Donald Trump felicitó a Abelardo de la Espriella y expresó su “apoyo completo” al candidato: “Sería tremendamente exitoso”

Donald Trump expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella e indicó lo que lograría en un eventual Gobierno - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters

El candidato Abelardo de la Espriella, de la ultraderecha, se ubicó en el tope de los resultados de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 31 de mayo de 2026 en Colombia (primera vuelta). Logró más de 10 millones de votos, garantizando también una victoria en el exterior –otorgada por los connacionales migrantes–.

El abogado se enfrentará en una segunda vuelta (21 de junio) con el aspirante Iván Cepeda castro, que representa a la izquierda política colombiana. El contendiente alcanzó más de nueve millones de votos en la urnas.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció al respecto a través de sus redes sociales. En un largo mensaje, felicitó al candidato de la derecha por su victoria en las elecciones y aseguró que, de ser elegido mandatario de Colombia, tendría un Gobierno exitoso.

“¡Felicitaciones al Candidato Presidencial Colombiano, “El Tigre (THE TIGER)”, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y duro, por su victoria decisiva en la primera ronda de las elecciones presidenciales de Colombia! Abelardo lucha incansablemente por, y ama, a su gran país y pueblo, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América”, señaló.

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De igual manera, aseguró que Iván Cepeda es un político “marxista de la izquierda radical” que, a su juicio, debe ser derrotado por De la Espriella.

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