Ornella Sierra recibió elogios por lucir una apariencia más natural y reveló el secreto a sus seguidores

El cambio físico de la famosa ha sido notable - crédito Ornella Sierra / Instagram

La creadora de contenido Ornella Sierra está atravesando por una nueva etapa en su vida llena de amor propio y seguridad, lo que se convirtió en una inspiración para sus seguidores. Y es que a través de sus redes sociales la famosa ha mostrado los cambios en su rostro.

El regreso a una apariencia natural desató todo tipo de comentarios, incluso, hubo algunos que la interrogaron por los procedimientos que se realizó recientemente para cambiar de aspecto. Sin embargo, ella reveló que solo se dejó de aplicar rellenos faciales, lo que la llevó a tener un cambio físico y mental notorio.

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A través de redes sociales, la influenciadora mostró el contraste entre su rostro actual y el que tenía cuando recurría a estos procedimientos, recibiendo elogios por parte de su comunidad que no dudó en destacar lo bien que se ve ahora.

La creadora de contenido respondió a una de las preguntas más frecuentes en sus redes sociales - crédito Ornella Sierra / Instagram

Ornella Sierra reveló que tomó la decisión de abandonar estos procedimientos tras notar la diferencia entre su imagen natural y la obtenida con intervenciones invasivas. Explicó que ahora busca distanciarse de expectativas externas sobre cómo se debe ver una persona, pues está claro que en el mundo digital hay un estándar muy marcado.

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La famosa compartió esta reflexión a través de su cuenta de Instagram, desatando una conversación entre sus seguidores sobre la importancia del autocuidado y autenticidad lejos de las influencias externas.

Del mismo modo, relató que este proceso comenzó al identificar los verdaderos motivos que la llevaban a realizarse cambios estéticos. En medio de su reflexión, no dudó en exponer imágenes comparativas sobre cómo se veía al aplicarse todo tipo de productos.

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“Me dejé de inyectar rellenos y otra vez empecé a lucir mi carita natural más skincare”, añadió, asegurando que actualmente no siente la necesidad de repetir dichos procedimientos y resaltó que este cambio obedece a una conexión más profunda con su interior.

La joven mostró cómo lucía con rellenos en los labios - crédito Ornella Sierra / Instagram

Ornella Sierra destacó la importancia de la autenticidad en un mundo superficial

La joven señaló que la presión social, en ocasiones, la llevó a buscar encajar siguiendo tendencias que cambiaban por completo su rostro, por lo que dio un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de tomar decisiones para su propio bienestar, sin pensar en agradar a otros.

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Explicó que el cambio no solo transformó su apariencia, sino que le permitió escucharse y priorizar el autocuidado, declarando: “A veces, por el afán de encajar nos desconectamos de nosotros y eso fue lo que me pasó”.

Además, insistió en la necesidad de conocer cuáles decisiones responden a la fidelidad propia y cuáles son producto de la presión externa, pues destacó que tuvo un glow up (crecimiento personal que se nota en su actitud y brillo) desde que comenzó a centrarse en sí misma y en lo que realmente quería para su vida.

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El aspecto de Ornella ha sido tema de conversación - crédito @ornellasierra/Instagram

Respuestas de sus seguidores ante el favorable cambio

La reacción de sus seguidores fue positiva, pues muchos celebraron su apuesta por una imagen más natural con comentarios como: “Su versión más linda, es la natural, mujer para ser perfecta y ella 😍😍😍 no tenía necesidad de nada”, “Menos mal se dio cuenta a tiempo! Porque ella es muy linda, no requiere nada de eso, por el contrario se estaba desfigurando” y “De las cosas que le criticaban a ella era el hacerse tanta cosa cuando no las necesitaba porque era una niña muy linda, preciosa naturalmente. Que bueno que entendiera que a veces hay bellezas que no necesitan ser tocadas y lo importante es que se sienta bien”.

Entre sus publicaciones recientes, la famosa comparte sus nuevas experiencias con su audiencia y su mensaje de priorizar el bienestar propio fue destacado por aquellos que celebran la redefinición de los estándares de belleza y la búsqueda de la naturalidad.

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