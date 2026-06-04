Colombia

Familia colombiana fue detenida por ICE en Estados Unidos, pese a haber tramitado su autodeportación

La separación forzó a menores a quedarse bajo el cuidado de otros parientes, generando ansiedad y noches de insomnio para quienes esperan el reencuentro

Guardar
Google icon
La captura ocurrió el 24 de mayo en San Pedro tras un festival del Día de los Caídos, cuando cuatro parientes mostraron en su teléfono pasajes para volver el 13 de julio y siguieron bajo custodia - crédito Ryan Murphy / Reuters
La captura ocurrió el 24 de mayo en San Pedro tras un festival del Día de los Caídos, cuando cuatro parientes mostraron en su teléfono pasajes para volver el 13 de julio y siguieron bajo custodia - crédito Ryan Murphy / Reuters

Una familia colombiana detenida tras asistir a un festival en California, en Estados Unidos, enfrenta la posibilidad de ser deportada, pese a haber iniciado el trámite de salida voluntaria y contar con boletos para regresar al país el 13 de julio de 2026.

La detención ocurrió el 24 de mayo en San Pedro, cuando agentes de inmigración arrestaron a la familia tras participar en actividades por el Día de los Caídos, según informó Telemundo. Aunque presentaron documentos que acreditaban su intención de salir del país y la fecha del vuelo, permanecen bajo custodia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con familiares citados por ambos medios, Janet Garzón, su pareja, su hija y el esposo de la hija aprovecharon el festival para realizar una de sus últimas actividades en Estados Unidos. Durante el evento ingresaron a un búnker militar abierto al público, se registraron en la entrada y, ya adentro, tomaron fotografías y grabaron videos sin restricciones.

Migrantes detenidos por Border Patrol en la frontera, en un operativo de vigilancia y control migratorio - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La separación golpea a los menores, que según allegados citados por Telemundo muestran ansiedad y lloran en las llamadas, mientras la familia enfrenta noches de insomnio y la incertidumbre por el proceso - crédito Visuales IA

“Ellos les hicieron todos sus datos normales, que igual ya se iban. Entonces estaban tranquilos, calmados. Entraron, los dejaron tomar fotos, videos, todo. Y cuando ya fueron a salir, les dijeron que ‘sí, claro, pero siéntense aquí un momentico’. Cuando fue que les dijeron que estaban arrestados”, relató un familiar a Telemundo.

PUBLICIDAD

Al salir del recinto, el personal les pidió esperar. Momentos después, les notificaron que estaban en arresto migratorio. Los allegados afirmaron que presentaron desde su teléfono todas las pruebas, incluidas las fechas de salida y los pasajes, sin que esto impidiera el arresto.

Les mostró del celular todas las pruebas, las fechas de salida, los pasajes, las veces que se comunicó con ellos y lo único que hicieron ellos fue esposarlos y decirles: ‘Nosotros no conocemos eso, eso no existe’”, relató un familiar a ambos medios. Yuli Bocanegra y su esposo permanecen detenidos en Adelanto, California, mientras que dos familiares mayores están recluidos en Arizona.

Procedimiento migratorio y expectativas de liberación

La abogada Kathia Quirós explicó a Telemundo que el personal militar no tenía obligación de conocer ni aceptar la validez de la salida voluntaria gestionada por CBP home.

La letrada dijo a Telemundo que no existía obligación de validar la gestión para salir por cuenta propia, y que la detención de una persona sin documentos podía proceder aun con registros en la aplicación - crédito Ryan Murphy / Reuters
La letrada dijo a Telemundo que no existía obligación de validar la gestión para salir por cuenta propia, y que la detención de una persona sin documentos podía proceder aun con registros en la aplicación - crédito Ryan Murphy / Reuters

El personal militar no tiene por qué saber de CBP One. Entonces, tenían razón ellos en detener a una persona indocumentada y no tenían que tener ningún tipo de protección porque tuvieran CBP home”, detalló la letrada.

Quirós añadió que la liberación de los detenidos para permitirles salir voluntariamente el 13 de julio “dependería de la discreción de las autoridades migratorias”.

Bajo la política migratoria vigente, los arrestados probablemente permanezcan en detención hasta la ejecución oficial de su deportación.

Al cierre del reporte del medio citado, las autoridades migratorias de Estados Unidos aún no habían respondido sobre el caso.

La familia sigue a la espera de una decisión, con la esperanza de ser liberados para regresar juntos a Colombia como estaba planeado antes de la detención.

Consecuencias familiares y emocionales de la detención

La detención ha tenido impacto emocional en los menores. Los hijos pequeños de los detenidos, de tres y siete años, han quedado al cuidado de familiares y muestran señales de ansiedad.

El medio informó que al cierre del reporte no hubo pronunciamiento oficial, mientras los allegados esperan una definición sobre el futuro de los cuatro detenidos y la posibilidad de que regresen juntos a Colombia - crédito Caitlin Ochs / Reuters
El medio informó que al cierre del reporte no hubo pronunciamiento oficial, mientras los allegados esperan una definición sobre el futuro de los cuatro detenidos y la posibilidad de que regresen juntos a Colombia - crédito Caitlin Ochs / Reuters

Siempre que los llamamos se ponen a llorar, pues porque, pues como nunca nos hemos separado de ellos y pues a nosotros también nos da tristeza, sino que intentamos de no llorar, pues para no hacer las cosas peor”, relató una allegada a Telemundo.

Los familiares señalan noches de insomnio y dificultades para sobrellevar la situación. “Esto realmente es muy duro para todos”, afirmó otro familiar entrevistado por Telemundo.

La abuela materna, de 61 años, detenida en Arizona, también manifestó preocupación y desgaste emocional por la incertidumbre y la prolongada separación.

Temas Relacionados

Detención MigratoriaPolítica MigratoriaICEFamilia Colombiana autodeportadaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Con una ‘pijamada’, Juliana Guerrero y su hermana participaron en un plantón en la Universidad Popular del Cesar en apoyo a Iván Cepeda

La funcionaria habría sido enviada por el presidente Gustavo Petro para obtener más apoyos a la campaña del dirigente del Pacto Histórico

Con una ‘pijamada’, Juliana Guerrero y su hermana participaron en un plantón en la Universidad Popular del Cesar en apoyo a Iván Cepeda

Alcalde de Medellín confirmó la captura de ‘Cuervo’, terrorista tras los disturbios en la Universidad de Antioquia: “No es estudiante de la UdeA”

El mandatario local vinculó al ciudadano detenido con el ELN, mientras la Administración distrital reportó que le hallaron armas y prendas usadas en los desmanes

Alcalde de Medellín confirmó la captura de ‘Cuervo’, terrorista tras los disturbios en la Universidad de Antioquia: “No es estudiante de la UdeA”

Iván Cepeda se pronunció tras el desistimiento del comité promotor de la constituyente: “Agradezco este acto de grandeza política”

El candidato del Pacto Histórico también aseguró que las instituciones y el Estado Social de Derecho presentan un grave peligro si Abelardo de la Espriella llega a la Presidencia

Iván Cepeda se pronunció tras el desistimiento del comité promotor de la constituyente: “Agradezco este acto de grandeza política”

Caso Carlos Mattos: la Fiscalía imputó cargos al empresario por salidas indebidas de la cárcel La Picota en Bogotá

Mattos ya había sido condenado por sobornar a funcionarios judiciales para obtener decisiones favorables en una tutela, en un expediente que se conoció públicamente como el caso Hyundai, por la empresa cuya representación tuvo en Colombia

Caso Carlos Mattos: la Fiscalía imputó cargos al empresario por salidas indebidas de la cárcel La Picota en Bogotá

CNE cerró el escrutinio: estos fueron los resultados finales de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda rumbo a la segunda vuelta

De la Espriella, representante de Defensores de la Patria, alcanzó 10.366.143 votos, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, sumó 9.703.921 votos

CNE cerró el escrutinio: estos fueron los resultados finales de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda rumbo a la segunda vuelta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

‘El Desafío’ no tendría una nueva temporada: por qué el Canal Caracol no renovaría el ‘reality’ más visto

Alejandro Estrada regresó a su hogar tras ganar ‘La casa de los famosos Colombia’: en video quedó el emotivo momento

Blonde Redhead, banda de dream pop y noise rock, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

Deportes

Leyenda de Portugal pidió que se gestione a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026: “Tendrán que decidir en cada partido”

Leyenda de Portugal pidió que se gestione a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026: “Tendrán que decidir en cada partido”

Cuántos puntos necesita la selección Colombia para avanzar de fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

‘Cucho’ Hernández anunció el nacimiento de su segundo hijo, antes de iniciar el Mundial de 2026

Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras

Richard Ríos estaría en el radar del Nápoles de la serie A de Italia a pocos días del debut mundialista con la selección Colombia