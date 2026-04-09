Colombia

Margarita Ortega alertó a sus seguidores tras confirmar que se sometió a una compleja cirugía: “Salí de la UCI”

La actriz contó a sus fanáticos, a través de sus redes sociales, que se está apoyando en sus seres queridos durante esta etapa de su vida y se mostró agradecida por poder salir de la compleja situación

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La presentadora intentó evitar el quirófano, pero su salud se lo impidió - crédito Margarita Ortega / Instagram

Margarita Ortega contó a sus seguidores cómo avanza su recuperación tras una compleja cirugía de columna cervical, lo que sorprendió a aquellos que han seguido de cerca su carrera. La presentadora y actriz comunicó que superó la etapa crítica posterior a la operación y dejó la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mostrándose optimista sobre su evolución en la Clínica del Country de Bogotá.

Actualmente, el estado de salud de Margarita Ortega es estable y su evolución, positiva. Aunque permanece hospitalizada en recuperación tras salir de la UCI, aprovechó su mejoría para agradecer públicamente al equipo médico y a su entorno cercano por el apoyo recibido. Además de demostrar su determinación para retomar sus actividades luego de completar esta etapa.

De acuerdo con la información que publicó en sus redes sociales, la intervención se realizó durante la jornada del 6 de abril de 2026, día en el que Ortega compartió con sus seguidores la urgencia de afrontar una situación de salud pospuesta durante años. Explicó que decidió operarse tras agotar diferentes alternativas terapéuticas y notar un deterioro en su calidad de vida.

El 8 de abril, la presentadora relató que permaneció en la UCI de la Clínica del Country, donde el equipo dirigido por el ortopedista Wilmer Godoy supervisó su atención. Su paso a una habitación general representó un paso clave dentro de su proceso de recuperación.

Sus seguidores le piden actualizaciones de su estado de salud - crédito Margarita Ortega / Instagram
Los seguidores de la presentadora y actriz le pidieron actualizaciones de su estado de salud - crédito Margarita Ortega / Instagram

Mensaje de Margarita Ortega tras la cirugía

En redes sociales, la presentadora expresó su gratitud por el respaldo recibido en este periodo tan difícil de su vida: “Gracias a todos por sus mensajes, apoyo y voces de aliento. Me estoy poniendo al día con cada uno. Salí de UCI y ya estoy en habitación. He recibido solo bendiciones: las manos de mi cirujano ortopedista Wilmer Godoy, el cariño, dulzura y dedicación con que me han cuidado en el dolor aquí en la Clínica del Country, mis amigos cercanos y mi familia. Solo tengo gratitud”.

La actriz enfatizó la importancia de la aceptación y la serenidad para afrontar su proceso de sanación: “De la mano de Dios, aquí va mi corazón latiendo feliz con este nuevo cuello, ¡una reparación tremenda!! en aceptación, entrega, sanación y entendimiento, y con esta segunda oportunidad para comprender y disfrutar este corto y maravilloso viaje llamado vida. Un beso grandísimo. Nos vemos pronto”.

Sus palabras conmovieron a su audiencia, por lo que sus seguidores no dudaron en dejar mensajes de fortaleza para acompañar su recuperación.

Este fue el emotivo mensaje compartido por la presentadora - crédito Margarita Ortega / Instagram
Este fue el emotivo mensaje compartido por la presentadora - crédito Margarita Ortega / Instagram

Antecedentes de la salud de Margarita Ortega

Cabe mencionar que la famosa ha relatado en varias ocasiones que los problemas de columna vertebral la han afectado durante varios años, incluso provocándole dolor intenso y episodios de dificultad respiratoria que requirieron atención de urgencia.

Antes de optar por la operación, probó diversos tratamientos alternativos con la esperanza de mejorar su condición y evitar una cirugía mayor. Sin embargo, el avance de los síntomas la llevó a reconocer que la intervención en el quirófano era inevitable.

El anuncio de su estado de salud provocó una oleada de mensajes de apoyo por parte de sus colegas y seguidores. Y es que algunas caras reconocidas en el medio artístico como Estefany Borge, Carolina Sabino y Geraldine Zivic se pronunciaron públicamente en solidaridad, demostrando así el aprecio por la presentadora.

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La presentadora es reconocida por su paso por los canales de televisión más importantes del país - crédito @margaritamariaortega / Instagram

Cabe mencionar que, en ocasiones anteriores, Ortega había compartido la experiencia de convivir con el dolor y de adaptarse a los retos físicos que esto suponía, por lo que su mensaje actual fue interpretado por sus seguidores con optimismo, al ver la disposición de la famosa de iniciar una nueva etapa tras superar el momento crítico de su estado médico.

Por ahora, la actriz está a la espera de su recuperación mientras afronta esta etapa con gratitud y disposición a aprovechar cada día, rodeada del respaldo de sus seres queridos.

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