J Balvin y Ryan Castro presentaron su álbum ‘Omerta’: también están involucrados los actores Marlon Moreno y Sofía Vergara

J Balvin y Ryan Castro oficializaron el lanzamiento de Omerta, su primer álbum juntos, disponible desde el 7 de mayo en plataformas digitales - crédito cortesía equipo de prensa J Balvin - @jbalvin / Instagram

J Balvin y Ryan Castro, dos de los artistas más influyentes del reggaetón colombiano, confirmaron el lanzamiento de Omerta, su primer álbum conjunto, que estará disponible a partir del 7 de mayo en todas las plataformas digitales.

El anuncio se realizó a través de un cortometraje promocional de estética cinematográfica, en el que participan figuras reconocidas como Sofía Vergara, el actor colombiano Marlon Moreno y la modelo Valentina Ferrer. El proyecto busca consolidar la presencia internacional del reggaetón hecho en Medellín y marca un hito en la carrera de ambos músicos.

El álbum contará con diez canciones y suma colaboraciones de artistas como Eladio Carrión y el productor francés DJ Snake, además de la producción creativa de SOG. El concepto visual de Omerta está inspirado en el cine de mafia, con referencias directas a películas como El Padrino, Caracortada y Pulp Fiction, así como elementos estéticos presentes en los videoclips de Michael Jackson, como Smooth Criminal y You Rock My World. Los sencillos previos, Tonto y Pal Agua, ya se encuentran disponibles y han adelantado parte de la narrativa y el estilo del álbum.

La narrativa de Omerta gira en torno al valor de la lealtad, la familia y la tradición, conceptos asociados al código de silencio siciliano que le da nombre al proyecto. Según el equipo de los artistas, la propuesta busca “crear un sonido arraigado en vínculos inquebrantables”, con Balvin aportando precisión y autoridad silenciosa y Castro sumando instinto y energía. Esta visión se refleja tanto en la música como en los audiovisuales, en los que el concepto de familia y pacto es central.

El videoclip de presentación, de más de dos minutos, muestra a Sofía Vergara y Marlon Moreno en escenas que evocan la elegancia clásica y el lenguaje de los thrillers criminales. Marlon Moreno, recordado por su papel en “El Capo”, participa con una línea significativa: “Cuando ese ruido de afuera se hace insoportable, lo único real es la familia. La tradición”. El elenco también incluye a Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, y al propio Eladio Carrión, quienes aportan a la narrativa visual del lanzamiento.

La lista de temas de Omerta incluye Una A La Vez, Dalmation, Melo, GWA con Eladio Carrión, Medetown, Bengalí, Pal Agua, Viernes, Tonto con DJ Snake y Omerta con SOG. El disco abarca desde el dembow clásico hasta melodías más pausadas, ofreciendo una experiencia musical diversa que busca competir en el mercado global. Los visuales del álbum emplean una estética “bandit retro”, mezclando elegancia, lujo y detalles urbanos propios de la cultura paisa.

La fecha de estreno, el 7 de mayo, coincide con el cumpleaños de J Balvin, lo que añade un elemento simbólico al lanzamiento. Durante el último año, ambos artistas han compartido escenarios en ciudades como Berlín, Milán, París y Londres, consolidando su vínculo artístico y generando expectativas en sus seguidores.

El álbum ya puede ser preguardado en las principales plataformas y promete ser uno de los proyectos discográficos más relevantes del año para la música urbana hecha en Colombia.