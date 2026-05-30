Judicializan a pareja en Fresno por presuntos abusos sexuales a una menor por cuatro años

Pareja capturada por la Fiscalía General de la Nación en zona rural de Fresno, Tolima, por su presunta responsabilidad en abusos sexuales contra una menor de edad - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación judicializó en Fresno (Tolima), a un hombre y una mujer por su presunta responsabilidad en abusos sexuales contra una menor de edad que, según la investigación, ocurrieron entre 2022 y 2026, cuando la víctima tenía entre ocho y 12 años.

El caso derivó además en una medida de protección que apartó a la niña del cuidado materno y la dejó bajo custodia de otro familiar.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la menor habría sido sometida a agresiones durante un periodo de cuatro años. Según el ente acusador, el padrastro, de 50 años, habría agredido sexualmente y accedido carnalmente a la víctima desde 2022.

La misma investigación indica que la niña le contó a su madre lo sucedido. Según la Fiscalía, la mujer la ignoró y presuntamente permitió que los hechos continuaran.

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Un fiscal de la Seccional Tolima imputó a los dos procesados los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, ambas conductas agravadas, según la Fiscalía General de la Nación. Durante las audiencias preliminares, ninguno aceptó los cargos.

La menor fue separada del cuidado materno y quedó bajo custodia de otro familiar como medida de protección - crédito Camila Díaz/Colprensa

La respuesta judicial inmediata fue distinta para cada uno. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el hombre, mientras la mujer quedó cobijada con detención domiciliaria, de acuerdo con la Fiscalía.

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Las capturas fueron ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación con apoyo de la Policía Nacional en zona rural de Fresno, según informó la Fiscalía General de la Nación.

La medida de protección adoptada por las autoridades consistió en separar a la niña de su madre y entregarla a otro familiar, según la Fiscalía General de la Nación.

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Esa decisión se tomó mientras avanza el proceso judicial y continúan las actuaciones de protección de la menor.

La Fiscalía señaló que presentó ante un juez a la mujer y a su compañero sentimental por estos hechos ocurridos en el municipio de Tolima. El ente acusador mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

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El preocupante recuento de casos de abuso a menores en Tolima

Mujer capturada por la Policía Nacional en la vereda Campeón Medio, Fresno, señalada de acceso carnal abusivo con un menor de 14 años - crédito Policía Nacional

En las últimas horas, una mujer de 47 años fue capturada en la vereda Campeón Medio, sector La Cuchilla, por el delito de acceso carnal abusivo con un menor de 14 años.

La detención fue realizada por la Policía Nacional tras labores de inteligencia y policía judicial adelantadas por uniformados de la Sijín en articulación con funcionarios del CTI de la Fiscalía.

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La mujer tenía una orden judicial vigente emitida por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Fresno, con función de control de garantías, por el mismo delito. Actualmente, permanece a disposición de la Fiscalía 36 Seccional de Fresno y enfrenta audiencias virtuales para definir su situación jurídica, según lo reportado por la Oficina de prensa de la Policía del Tolima.

Estos casos se conocen en medio de la conmoción causada por la muerte de Mía Cataleya, una bebé de seis meses que falleció el 27 de mayo de 2026 en una clínica de Ibagué, luego de sufrir presunta violencia sexual y lesiones físicas en El Espinal, Tolima.

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La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades esclarecer la muerte de Mía Cataleya, una bebé de seis meses que falleció en Ibagué tras presunta violencia sexual y lesiones sufridas en El Espinal - crédito Colprensa

Según reportes oficiales, la menor ingresó primero al Hospital San Rafael, donde recibió atención médica por fracturas asociadas a hechos de violencia física, antes de ser trasladada a la clínica donde finalmente murió hacia las 12:00 p. m.

El caso, que está bajo investigación de la Fiscalía, provocó el rechazo de la Defensoría del Pueblo, que calificó lo ocurrido como una grave vulneración de los derechos de la infancia y pidió celeridad en el esclarecimiento de los hechos y la judicialización de los responsables.

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El organismo, encabezado por Iris Marín, instó a las autoridades a fortalecer las rutas de atención y prevención para menores en riesgo, y anunció que realizará seguimiento al caso, además de acompañar a la familia de la víctima.