Con video amenazaron a los altos funcionarios de importante cárcel en Colombia: “Atentamente, El Hampa”

El video de 16 segundos difundido en redes sociales expone amenazas directas contra altos funcionarios penitenciarios de Cúcuta- crédito Cárcel de Cúcuta

El video difundido a través de redes sociales puso en alerta la seguridad de los principales responsables del complejo penitenciario y carcelario Modelo de Cúcuta (Norte de Santander).

En las imágenes se distinguen tanto armas largas como cortas, alineadas ordenadamente sobre una superficie blanca. Alrededor de ellas, los cargadores y la munición están dispuestos de manera visible, lo que refuerza la intención intimidatoria del mensaje.

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La escena, que dura 16 segundos, incluye un papel donde se alude directamente a la subdirectora Belsy Rocío Cordero Zambrano y al director Ronald Leonardo Ugarte Mora. El documento lleva la fecha del 6 de abril de 2026 y aparece firmado por una organización autodenominada “El Hampa”.

El registro audiovisual también muestra el nombre escrito con munición, posicionada junto a las armas, lo que da cuenta de una amenaza directa y personalizada contra la dirección del centro penitenciario.

Los nombres de Belsy Rocío Cordero Zambrano y Ronald Leonardo Ugarte Mora figuran junto a munición y armas en un mensaje intimidatorio - crédito Captura La Opinión

El mensaje incluido en el video es claro: “Subdirectora de la modelo Belsy Rocío Cordero Zambrano, director cárcel modelo Ronal Leonardo Ugarte Mora Att: El Hampa”. La autoría, atribuida a un grupo identificado como “El Hampa”, busca intimidar a los responsables del establecimiento.

El contenido del video ha aumentado la atención sobre la seguridad de los funcionarios penitenciarios en la ciudad de Cúcuta. La falta de respuesta institucional alertó a los trabajadores y familiares, quienes temen un posible incremento de la violencia dentro y fuera del recinto carcelario.

El caso de la cárcel Modelo de Cúcuta vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los directivos penitenciarios frente a organizaciones criminales que operan tanto al interior como en el entorno de las prisiones.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido declaraciones formales sobre la autenticidad del video ni sobre las medidas que puedan adoptarse para proteger a los funcionarios señalados.

El mensaje intimidante incluye imágenes de armas de fuego y la firma de “El Hampa”, aumentando preocupación por la seguridad en Cúcuta - crédito Inpec