Colombia

Empleo en Colombia pierde impulso: empresas siguen contratando, pero con más cautela y sectores marcan la diferencia

Aunque el 41% de las empresas planea aumentar su personal, la tendencia muestra una leve desaceleración y revela brechas entre sectores, tamaños de empresa y regiones del país

Guardar
La Tendencia Neta de Empleo en Colombia para el segundo trimestre de 2026 se ubica en 18%, reflejando un crecimiento moderado del mercado laboral - crédito Carlos Julio Martínez/REUTERS
La Tendencia Neta de Empleo en Colombia para el segundo trimestre de 2026 se ubica en 18%, reflejando un crecimiento moderado del mercado laboral - crédito Carlos Julio Martínez/REUTERS

El panorama laboral en Colombia sigue mostrando señales de dinamismo, aunque con un ritmo más moderado que en meses anteriores. Así lo evidenció la última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, que anticipa un segundo trimestre de 2026 con oportunidades de contratación, también con ajustes en las proyecciones empresariales.

Entre abril y junio, las compañías mantienen una actitud optimista frente a la generación de empleo, aunque con mayor cautela. La Tendencia Neta de Empleo (TNE) se ubicó en 18%, un indicador que, si bien refleja crecimiento, también marca una ligera caída frente a periodos previos. Esta variación, aunque mínima, da cuenta de un entorno en el que las decisiones de contratación empiezan a ser más estratégicas.

El 41% de las empresas colombianas planea aumentar su plantilla, mientras que el 23% prevé reducirla, según la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup - crédito Hospital Universitario del Valle
El 41% de las empresas colombianas planea aumentar su plantilla, mientras que el 23% prevé reducirla, según la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup - crédito Hospital Universitario del Valle

Detrás de este comportamiento hay una lectura clara, las empresas siguen necesitando talento, pero lo hacen en un contexto económico que exige prudencia. Factores como la evolución del mercado, los costos operativos y los cambios en la demanda influyen en la forma en que las organizaciones proyectan su crecimiento.

Al desagregar las cifras, el estudio muestra que el 41% de los empleadores planea aumentar su planta de personal durante el trimestre. En contraste, el 23% prevé reducirla, mientras que un 33% considera que no realizará cambios. Un pequeño porcentaje, equivalente al 3%, aún no tiene claridad sobre sus decisiones. La TNE, que resulta de la diferencia entre quienes planean contratar y quienes estiman recortes, permite tomarle el pulso al mercado laboral desde la perspectiva empresarial. En este caso, el resultado confirma que, aunque el empleo sigue avanzando, lo hace con menor impulso que antes.

Por sectores, las diferencias son notorias. Finanzas y seguros lideran las expectativas con una TNE del 30%, consolidándose como el motor más fuerte en generación de empleo. Le siguen servicios profesionales (25%) y servicios públicos junto a recursos naturales (24%), sectores que mantienen una demanda constante de talento especializado.

El sector de finanzas y seguros lidera la generación de empleo en Colombia con una TNE del 30%, consolidándose como el motor principal del trabajo formal - crédito Luisa González/REUTERS
El sector de finanzas y seguros lidera la generación de empleo en Colombia con una TNE del 30%, consolidándose como el motor principal del trabajo formal - crédito Luisa González/REUTERS

Otras áreas como hotelería y turismo (20%), construcción y bienes raíces (18%) y manufactura (18%) también reportan cifras positivas, lo que sugiere una recuperación sostenida en actividades clave de la economía. Sin embargo, el sector de información se desmarca con una tendencia más baja, de apenas 7%, evidenciando un menor dinamismo.

El tamaño de las empresas también influye en estas proyecciones. Las grandes organizaciones, especialmente aquellas con más de 5.000 empleados, encabezan las intenciones de contratación con una TNE de 36%. En contraste, las microempresas, con menos de 10 trabajadores, reportan apenas un 11%, lo que refleja mayores limitaciones para expandir sus equipos.

Las compañías medianas presentan un comportamiento mixto. Aquellas con entre 10 y 49 empleados alcanzan una TNE de 31%, mientras que las que tienen entre 50 y 249 trabajadores registran una de las cifras más bajas, con 10%. Este contraste evidencia cómo las capacidades de crecimiento varían según la estructura empresarial. En el plano regional, el Pacífico se posiciona como la zona con mayor dinamismo, con una TNE de 21%. Le siguen la Orinoquía (20%) y la región Andina (19%), que mantienen expectativas positivas. El Caribe, por su parte, se ubica en 15%, mientras que la región Amazónica presenta un dato negativo de -14%, reflejando mayores desafíos.

Solo el 10,12% de los trabajadores en Colombia recibe exactamente el salario mínimo, según cifras del Dane - crédito Colprensa
Colombia queda por debajo del promedio mundial en expectativas de empleo, con países como India y Brasil mostrando crecimientos superiores al 55% - crédito Colprensa

A nivel internacional, el contraste es evidente. La TNE global se sitúa en 31%, lo que deja a Colombia por debajo del promedio mundial. Países como India (68%), Emiratos Árabes Unidos (60%) y Brasil (55%) lideran las expectativas, mostrando un ritmo de crecimiento más acelerado en sus mercados laborales.

Más allá de las cifras, el informe también pone el foco en las habilidades que marcarán el futuro del trabajo. La inteligencia artificial aparece como un factor transformador, especialmente en competencias como la creatividad (87%), la formación (84%) y la gestión de proyectos (82%). También se anticipan cambios en habilidades como la resolución de problemas, el pensamiento estratégico y la comunicación, lo que sugiere que el mercado no solo demandará más empleo, sino también perfiles más adaptables y versátiles.

Temas Relacionados

Mercado laboralEmpleoTendencia Neta de EmpleoExpectativa del mercado laboralColombia-Noticias

Más Noticias

Con carta abierta a los colombianos, comandante de las Fuerzas Militares presentó balance de sus primeros 100 días de gestión

El general Hugo Alejandro López Barreto expuso el trabajo de los 246.000 integrantes, las pérdidas sufridas y los retos que enfrenta la institución

Con carta abierta a los colombianos, comandante de las Fuerzas Militares presentó balance de sus primeros 100 días de gestión

“No es romántico”: confirman por qué se necesita subir la tasa de interés del Banco de la República en un momento en el que todo está caro

Bibiana Taboada, codirectora del Banco de la República, dijo que la solidez institucional resulta determinante para anticipar riesgos y promover conductas económicas prudentes

“No es romántico”: confirman por qué se necesita subir la tasa de interés del Banco de la República en un momento en el que todo está caro

Resultado Chontico Noche hoy 12 de abril

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultado Chontico Noche hoy 12 de abril

Santiago Botero se despachó contra el Gobierno Petro y anunció que promoverá la pena de muerte para los corruptos: “Nosotros sí tenemos los huevos”

El empresario, que irrumpió en el escenario político con un discurso que desafía las estructuras tradicionales, habló con Infobae Colombia y desnudó, a su modo, lo que serían los pecados de la actual administración, que habría sido en su juicio permisivo con los criminales

Santiago Botero se despachó contra el Gobierno Petro y anunció que promoverá la pena de muerte para los corruptos: “Nosotros sí tenemos los huevos”

Disputa abierta en la familia Escobar por objetos del capo: versiones enfrentadas sobre la supuesta venta de objetos a Anuel AA

La presunta compra de artículos que pertenecieron a Pablo Escobar desató un conflicto público entre su hijo y otros familiares, que se acusan mutuamente de lucrar con el legado del ex jefe del cartel de Medellín. Infobae Colombia obtuvo testimonios directos de los protagonistas

Disputa abierta en la familia Escobar por objetos del capo: versiones enfrentadas sobre la supuesta venta de objetos a Anuel AA
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Emiro Navarro defendió a su mejor amiga de los ataques en redes y pidió que la respalden en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karol G descubrió una infidelidad usando un GPS: “Estaba en otro continente”

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Deportes

Reclamos de Falcao por el penalti no sancionado desató memes y humor en redes tras el clásico Millonarios vs. Santa Fe

Reclamos de Falcao por el penalti no sancionado desató memes y humor en redes tras el clásico Millonarios vs. Santa Fe

Hugo Rodallega denunció que fue agredido con una piedra a la salida del clásico entre Santa Fe y Millonarios: así fue el tenso momento

Ramón Jesurún comienza a pensar en el retiro como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe: empate en el Clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Falcao volvió a quejarse del árbitraje en Colombia, luego del clásico contra Santa Fe: “¿Cuál es el miedo de pitarle un penalti a Millonarios?"