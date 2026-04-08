Colombia

Metro de Bogotá: 13 de las 16 estaciones ya tienen nombre, así avanza el proceso de votación

Las estaciones fueron diseñadas con criterios de accesibilidad universal, seguridad, visibilidad y comodidad para todos los usuarios del transporte público

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La primera estación, ubicada en la avenida Villavicencio, culminó su estructura principal con concreto reforzado - crédito Metro de Bogotá
La Primera Línea del metro de Bogotá alcanza un 73,75% de ejecución y se consolida como el mayor avance en movilidad de la ciudad - crédito Metro de Bogotá

El avance de la Primera Línea del metro de Bogotá ya es una realidad palpable: con un 73,75% de ejecución, la ciudad se prepara para estrenar uno de los proyectos más ambiciosos y esperados en materia de movilidad.

Uno de los componentes clave en esta fase es la definición de los nombres de las 16 estaciones que conformarán el trazado de 24 kilómetros, un proceso en el que la ciudadanía tiene voz directa para decidir la identidad de tres estaciones estratégicas.

Ciudadanía elige el nombre de tres estaciones

La Empresa Metro de Bogotá (EMB), bajo la campaña “Sin ti no pasa”, abrió la convocatoria para que los bogotanos elijan el nombre de las estaciones 3, 4 y 10. Los ciudadanos pueden votar a través del asistente virtual Chatico —por WhatsApp al (+57) 316 023 1524 o desde la web de la Alcaldía Mayor— hasta el 30 de abril de 2026. Los resultados serán anunciados en la primera semana de mayo.

Así sería la estación de Bosa en el Metro de Bogotá - crédito ChatGPT
Las 16 estaciones de la primera etapa del metro de Bogotá conectarán el suroccidente con el norte a lo largo de 24 kilómetros - crédito ChatGPT

Las opciones, asociadas a hitos geográficos y referentes del entorno, son:

  • Estación 3 (Avenida Villavicencio con carrera 80):

  • Estación 4 (Avenida Primero de Mayo con calle 42 sur):

  • Estación 10 (calle Primera con carrera 24):

El proceso de votación es sencillo: al ingresar a Chatico, se introduce la palabra ‘Votación Metro’ y el sistema orienta al usuario para elegir la opción favorita para cada estación.

Así van las votaciones y la participación ciudadana

Desde el 24 de marzo, miles de bogotanos han participado en el proceso, que busca promover la apropiación ciudadana del metro y fortalecer la relación entre infraestructura y memoria local. Las votaciones se mantienen abiertas, y la EMB ha destacado la alta participación y el compromiso de la ciudadanía en darle identidad a las estaciones.

Así serían las estaciones del Metro de Bogotá según la Inteligencia Artificial - crédito ChatGPT
La campaña 'Sin ti no pasa' permite elegir entre nombres como Ciudad Kennedy, Timiza y Santa Isabel para las estaciones en votación - crédito ChatGPT

Además de la votación, Chatico también se consolida como herramienta tecnológica para la consulta de información y la participación en campañas de interés público, permitiendo a los ciudadanos incidir en decisiones sobre desarrollo urbano e inversión local.

Nombres definidos y características de las estaciones

Hasta abril de 2026, 13 de las 16 estaciones de la Primera Línea del metro ya cuentan con nombre definitivo, la mayoría inspirados en hitos reconocibles, barrios o espacios urbanos emblemáticos. Estas son las estaciones confirmadas:

  1. Portal Américas
  2. Biblioteca Tintal
  3. (En votación: Ciudad Kennedy, Agoberto Mejía, Humedal La Vaca)
  4. (En votación: Timiza, Los Periodistas)
  5. Kennedy
  6. Providencia
  7. Nariño
  8. Santa Fe
  9. Avenida Primero de Mayo
  10. (En votación: Santa Isabel, La Fraguita)
  11. Calle Primera
  12. Nariño
  13. Calle 26
  14. Calle 45
  15. Calle 63
  16. Calle 72

Esta línea conectará el suroccidente con el norte de la ciudad, desde Portal Américas hasta Calle 72, facilitando la movilidad a través de 16 estaciones, ocho de ellas con integración directa a Transmilenio y dos por proximidad. El sistema contará con 28 edificios de acceso, arquitectura bioclimática y espacios comerciales, y tendrá integración tarifaria con el Sistema Integrado de Transporte Público (SiTP).

Infraestructura, integración y diseño

Las estaciones serán construidas sobre terrenos de origen privado, sin afectar el espacio público. Doce estaciones estarán en edificios laterales conectados al viaducto principal por pasarelas, mientras que cuatro tendrán acceso tipo mezzanine desde el espacio público. Las estaciones estarán diseñadas con criterios de accesibilidad universal, visibilidad y transparencia, priorizando la seguridad y comodidad de los usuarios.

Ocho estaciones del metro de Bogotá tendrán integración directa con TransMilenio y dos más ofrecerán conexión por proximidad - crédito Empresa Metro de Bogotá/YouTube
Ocho estaciones del metro de Bogotá tendrán integración directa con TransMilenio y dos más ofrecerán conexión por proximidad - crédito Empresa Metro de Bogotá/YouTube

El proyecto incluye cerca de 45.000 metros cuadrados de espacios comerciales y servicios, andenes de embarque amplios y edificios de acceso con cuartos técnicos, baños, servicios de primeros auxilios y recarga de tarjetas. Se estima que el nuevo corredor beneficiará a peatones y biciusuarios, al incorporar una filosofía urbana generosa con el espacio público.

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