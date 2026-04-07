Autoridades descartaron el traslado de Epa Colombia al Buen Pastor, pese a reportes de altercados y supuestos privilegios

Las autoridades penitenciarias descartaron el traslado de Epa Colombia a la cárcel El Buen Pastor pese a denuncias sobre lujos y conflictos - crédito Colprensa - captura Revista Semana/ YouTube

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, permanecerá recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá, pese a los recientes informes que denuncian supuestos privilegios y comportamientos indebidos dentro de ese centro de detención.

El Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) descartaron su traslado a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, opción que se había considerado tras la publicación de un reporte sobre lujos y conflictos al interior de la guarnición policial.

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Según información divulgada por Noticias RCN, la decisión oficial se mantuvo incluso después de que el informe interno señalara la incautación de cinco teléfonos celulares, la presencia de un vehículo Mini Cooper y episodios de altercados entre Barrera y otras privadas de la libertad.

Un informe interno documentó la incautación de cinco celulares y la presencia de un vehículo Mini Cooper en el centro de detención de Barrera - crédito Revista Semana/captura de pantalla

La “influencer”, condenada a más de cinco años de prisión por delitos cometidos durante el estallido social de 2019, solo recibirá un llamado de atención formal y deberá firmar un acta de compromiso de buen comportamiento para garantizar su permanencia en la Escuela de Carabineros.

Contexto judicial y traslado inicial

Epa Colombia fue sentenciada por la Corte Suprema de Justicia a cinco años y cuatro meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación al transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, tras destruir parte de una estación de Transmilenio durante las protestas de noviembre de 2019.

Inicialmente, cumplió su condena en la cárcel El Buen Pastor, pero fue trasladada a la Escuela de Carabineros hace ocho meses por razones de seguridad, tras alegar riesgos para su integridad en el penal femenino.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, explicó en declaraciones recogidas por el medio citado, que la entidad abrió una investigación formal para determinar si Barrera recibió tratos preferenciales o vulneró las normas carcelarias. El funcionario destacó que el sistema penitenciario “no puede permitir beneficios especiales para ninguna persona privada de la libertad”.

La "influencer", condenada a más de cinco años de prisión, deberá firmar un acta de compromiso de buen comportamiento para permanecer en la Escuela de Carabineros - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

El informe sobre privilegios y altercados

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, un reporte interno documentó la incautación de teléfonos celulares y la aparición de un vehículo Mini Cooper, supuestamente destinado como obsequio a la pareja sentimental de la “influencer”, Karol Samantha. El informe también describe episodios en los que Barrera habría alterado la convivencia con otras internas, así como desacato a las llamadas de atención del personal de custodia.

Noticias RCN citó fragmentos del reporte en los que se indica que la reclusa fue hallada dentro del vehículo, y que en varias ocasiones habría generado molestias al reproducir música a alto volumen.

Según el documento, Barrera se negó a bajar el volumen argumentando que contaba con permiso para escuchar su culto hasta las 8:00 p. m. Estas situaciones, sumadas a altercados verbales y amenazas a otras internas, motivaron el inicio de la investigación disciplinaria.

Decisión oficial y reacción institucional

El Inpec inició una investigación formal para determinar si Barrera recibió tratos preferenciales o vulneró normas carcelarias durante su reclusión - crédito Epa Colombia

Aunque el informe motivó la consideración de trasladar a Epa Colombia de regreso a El Buen Pastor, las autoridades confirmaron que la “influencer” se mantendrá en la guarnición policial. El Ministerio de Justicia había planteado la posibilidad del traslado, pero, al parecer, gestiones desde la Presidencia de la República influyeron en la decisión de no ejecutar el cambio de centro de detención.

La permanencia de Barrera en la Escuela de Carabineros estará sujeta a la firma de un acta de compromiso de buen comportamiento y al seguimiento de las normas internas del establecimiento. El instituto penitenciario dejó constancia de que la medida no corresponde a un privilegio, sino a una decisión sustentada en la seguridad de la reclusa y la gestión institucional del caso.