Colombia

De hotel del cartel a sede pública: edificio de los Rodríguez Orejuela tendrá nuevo uso en Soacha

El inmueble pasará a manos de la Personería municipal tras ser recuperado por el Estado y dejar atrás su uso comercial

Guardar
Hermanos Rodríguez Orejuela | (AP Photo/Colombian National Police)
Hermanos Rodríguez Orejuela | (AP Photo/Colombian National Police)

En las últimas horas, el Gobierno nacional definió el destino de un edificio que perteneció a los hermanos Rodríguez Orejuela, antiguos jefes del cartel de Cali, según información obtenida por Revista Semana.

El inmueble, ubicado en Soacha, dejará de operar como hotel y será destinado a funciones institucionales relacionadas con la defensa de derechos humanos.

La decisión se tomó luego de que la Sociedad de Activos Especiales recuperara el control del predio por irregularidades en su administración, según información obtenida por ese medio de comunicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

- crédito Sociedad de Activos Especiales/Facebook
- crédito Sociedad de Activos Especiales/Facebook

Recuperación del inmueble y cambio de uso

El edificio, que durante años funcionó como el Hotel Soacha Plaza, hacía parte de los bienes incautados a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exlíderes del cartel de Cali.

Tras su captura y posterior extradición, el Estado colombiano inició procesos de extinción de dominio sobre varias de sus propiedades, con el objetivo de recuperar activos obtenidos de manera ilícita.

En el caso de este inmueble, la extinción de dominio se formalizó en 2024, lo que permitió que pasara de manera definitiva a manos del Estado.

Sin embargo, pese a estar bajo control estatal, el predio continuaba siendo explotado comercialmente como hotel.

De acuerdo con la Sociedad de Activos Especiales, esta situación presentaba irregularidades, ya que el inmueble había sido arrendado y posteriormente subarrendado sin autorización.

Estas condiciones generaban beneficios económicos indebidos, lo que motivó la intervención de la entidad para recuperar el control del edificio.

Como resultado, se llevó a cabo un operativo de desalojo que permitió restablecer el uso legal del bien.

Tras este proceso, el Gobierno tomó la decisión de redefinir el destino del inmueble, dejando atrás su uso comercial.

Nuevo destino institucional y significado del cambio

Luego de la recuperación, el edificio será destinado a la Personería municipal de Soacha.

El objetivo es que funcione como una sede institucional enfocada en la atención a la ciudadanía, especialmente en temas relacionados con control, vigilancia y protección de derechos humanos.

Según lo informado, esta decisión busca fortalecer la presencia institucional en el municipio y ampliar los servicios que se prestan a la comunidad.

El cambio de uso del inmueble también representa una transformación simbólica.

El predio pasa de estar vinculado históricamente a actividades del cartel de Cali a convertirse en un espacio orientado al servicio público.

Hermanos Rodríguez Orejuela | IMAGEN DE ARCHIVO PARTÍCULAR
Hermanos Rodríguez Orejuela | IMAGEN DE ARCHIVO PARTÍCULAR

Esta transformación se enmarca en las políticas de administración de bienes incautados, que buscan dar un uso social a los activos recuperados por el Estado.

En ese sentido, la Sociedad de Activos Especiales ha impulsado iniciativas similares en los últimos años, entregando bienes para proyectos de vivienda, educación y fortalecimiento institucional.

El caso de este edificio refleja esa estrategia, en la que propiedades asociadas a economías ilegales son reincorporadas a la legalidad mediante su uso en beneficio de la ciudadanía.

De acuerdo con la información conocida, este tipo de decisiones también buscan generar impactos en los territorios, al destinar infraestructura existente a servicios públicos.

Así, el inmueble ubicado en Soacha se integrará a la red institucional del municipio, con funciones orientadas a la defensa de derechos y la atención de la población.

El proceso evidencia el tránsito de un bien ligado a estructuras criminales hacia un uso institucional, en el marco de las acciones del Estado para recuperar y resignificar activos provenientes de actividades ilícitas.

Temas Relacionados

Bien inmuebleHermanos Rodríguez OrejuelaNarcotráficoEdificio en ColombiaColombia-noticias

Más Noticias

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán la victoria ante la “Vinotinto” en Cali, en medio del regreso del torneo que da un cupo al Mundial de la FIFA Brasil 2027

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Las ventajas del extracto de cúrcuma y de jengibre en los huesos humanos, según un estudio de la Universidad Estatal de Washington

Científicos estadounidenses descubrieron que el extracto de estos conocidos ingredientes duplica la fuerza de unión entre implantes y hueso, además de combatir bacterias y células dañinas en prótesis articulares metálicas

Las ventajas del extracto de cúrcuma y de jengibre en los huesos humanos, según un estudio de la Universidad Estatal de Washington

Así reaccionó la prensa uruguaya al empate entre Santa Fe con Peñarol por la Copa Libertadores: “Pudo ser más”

El equipo “Cardenal debutó en el certamen de clubes más importante de América, con una igualdad ante los cinco veces campeones del continente en el estadio El Campín de Bogotá

Así reaccionó la prensa uruguaya al empate entre Santa Fe con Peñarol por la Copa Libertadores: “Pudo ser más”

⁠Eidevin López fue expulsado de ‘La casa de los famosos’: el porcentaje más alto en negativo en toda la historia del programa

El actor fue sacado de la competencia por el público tras un encontronazo físico con Alejandro Estrada. Obtuvo más del 70% de las votaciones en negativo

⁠Eidevin López fue expulsado de ‘La casa de los famosos’: el porcentaje más alto en negativo en toda la historia del programa

Mujer fue arrollada por el Tren de la Sabana en Usaquén: se detuvo la operación ferroviaria en el corredor

Congestión, operativos y dudas sobre el impacto alteran la rutina en el norte capitalino

Mujer fue arrollada por el Tren de la Sabana en Usaquén: se detuvo la operación ferroviaria en el corredor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

ENTRETENIMIENTO

⁠Eidevin López fue expulsado de ‘La casa de los famosos’: el porcentaje más alto en negativo en toda la historia del programa

⁠Eidevin López fue expulsado de ‘La casa de los famosos’: el porcentaje más alto en negativo en toda la historia del programa

Yeison Jiménez tendrá una misa homenaje en Bogotá: conozca fecha y lugar de la ceremonia religiosa

Campanita conmovió a todos en ‘La casa de los famosos Colombia’ tras sufrir una crisis emocional en medio de una actividad

Sara Corrales mostró el “rinconcito” que tendrá su hija Mila cuando nazca: “Todo empieza a volverse real”

Blessd lanzó ‘El Mejor Hombre del Mundo’ en todas las plataformas digitales: así suena lo nuevo del cantante

Deportes

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Colombia vs. Venezuela EN VIVO, Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto

Así reaccionó la prensa uruguaya al empate entre Santa Fe con Peñarol por la Copa Libertadores: “Pudo ser más”

Santa Fe debutó con empate ante Peñarol y dejó sensaciones encontradas en El Campín

América de Cali empató con Macará en su estreno en la Copa Sudamericana 2026

Cuándo vuelve a jugar América de Cali en la Copa Sudamericana: necesita el apoyo de toda la hinchada