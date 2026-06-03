Colombia

Jennifer Pedraza aseguró que Iván Cepeda no ha buscado a los sectores del centro para hablar de la segunda vuelta: “No vemos ninguna claridad”

La congresista aseguró que el candidato presidencial debe conversar directamente con los políticos a los que espera convencer de respaldarlo. Insistió en que solo así sabrán si actuará con autonomía en un eventual gobierno

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Jennifer Pedraza aseguró que es necesario que Iván Cepeda, como candidato presidencial, se acerque a los sectores del centro para exponer sus posturas y así verificar si los apoyarán o no - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Carlos Ortega/EFE
Jennifer Pedraza aseguró que es necesario que Iván Cepeda, como candidato presidencial, se acerque a los sectores del centro para exponer sus posturas y así verificar si los apoyarán o no - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Carlos Ortega/EFE

Ante los medios de comunicación, la congresista Jennifer Pedraza se refirió a las movidas políticas que están adelantando los candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta, que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026. En esa contienda electoral, se enfrentarán Abelardo de la Espriella, aspirante de la derecha que obtuvo más de 10 millones de votos en primera vuelta, e Iván Cepeda, contendiente de la izquierda, que logró más de nueve millones de votos en la primera vuelta.

Ahora, ambos políticos están en la búsqueda de los votos de “centro” para ganar las elecciones presidenciales. Junto con miembros de sus campañas, han empezado a establecer diálogos para adherir los apoyos que necesitan.

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De acuerdo con la representante a la Cámara y senadora electa, hasta el momento, el aspirante del Pacto Histórico no se ha reunido directamente con el sector político que apoyó a Sergio Fajardo en su candidatura de centro. A su juicio, es él, como aspirante a la Presidencia, el que debe contactar a los políticos a los que espera convencer de respaldarlo.

El candidato presidencial Sergio Fajardo alcanzó más de un millón de votos en la primera vuelta, votos que ahora son codiciados por las candidaturas que irán a segunda vuelta - crédito Prensa Sergio Fajardo
El candidato presidencial Sergio Fajardo alcanzó más de un millón de votos en la primera vuelta, votos que ahora son codiciados por las candidaturas que irán a segunda vuelta - crédito Prensa Sergio Fajardo

Según explicó, su intención es saber si Iván Cepeda continuará a ciegas con el proyecto político del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, o si tendrá la suficiente autonomía y criterio para tomar decisiones como mandatario del país.

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“Iván Cepeda no nos ha buscado directamente él, como candidato presidencial, y yo pienso que cualquier conversación en este caso tiene que ser con el candidato presidencial, porque tenemos que saber si él está en esa disposición de apartarse de estas posturas del presidente o si, al contrario, sigue siendo un notario y no tiene autonomía frente a lo que se viene para el país (...). Ahí tampoco vemos ninguna claridad”, detalló.

El representante Gabriel Becerra, compromisario de la campaña del candidato Iván Cepeda, también se pronunció ante los medios de comunicación para dar claridad sobre las conversaciones que han tenido para garantizar los votos que necesita el aspirante. De acuerdo con sus declaraciones, él mismo se ha puesto en contacto con varias personas para empezar a dialogar sobre el proyecto político que plantea el candidato y las posibilidades de hacer una alianza.

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, argumentó que desde su partido han percibido una “postura de bloqueo” por parte de ciertos sectores políticos hacia la gestión de Petro - crédito @becerra_gabo/instagram
Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, aseguró que se puso en contacto con Jennifer Pedraza y otros políticos para conversar sobre la candidatura de Iván Cepeda- crédito @becerra_gabo/instagram

Entre los políticos con los que conversó está la congresista Jennifer Pedraza. “Desde el mismo domingo (31 de mayo) he hablado con la senadora (electa) Jennifer Pedraza, con otros sectores del centro político, no solamente de Alianza Verde, que ya están acá y que aunque tenemos diferencias, tenemos muchas coincidencias”, detalló ante la prensa.

En ese sentido, aclaró que ya se tendieron los puentes para entablar los primeros diálogos de cara a las elecciones presidenciales, lo que incluye a otras candidaturas que perdieron en la primera vuelta, no solo la de Sergio Fajardo. Además, aseguró que el contacto directo con el exaspirante de centro “va por muy buen camino”, refiriéndose a las críticas que hizo Pedraza ante los medios de comunicación.

A igual que Becerra, la congresista María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, dijo que los políticos que están impulsando la campaña de Cepeda están en “conversaciones de otros niveles”, acercándose, en primera medida, a los congresistas. Se trata de una repartición estratégica para afianzar lazos con personas que podrían respaldar a Cepeda, la cual también tiene como objetivo evitar contradicciones o conflictos.

- crédito María Fernanda Carrascal/Facebook
María Fernanda Carrascal aseguró que Iván Cepeda se pondrá en contacto con Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

El aspirante está en la tarea de hablar con los excandidatos Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo –que fue la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia– y con Claudia López, que también representa a la política de centro. Carrascal insistió en que, como aseguró Jennifer Pedraza, Iván Cepeda debe reunirse personalmente con los excandidatos para avanzar en su candidatura y garantizar un posible triunfo en la segunda vuelta.

Él va a ser el próximo presidente de la República, así que él tiene en sus manos hacer ese contacto directo”, precisó Carrascal a los medios.

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