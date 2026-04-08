Colombia

Padre de familia fue herido a bala mientras recogía a su hijo del colegio: los disparos causaron pánico en el sector

Las autoridades locales revisan imágenes captadas por testigos para identificar a los sospechosos de protagonizar un acto delictivo que desató la preocupación entre los ciudadanos que frecuentan la zona escolar y sus alrededores

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El video fue compartido en redes sociales para exigir justicia - crédito Lina Patricia Cabarcas Cabarcas / Facebook

Un nuevo acto de inseguridad en Bolívar tiene en alerta a la ciudadanía, teniendo en cuenta que ocurrió en inmediaciones de una institución educativa, por lo que los padres, cuidadores y autoridades del colegio piden intervención de las autoridades para evitar que los menores se vean expuestos a la delincuencia.

De acuerdo con el reporte que fue realizado por los ciudadanos a través de las redes sociales, un hombre de 56 años resultó herido tras ser asaltado frente al colegio Los Ángeles en Cartagena en la tarde del martes 7 de abril de 2026, mientras que recogía a su hijo.

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Según confirmó la Policía Metropolitana de Cartagena al diario local El Universal, los agresores intimidaron a la víctima con el fin de robarle un anillo de oro y le ocasionaron una lesión con un arma de fuego, sin importar que el sector es frecuentado por niños y adolescentes.

La grabación fue realizada después del ataque por testigos cuando los presuntos responsables huían en motocicleta y el clip no solo se encuentra actualmente en circulación en redes sociales, sino que está en manos de las autoridades a cargo de la investigación para contribuir a la identificación y pronta captura de los delincuentes que quedaron registrados en el celular de una de las personas que presenció la sangrienta escena a plena luz del día.

Los criminales huyeron en una motocicleta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los criminales huyeron en una motocicleta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este hecho generó pánico entre padres de familia, estudiantes y residentes de la zona, que denunciaron en las plataformas digitales el aumento de actos delictivos en inmediaciones de la clínica Barú, por lo que reclaman mayor presencia de las autoridades para garantizar la seguridad de los entornos escolares.

Sobre la investigación, la Policía Metropolitana de Cartagena detalló que se está realizando el respectivo análisis de los videos del ataque con el objetivo de ubicar a los atacantes y llevarlos lo más pronto posible a la justicia para evitar que continúen afectando a los ciudadanos.

El video fue compartido en una cuenta de Facebook bajo el nombre de Lina Patricia Cabarcas Cabarcas, en la que la denunciante se refirió a la magnitud de la tragedia y pidió intervención de las autoridades: “Atracadores en el barrios Los Ángeles, si los conoces avisar. Hirieron a un papá que estaba recogiendo un niño en el colegio Los Ángeles detrás de la clínica Barú, compartan el vídeo para boletearlos y que los cojan”.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Los atracos a mano armada a plena luz del día tienen en alerta a los residentes de la zona - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La inseguridad azota a la ciudad

Dos hombres capturados por la Policía en distintos barrios de Cartagena fueron enviados a prisión el 8 de abril de 2026, tras disposición de jueces de control de garantías, por el presunto porte ilegal de armas de fuego y cartuchos sin la documentación correspondiente, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.

En el caso más reciente ocurrió el 17 de marzo cuando Odilfo Pacheco Barón, identificado como alias el Pacheco, fue aprehendido en el barrio El Pozón durante un allanamiento policial, donde los agentes hallaron 31 cartuchos calibre 9 mm en una vivienda. De acuerdo con la Fiscalía, ninguno de esos elementos tenía los permisos legales requeridos.

La Gobernación de Antioquia incrementa la recompensa hasta $500 millones por información sobre los cabecillas del Clan del Golfo y La Terraza en el Suroeste - crédito Colprensa
Los criminales fueron capturados por las autoridades - crédito Colprensa

En un hecho previo, el 13 de marzo, la Policía detuvo en Las Tablitas, isla de Barú, a Ángel Manuel Meza Herrera, de 35 años, luego de que la comunidad reportara una situación de intimidación con un arma. Al sujeto se le incautó un arma traumática modificada y cartuchos calibre 38 sin registro autorizado.

Fiscales de la Seccional Bolívar imputaron a los dos detenidos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Aunque durante las audiencias preliminares, los procesados no aceptaron los cargos.

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