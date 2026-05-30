Colombia

Representante a la Cámara del Pacto Histórico denunció que una corona fúnebre llegó hasta su vivienda

En la declaración difundida por el Pacto Histórico, Romero Nader situó el episodio en medio de las giras que adelanta por varias regiones de Colombia acompañando al candidato Iván Cepeda

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Claudia Romero Nader, representante a la cámara denunció amenazas en su contra - crédito @ClauRomeroNader/X
Claudia Romero Nader, representante a la cámara denunció amenazas en su contra - crédito @ClauRomeroNader/X

Una corona fúnebre, enviada a la residencia de la representante a la Cámara por Bogotá Claudia Romero Nader, expusó un episodio de amenazas contra la congresista del Pacto Histórico en medio de su actividad política nacional. La legisladora denunció que el mensaje buscó intimidarla por sus recorridos en distintas regiones del país junto al candidato presidencial Iván Cepeda y sostuvo que el miedo no reemplazará el debate democrático.

El hecho fue denunciado en Bogotá el 29 de mayo de 2026, cuando Romero Nader pidió a las autoridades investigar de inmediato lo ocurrido, identificar a los responsables y adoptar medidas de protección para ella y su equipo de trabajo.

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La congresista encuadró la amenaza dentro del ejercicio de su agenda territorial y comunitaria, que mantiene activa junto a sectores de su colectividad.

Romero Nader afirmó en su cuenta de X que lo recibido en su vivienda no podía leerse como un gesto simbólico. “Hoy enviaron una corona fúnebre hasta mi casa. No fue un gesto. Fue una amenaza. Quieren intimidarme por recorrer el país, acompañar a las comunidades y defender las transformaciones sociales en las que creemos millones de colombianos”, escribió la representante.

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La legisladora denunció que el mensaje buscó intimidarla por sus recorridos en distintas regiones del país junto al candidato presidencial Iván Cepeda y sostuvo que el miedo no reemplazará el debate democrático - crédito @ClauRomeroNader/X
La legisladora denunció que el mensaje buscó intimidarla por sus recorridos en distintas regiones del país junto al candidato presidencial Iván Cepeda y sostuvo que el miedo no reemplazará el debate democrático - crédito @ClauRomeroNader/X

La denuncia expone una tensión central: la congresista vincula la intimidación con su actividad pública y con la defensa de sus posiciones políticas, mientras reclama garantías para continuar en campaña y en trabajo territorial sin que la violencia condicione su participación. En esa línea, ratificó que mantendrá sus recorridos y que no suspenderá su agenda con comunidades.

La funcionaria amplió el alcance de esa denuncia y la conectó con sectores que dice representar en su trabajo público. “A quienes pretenden sembrar miedo les digo: no me van a silenciar. Seguiré trabajando por las mujeres, la niñez, las familias vulnerables y la defensa de la democracia”, afirmó.

La representante también advirtió sobre el riesgo de naturalizar este tipo de episodios en la discusión pública. “Colombia no puede normalizar las amenazas contra quienes pensamos diferente”, escribió.

La congresista vinculó la intimidación con sus recorridos políticos por el país

En la declaración difundida por el Pacto Histórico, Romero Nader situó el episodio en medio de las giras que adelanta por varias regiones de Colombia. “Recibimos una amenaza. Que una corona fúnebre sea enviada hasta mi casa demuestra que hay quienes creen que el miedo puede reemplazar el debate democrático. No me van a silenciar. Seguiré recorriendo el país, escuchando a las comunidades y defendiendo las transformaciones sociales que Colombia necesita”, manifestó la representante.

En la declaración difundida por el Pacto Histórico, Romero Nader situó el episodio en el marco de las giras que adelanta por varias regiones de Colombia - crédito Pacto Histórico
En la declaración difundida por el Pacto Histórico, Romero Nader situó el episodio en el marco de las giras que adelanta por varias regiones de Colombia - crédito Pacto Histórico

La legisladora describió el envío a su hogar como un acto de intimidación de especial gravedad porque, según planteó, desborda el plano de la confrontación política y apunta también a su entorno cercano. Ese señalamiento acompañó su solicitud de garantías para ejercer la actividad política sin presiones violentas.

Según la comunicación de su colectividad, desarrolla recorridos políticos y comunitarios junto a Iván Cepeda y a distintos sectores de la coalición. El episodio ocurrió mientras esa agenda seguía en marcha en medio del escenario político nacional.

La congresista reclamó una respuesta institucional con dos objetivos concretos: esclarecer quién envió la corona fúnebre y reforzar su seguridad. En esa misma declaración, sostuvo que la intimidación no puede convertirse en un mecanismo para alterar el ejercicio de la política.

“Las amenazas no pueden convertirse en una herramienta para condicionar el ejercicio de la política. Ningún líder social, dirigente político o ciudadano debería ser intimidado por defender sus ideas. La democracia se construye con argumentos, no con miedo”, agregó la representante.

Claudia Romero describió el envío a su hogar como un acto de intimidación de especial gravedad porque, según planteó, desborda el plano de la confrontación política y apunta también a su entorno cercano - crédito @ClauRomeroNader/X
Claudia Romero describió el envío a su hogar como un acto de intimidación de especial gravedad porque, según planteó, desborda el plano de la confrontación política y apunta también a su entorno cercano - crédito @ClauRomeroNader/X

Según el texto difundido por el sector político, distintos actores políticos, sociales y ciudadanos expresaron solidaridad con la legisladora y rechazaron cualquier forma de violencia o intimidación contra quienes participan en la vida pública. En paralelo, la propia representante reiteró que continuará con su agenda en los territorios y con el acompañamiento a comunidades.

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