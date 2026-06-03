Cayeron Los Astutos: alias Castro y sus cómplices terminarán en la cárcel por robo pese a intentar escapar hasta por el techo

Un grupo de agentes policiales tácticos logró la captura de los señalados responsables del robo de motos en Bogotá. Uno de ellos ya había estado en la cárcel y otro contaba con medida domiciliaria - crédito Policía Metropolitana de Bogotá / X

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de cinco integrantes de la banda Los Astutos que tenía azotados a los conductores de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario, tras una investigación de 12 meses que verificó su responsabilidad en el hurto de motocicletas para conformar una cadena ilegal de comercialización de motopartes en la capital.

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Según la Policía Metropolitana de Bogotá, las capturas se hicieron efectivas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad. Cuatro de los detenidos fueron arrestados por orden judicial y uno en flagrancia por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado.

La red surtía un negocio clandestino de repuestos, con ganancias cercanas a 270 millones de pesos - crédito Secretaría de Seguridad / X

La red abastecía el mercado ilegal de repuestos

De acuerdo con la investigación, la organización estaba integrada por cinco personas y operaba en las localidades de Engativá y Suba, donde las autoridades ejecutaron cinco diligencias de allanamiento y registro.

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Los expertos realizaron entrevistas, declaraciones juradas, retratos, reconocimientos fotográficos, inspecciones judiciales, búsquedas selectivas en bases de datos, interceptación de 15 líneas telefónicas y triangulación de comunicaciones, según la Policía Metropolitana de Bogotá, labores que permitieron identificar el funcionamiento de la banda.

Los criminales ubicaban motocicletas que eran dejadas en vía pública y actuaban en horas de la noche o la madrugada. Según la investigación, usaban herramientas como pesas y plumas para violentar los interruptores de encendido y de seguridad y luego hurtaban motos de media y alta gama.

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El secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó el alcance de esa actividad ilegal: “Lo que encontramos en esta investigación es que esta banda no solo hurtaba motocicletas, sino que alimentaba toda una cadena ilegal de comercialización de moto partes y abastecía el mercado de los moto ladrones. Por eso hemos insistido en que el problema no termina con las capturas. Mientras exista una economía ilegal que compre, venda y movilice estos elementos robados, el delito seguirá reproduciéndose. Por eso el llamado es a no comprar autopartes robadas, pues eso alimenta la deja del delito”.

Según las autoridades, la estructura obtenía rentas criminales cercanas a $270 millones por esta actividad. A los capturados también les figuran antecedentes penales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de hurto.

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Los delincuentes tenían azotada a la capital del país - crédito Secretaría de Seguridad / X

Estos eran los roles de los criminales

En los operativos fue capturado alias Castro, señalado por la Policía Metropolitana de Bogotá como cabecilla del grupo y responsable de coordinar la actividad criminal y los medios usados en los robos. Las autoridades indicaron que ya había sido capturado en 2018 por hurto y que cumplió una condena de 3 años por ese delito.

También fue detenida alias Katherine, a la que la investigación atribuye la coordinación de los integrantes que salían a cometer los hurtos y la definición de las casas o parqueaderos de los barrios Bachué o Bochica donde eran dejadas las motocicletas robadas. Según las autoridades, además manejaba las cuentas por la venta de esos vehículos.

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Por otra parte, se dio a conocer que alias Fideo y alias Cano eran señalados como los responsables directos de cometer los hurtos. Pese a verse acorralado, Fideo intentó escapar por los techos durante los allanamientos y tenía una medida domiciliaria desde 2023 en la que se definió que debía pagar 5 años y 4 meses por tráfico de estupefacientes.

Alias Wilson, pareja sentimental de Katherine, fue capturado en flagrancia por tráfico de estupefacientes. Según las autoridades, registra antecedentes por concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

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12 meses de investigación permitieron desarmar una red que desguazaba vehículos en Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad / X

En los allanamientos, la Policía incautó un revólver calibre 38, munición, una placa de motocicleta con reporte de robo y herramientas utilizadas para cometer los robos. A todos los detenidos les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado.

Tras los resultados, la Policía Nacional pidió a la ciudadanía denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123.