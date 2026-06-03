Colombia

Medicina Legal confirma que 11 menores murieron tras los combates entre “Iván Mordisco” y “Calarcá” en Guaviare

Los peritajes del organismo establecieron que entre las 48 víctimas hay ocho niños y tres niñas, tras choques armados del 27 de mayo en Barranco Colorado entre disidencias rivales

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Combates - San José del Guaviare - Cuerpos
Ocho niños y tres niñas fueron confirmados entre los fallecidos a raíz del conflicto armado en Barranco Colorado, Guaviare - crédito Suministrada a Infobae Colombia

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la identificación de 11 menores de edad entre los 48 fallecidos tras los recientes combates entre disidencias de “Calarcá” y “Mordisco” en el departamento de Guaviare.

De acuerdo con información del organismo, entre las víctimas se encuentran ocho niños y tres niñas, todos menores de edad, producto de los enfrentamientos ocurridos el 27 de mayo en la zona de Barranco Colorado.

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Los análisis forenses permitieron identificar a 43 de los 48 cuerpos recuperados en el lugar, mientras que cinco aún permanecen sin identificar.

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