Desglose estadístico de la final del fútbol colombiano: Junior de Barranquilla vs- Atlético Nacional

En esta estadio se jugará la final del fútbol colombiano a partir de las 7:30 .m. - crédito Junior de Barranquilla

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se preparan para disputar una nueva final del fútbol colombiano, una serie que enfrenta a dos de las nóminas más competitivas del país. Más allá de la historia y la tradición de ambos clubes, las estadísticas del semestre muestran una ligera superioridad del conjunto verdolaga en varios apartados clave del juego, especialmente en la generación de opciones de gol, la solidez defensiva y el rendimiento de sus futbolistas más influyentes.

Uno de los indicadores más utilizados en el análisis moderno es el xG en contra (goles esperados en contra). Esta métrica mide la calidad de las oportunidades de gol que concede un equipo a sus rivales. Mientras más bajo sea el número, mejor desempeño defensivo presenta el conjunto. En este apartado, Atlético Nacional registra un xG en contra de 0,96 por partido, mientras que Junior alcanza 1,44. Esto significa que, en promedio, los rivales de Nacional generan ocasiones menos peligrosas que los adversarios del cuadro barranquillero.

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La superioridad defensiva también se refleja en otros indicadores. Nacional recibe 11,57 remates por encuentro, frente a los 13,73 que permite Junior. Asimismo, los rivales tocan el balón dentro del área verdolaga en apenas 13,65 ocasiones por juego, mientras que contra el equipo rojiblanco lo hacen 15,83 veces.

Así será la logística para la final ida informada por el equipo local - crédito Junior de Barranquilla

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla, estadísticas de los arqueros

En la portería, Atlético Nacional también presenta números destacados. Aunque el titular habitual, David Ospina, no estará en la final debido a su convocatoria con la selección Colombia, sus estadísticas reflejan el nivel que tuvo el equipo durante el semestre. El experimentado arquero registró un 85,71% de atajadas. Su reemplazo, Harlen “Chipi Chipi” Castillo, mantiene un 70,7%, mientras que Santiago Mele Silveira, guardameta de Junior, alcanza un 76,74%.

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Otro dato relevante es el de goles evitados, una métrica que compara los goles realmente recibidos con los que se esperaba recibir según la calidad de los remates enfrentados por juego. Ospina lidera este apartado con 2,11 goles evitados, seguido por Castillo con 1,57 y Silveira con 1,21.

William Tesillo y Simón García frente a Jermein Peña y Lucas Monzón

En la defensa central también aparece una ventaja para Nacional. William Tesillo y Simón García presentan un 74% de efectividad en duelos defensivos ganados, mientras que Jermein Peña y Lucas Monzón alcanzan el 64%.

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En recuperaciones, la diferencia es menor: Tesillo y García registran 74%, mientras que Peña y Monzón llegan al 72%. El apartado donde Junior supera a Nacional es en la precisión de pase de sus centrales, con un 86,6% frente al 84% de la dupla verdolaga.

Junior de Barranquilla va por su estrella número 12, Atlético Nacional va por la 19 - crédito Dimayor

Jorman Campuzano, estadísticas ante Juan David Ríos

En la mitad de la cancha, la comparación entre Juan David Ríos y Jorman Campuzano resulta interesante. Campuzano domina en precisión de pase con un 92%, superando ampliamente el 84% de Ríos. También sobresale en pases progresivos, con una efectividad del 84 % frente al 71 % de su rival. Sin embargo, Ríos recupera más balones por partido, con 8,93 frente a los 7,24 de Campuzano. El volante de Nacional también cuida mejor la posesión, ya que pierde apenas 4,21 balones por encuentro, mientras que Ríos registra 7,5.

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- crédito Atlético Nacional

Estadísticas en ataque de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla

En la zona ofensiva, Juan Manuel Rengifo muestra una ventaja en asistencias esperadas, con 0,82 por partido frente al 0,13 de Yimmi Chará. Esta estadística refleja la capacidad de un jugador para generar oportunidades claras para sus compañeros. En cuanto a goles esperados, Chará presenta una ligera ventaja con 0,30 por encuentro frente al 0,24 de Rengifo.

Los números colectivos en ataque también favorecen a Atlético Nacional. El cuadro antioqueño registra 18,78 toques en el área rival por partido, mientras que Junior alcanza 17,3. Además, Nacional genera un xG ofensivo de 1,79, muy superior al 1,28 de los barranquilleros. Esto significa que las oportunidades creadas por los dirigidos por Diego Arias son más frecuentes y de mayor calidad.

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La diferencia también se observa en la producción ofensiva general. Nacional promedia 1,25 goles por partido, mientras que Junior registra 1,12. Aunque la distancia no es amplia, confirma una tendencia observada a lo largo del campeonato: el conjunto verdolaga crea más, concede menos y cuenta con mejores registros en varios de los indicadores que suelen anticipar el rendimiento de un equipo.