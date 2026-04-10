Colombia

Psicóloga de hogar de paso del Icbf fue ahorcada por cuatro adolescentes en Barrancabermeja: “Dedicó su vida al servicio”

Yanissa Merlano fue asesinada por adolescentes que estaban bajo su cuidado y que, en varias ocasiones la habían amenazado e intoxicado. Ella siempre reportó los inconvenientes

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Alejandro Cabarcas, periodista de Barrancabermeja, relató todo lo que vivió la psicóloga en el hogar de paso en el que fue asesinada - crédito LA NOTA.COM/Facebook

La psicóloga Karelis Yenissa Merlano Viana, de 48 años, fue asesinada la noche del jueves 9 de abril de 2026, dentro de un hogar de paso para menores infractores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en el barrio La Libertad de Barrancabermeja, Santander.

Según informaron las autoridades del Magdalena Medio, el crimen fue, presuntamente, cometido por cuatro adolescentes que ahora permanecen custodiados por unidades de la Policía de la ciudad petrolera.

El homicidio ocurrió cerca de las 9:00 p. m. en la vivienda que funcionaba como centro de acogida, de acuerdo con los detalles suministrados por voceros de la Policía Nacional. Datos preliminares indican que los menores, con antecedentes judiciales por delitos graves, al parecer asfixiaron a la psicóloga con una soga.

Karely Merlano trabajó por varios años en el hogar de paso del Icbf del barrio La Libertad, en Barrancabermeja - crédito Mi Gente Periódico/Facebook
Karely Merlano trabajó por varios años en el hogar de paso del Icbf del barrio La Libertad, en Barrancabermeja - crédito Mi Gente Periódico/Facebook

Las autoridades reportaron que tras el ataque los adolescentes escaparon, de manera que debieron activar un despliegue policial en la zona y la implementación del Plan Candado en la comuna 3 de la ciudad.

La estrategia permitió la aprehensión de dos jóvenes de 15 y 17 años, que fueron puestos a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Otro menor de 15 años fue ubicado y se le restablecieron sus derechos conforme con los protocolos establecidos. Por su parte, un implicado más ya está plenamente identificado y vinculado al proceso investigativo.

La psicóloga ya había pedido ser trasladada de hogar de paso

Alejandro Cabarcas, esposo de la víctima y periodista de RCN Radio para el Magdalena Medio, se pronunció ante medios de comunicación locales, y sostuvo que la amenaza contra Merlano había sido advertida en varias ocasiones, incluso después de que los adolescentes intentaron intoxicarla.

“Laboraba como formadora en hogares de paso. El caso que manejaba era de menores con conductas delictivas, y ya había presentado situaciones de inseguridad. Insistieron en seguirla mandando a ella a ese mismo hogar, no tenían la consideración de ubicarla. Ya se había presentado una situación donde la habían intoxicado, había agresiones, tenía reportes, la siguieron mandando para esa casa. Son cuatro jóvenes que tuvieron que haberla asesinado. Ya había una confrontación. Es una total irresponsabilidad”, explicó Cabarcas.

En este sector de Barrancabermeja está ubicado el hogar de paso del Icbf en el que fuer asesinada Karely Merlano - crédito captura de pantalla Google Maps
En este sector de Barrancabermeja está ubicado el hogar de paso del Icbf en el que fuer asesinada Karely Merlano - crédito captura de pantalla Google Maps

El periodista detalló que cuando los jóvenes quisieron intoxicarla, usaron medicamentos disponibles y los mezclaron en una botella de agua que ella conservaba en una nevera del domicilio del Icbf . La profesional consumió del líquido y le reportó a su cónyuge que “se sentía mal”.

Añadió que Merlano planeaba renunciar el 30 de abril de 2026 debido a las continuas intimidaciones y agresiones recibidas por parte de los menores, “porque las amenazas no la dejaban tranquila”, relató.

“Ella todo lo reportaba. Había estado dos días anteriores en la casa de las niñas. En esta casa ella la pasaba superbién. Pero ayer me dijo: ‘Ay, amor, me mandaron otra vez para esa casa. Y mire, vea, que llegaron dos pelados nuevos. Y mire, mire esos chinos tienen como una pinta’. Yo le dije: ‘Amor, ya yo le dije a usted qué había que hacer’”, lamentó el hombre.

La psicóloga, además de llevar las riendas de estos centros de acogida del Icbf, tenía otros empleos para poder aportar económicamente en su casa.

“Mi esposa era una mujer muy buena, muy noble, una gran profesional que llevaba ya varios años trabajando en estos hogares de paso, a pesar de que ella era instrumentadora quirúrgica. Laboraba también como instrumentadora quirúrgica, tenía ese trabajo como otra entrada económica”, dijo el comunicador social.

Las últimas conversaciones de la profesional

En la misma rueda de prensa, el comunicador social relató los últimos minutos de vida de su esposa, que logró reconstruir por medio de su permanente comunicación en WhatsApp y a través de llamadas telefónicas.

Narró que durante del 9 de abril habían llegado unos adolescentes al hogar de paso: “‘Amor, aquí hubo un problema con los pelados nuevos que llegaron. Parece que hubo un tema con los medicamentos, los consumieron, pasó algo y aquí están los bomberos’. Yo: ‘Ah, bueno, listo, amor, me está comentando’. Seis y cuarto, siete y veinte: ‘Amor, acá está la policía’”.

Cabarcas aseguró que cuando su pareja le dijo que las autoridades estaban en las instalaciones “se sintió tranquilo”.

Denuncia - Contrato - Icbf
La psicóloga ya había reportado inconvenientes con los menores protegidos en el hogar de paso- crédito Icbf

A las 8:10 p. m. “yo hablé con ella, le dije: ‘Estoy en el apartamento’. Bueno, temas ahí que nosotros ahí hablábamos. Y ya a las ocho y cuarenta, ocho y cincuenta la llamé y ella no me contestó. Por WhatsApp le envié un mensaje y no le llegó. A veces a ella se le descargaba el celular. Yo dije: ´Bueno, voy a esperar’. A las nueve me llamaron a mí. O sea, los hechos sucedieron entre las 8:15 p. m. y 8:30 p. m.“.

Alejandro Cabarcas cuestionó a las autoridades por no permanecer en el lugar de los hechos luego de que los adolescentes formaron conflicto. Aseguró que no logra entender, “porque si la Policía vio que había ese ese precedente, siete y veinte de la noche, siete y veinticinco de la noche, ¿por qué no se quedaron? ¿Por qué no hicieron el hecho de quedarse permanentemente ahí? Porque sabían que ya había un inconveniente".

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio. Desde la Policía del Magdalena Medio también informaron que funcionarios del CTI continúan recopilando testimonios y realizan inspecciones técnicas en el lugar de los hechos para esclarecer el crimen.

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