La SAE subastó un lote de 800.000 metros cuadrados en más de $2.000 millones, pertenecía a un grupo de contrabandistas

El predio era administrado por la SAE desde 2019 - crédito SAE

Una de las funciones de la Sociedad de Activos Especiales es encabezar los procesos de venta de inmuebles que pertenecieron a figuras del crimen organizado en Colombia, la mayoría de ellos a través de subastas virtuales o presenciales.

Como parte de una de las ventas más llamativas que ha realizado la entidad en los últimos meses, se confirmó que fue realizada a cabalidad la primera subasta pública presencial de una propiedad en Bogotá en 2026.

Al respecto, la SAE confirmó que vendió un lote de 800.000 metros cuadrados en la localidad de Los Mártires por $2.844 millones, valor de referencia de la adjudicación.

La historia del predio

Van 10 procesos de subasta protagonizados por la SAE durante 2026 - crédito SAE

Desde la SAE afirmaron que en la subasta se garantizó la igualdad de condiciones para todos los participantes habilitados que estaban interesados en adquirir el predio, lo que incluyó la lectura de cada oferta para asegurar transparencia en la transacción.

“La subasta se realizó de manera presencial, con lectura pública de ofertas y participación abierta”, es parte del comunicado emitido por la SAE, que recordó que el inmueble fue intervenido tras un proceso de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

Este proceso comenzó en 2017, luego de que se confirmó que había sido adquirido por una figura relacionada con el crimen organizado y, posterior a ello, fue ocupado para actividades de contrabando, hasta que se dictaron medidas cautelares para que el lote fuera recuperado por el Estado.

La SAE busca implementar más procesos de subastas presenciales - crédito Colprensa

No fue sino hasta agosto de 2018 que un juez ordenó la intervención en el predio y la posterior suspensión del poder del anterior propietario para que el predio comenzara a ser administrado por la SAE.

Desde la SAE informaron que este fue el décimo proceso de subasta en lo que va del 2026 para la implementación de espacios presenciales complementarios para facilitar el acceso a compradores interesados.

Entre las transacciones completadas en los últimos meses se resalta la venta de la finca La Manuela, ubicada en el embalse de El Peñol en Guatapé, popular porque perteneció a Pablo Escobar, pero fue una de las pocas viviendas de lujo que la familia del capo no pudo disfrutar, puesto que allí se registró la detonación de una carga explosiva que instalaron los enemigos del narcotraficante antes de que la edificación fuera terminada.

El predio fue intervenido por las autoridades en 2017 - crédito Fiscalía

Así puede inscribirse a una subasta de la SAE

El proceso para participar en las subastas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mediante la plataforma Activos por Colombia busca facilitar la adquisición de bienes administrados por el Estado. Inscribirse en una subasta de activos requiere cumplir una serie de pasos obligatorios, desde el registro digital hasta la presentación de garantías económicas.

Todo inicia con el ingreso al portal oficial, donde el interesado debe crear una cuenta aportando datos personales y, en el caso de personas jurídicas, documentos de constitución y representación legal. En este entorno digital, los usuarios pueden consultar el portafolio actualizado de activos disponibles, que incluye información sobre ubicación, valor base y condiciones específicas de cada bien.

El siguiente paso consiste en presentar una manifestación formal de interés, acompañada de la documentación indicada en el reglamento. Según la información publicada por la SAE, esta etapa exige la constitución de una garantía económica, la cual puede tomar la forma de consignación bancaria, póliza de cumplimiento, patrimonio autónomo o garantía bancaria a primer requerimiento.

Una vez verificada la información, la SAE habilita a los participantes para que formulen sus ofertas en la subasta electrónica, en la que cada puja resulta vinculante. De acuerdo con el reglamento oficial, el adjudicatario debe formalizar el pago y asumir los costos notariales y tributarios.