNE de 31%, mientras que las que tienen entre 50 y 249 trabajadores registran una de las cifras más bajas, con 10%. Este contraste evidencia cómo las capacidades de crecimiento varían según la estructura empresarial. En el plano regional, el Pacífico se posiciona como la zona con mayor dinamismo, con una TNE de 21%. Le siguen la Orinoquía (20%) y la región Andina (19%), que mantienen expectativas positivas. El Caribe, por su parte, se ubica en 15%, mientras que la región Amazónica presenta un dato negativo de -14%, reflejando mayores desafíos.

Colombia queda por debajo del promedio mundial en expectativas de empleo, con países como India y Brasil mostrando crecimientos superiores al 55% - crédito Colprensa

A nivel internacional, el contraste es evidente. La TNE global se sitúa en 31%, lo que deja a Colombia por debajo del promedio mundial. Países como India (68%), Emiratos Árabes Unidos (60%) y Brasil (55%) lideran las expectativas, mostrando un ritmo de crecimiento más acelerado en sus mercados laborales.

Más allá de las cifras, el informe también pone el foco en las habilidades que marcarán el futuro del trabajo. La inteligencia artificial aparece como un factor transformador, especialmente en competencias como la creatividad (87%), la formación (84%) y la gestión de proyectos (82%). También se anticipan cambios en habilidades como la resolución de problemas, el pensamiento estratégico y la comunicación, lo que sugiere que el mercado no solo demandará más empleo, sino también perfiles más adaptables y versátiles.