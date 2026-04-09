Colombia

Unidiplo advierte sobre la crisis en consulados y expedición de pasaportes: “Sitac es obsoleto”

Las fallas recientes en la herramienta electrónica imposibilitaron la atención en sedes nacionales e internacionales, lo que provocó retrasos, filas y quejas entre usuarios que requieren servicios consulares

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El sistema Sitac para trámites consulares en Colombia enfrenta riesgos recurrentes de colapso por el uso de tecnología obsoleta - crédito Presidencia de la República de Colombia
El sistema Sitac para trámites consulares en Colombia enfrenta riesgos recurrentes de colapso por el uso de tecnología obsoleta - crédito Presidencia de la República de Colombia

El presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo), José Fernando Salcedo, advirtió sobre el riesgo inminente de nuevas interrupciones en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac), utilizado para la expedición de pasaportes y trámites consulares dentro y fuera de Colombia.

Según declaró a Caracol Radio, la plataforma Sitac es obsoleta y puede volver a colapsar en cualquier momento, afectando tanto a usuarios en el país como a la diáspora en el exterior. La reciente caída del sistema, reportada por la Cancillería, provocó la suspensión temporal de servicios en las oficinas de Bogotá —tanto en la sede Centro como en la Norte— y en varias dependencias nacionales e internacionales.

“Nosotros alzamos la mano diciendo que el Sitac es un sistema obsoleto que está construido sobre un lenguaje de programación muy antiguo que se ha intentado reparchar”, sostuvo Salcedo en el medio citado.

De acuerdo con el líder sindical, el sistema funciona con “intermitencias constantes” y no responde a la creciente demanda de trámites de los colombianos en el mundo.

Impacto global y caos en los consulados

La reactivación progresiva del Sistema Integral de Trámites afecta trámite de pasaportes en Colombia el 9 de abril - crédito @ANIABELLO_R/X
Miles de usuarios en Bogotá y consulados internacionales experimentaron suspensión de la expedición de pasaportes por fallas en el Sitac - crédito @ANIABELLO_R/X

La caída del Sitac generó filas extensas, represamiento de solicitudes y quejas por la falta de información. Con base en datos aportados por la Cancillería, cada día se expiden más de 2.500 pasaportes en Bogotá y hasta 10.000 en todo el país, lo que expone el efecto multiplicador de cualquier falla. El episodio afectó especialmente a quienes habían viajado desde otras ciudades o países para completar sus trámites.

En el exterior, los consulados también quedaron sin posibilidad de gestionar pasaportes, apostillas, registros consulares, naturalizaciones y visas. El sindicato denunció que la advertencia oficial solo se emitió para la capital del país, aunque la afectación fue global.

“Solo se avisó en Bogotá y terminó ocurriendo en todo el mundo; concluyó con los funcionarios consulares atendiendo al montón de connacionales furiosos”, explicó Salcedo.

Origen del problema: tecnología desactualizada y falta de modernización

El Sitac opera sobre Java 6, una tecnología considerada obsoleta en el sector. La Cancillería indicó que se adelanta una “intervención técnica profunda” para estabilizar la plataforma, aunque Unidiplo insiste en que el problema es estructural y no se resolverá con ajustes menores.

“Lo preocupante es que digan que va a haber una intervención profunda del Sitac, cuando el problema es que el Sitac, independientemente de que se intervenga, sigue siendo un sistema obsoleto y que en cualquier momento se va a caer de nuevo”, subrayó Salcedo.

La Cancillería alega la urgencia manifiesta para extender el contrato con Thomas Greg & Sons, firma que aún expide los pasaportes en medio de la crisis - crédito Colprensa
El gremio Unidiplo denuncia que la intervención técnica de la Cancillería no resuelve los problemas estructurales y exige transparencia en la modernización- crédito Colprensa

El gremio recordó que la crisis no es nueva. Durante el gobierno de Iván Duque se registraron situaciones similares, y el Acuerdo Sindical de 2023 comprometía a la Cancillería a modernizar la plataforma. Hasta el momento, estos compromisos no se concentran en una solución definitiva.

Contratos, controversias y falta de transparencia

La discusión sobre la modernización del Sitac alcanzó el debate político. El congresista electo Daniel Briceño denunció la presunta pérdida de $3.100 millones destinados a la actualización del sistema.

Según Briceño, el contrato adjudicado a la empresa Aldesarrollo en 2024 no habría cumplido los plazos, con prórrogas hasta diciembre de 2025. El excanciller y candidato presidencial Luis Gilberto Murillo defendió la gestión durante su administración, calificando el proceso de contratación como “serio, técnico y responsable”, aunque sin detallar avances concretos.

Por su parte, Unidiplo solicitó un cronograma público para la solución definitiva y mayor transparencia sobre las causas de la crisis. El sindicato también criticó la falta de información oportuna para los usuarios, que quedaron sin alternativas claras durante la suspensión.

Jornadas ampliadas, inventario de pasaportes y nueva polémica

Pocos días antes de la última caída, la Cancillería había anunciado jornadas ampliadas y atención sin cita en consulados de ciudades como Nueva York , Madrid , Barcelona y Santiago de Chile, para evacuar el inventario de libretas producido por Thomas Greg & Sons.

Contratos para actualizar el Sitac bajo la administración de la Cancillería son objeto de controversia por presuntas demoras y falta de cumplimiento - crédito Presidencia de la República de Colombia
Contratos para actualizar el Sitac bajo la administración de la Cancillería son objeto de controversia por presuntas demoras y falta de cumplimiento - crédito Presidencia de la República de Colombia

Estas jornadas, lejos de aliviar el represamiento, incrementaron la congestión en las sedes. El episodio coincidió con la implementación del nuevo esquema de producción de pasaportes, resultado del convenio entre la Imprenta Nacional de Colombia y el gobierno de Portugal, proceso que también enfrenta cuestionamientos.

Sin fecha para la normalización

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha comunicado una fecha precisa para el restablecimiento total de los servicios. La página web para agendamiento de citas sigue presentando fallas, y la incertidumbre persiste entre los ciudadanos que requieren trámites urgentes.

“Este sistema se mantiene con intermitencias constantes y no responde a la capacidad operativa de un país que tiene que atender a una diáspora tan grande en el mundo”, concluyó Salcedo.

Mientras tanto, la expedición de pasaportes y trámites consulares continúa supeditada a la estabilidad de una plataforma que, según Unidiplo, podría volver a fallar en cualquier momento.

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