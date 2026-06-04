Familia colombiana fue detenida por ICE en Estados Unidos, pese a haber tramitado su autodeportación

La captura ocurrió el 24 de mayo en San Pedro tras un festival del Día de los Caídos, cuando cuatro parientes mostraron en su teléfono pasajes para volver el 13 de julio y siguieron bajo custodia - crédito Ryan Murphy / Reuters

Una familia colombiana detenida tras asistir a un festival en California, en Estados Unidos, enfrenta la posibilidad de ser deportada, pese a haber iniciado el trámite de salida voluntaria y contar con boletos para regresar al país el 13 de julio de 2026.

La detención ocurrió el 24 de mayo en San Pedro, cuando agentes de inmigración arrestaron a la familia tras participar en actividades por el Día de los Caídos, según informó Telemundo. Aunque presentaron documentos que acreditaban su intención de salir del país y la fecha del vuelo, permanecen bajo custodia.

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De acuerdo con familiares citados por ambos medios, Janet Garzón, su pareja, su hija y el esposo de la hija aprovecharon el festival para realizar una de sus últimas actividades en Estados Unidos. Durante el evento ingresaron a un búnker militar abierto al público, se registraron en la entrada y, ya adentro, tomaron fotografías y grabaron videos sin restricciones.

La separación golpea a los menores, que según allegados citados por Telemundo muestran ansiedad y lloran en las llamadas, mientras la familia enfrenta noches de insomnio y la incertidumbre por el proceso - crédito Visuales IA

“Ellos les hicieron todos sus datos normales, que igual ya se iban. Entonces estaban tranquilos, calmados. Entraron, los dejaron tomar fotos, videos, todo. Y cuando ya fueron a salir, les dijeron que ‘sí, claro, pero siéntense aquí un momentico’. Cuando fue que les dijeron que estaban arrestados”, relató un familiar a Telemundo.

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Al salir del recinto, el personal les pidió esperar. Momentos después, les notificaron que estaban en arresto migratorio. Los allegados afirmaron que presentaron desde su teléfono todas las pruebas, incluidas las fechas de salida y los pasajes, sin que esto impidiera el arresto.

“Les mostró del celular todas las pruebas, las fechas de salida, los pasajes, las veces que se comunicó con ellos y lo único que hicieron ellos fue esposarlos y decirles: ‘Nosotros no conocemos eso, eso no existe’”, relató un familiar a ambos medios. Yuli Bocanegra y su esposo permanecen detenidos en Adelanto, California, mientras que dos familiares mayores están recluidos en Arizona.

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Procedimiento migratorio y expectativas de liberación

La abogada Kathia Quirós explicó a Telemundo que el personal militar no tenía obligación de conocer ni aceptar la validez de la salida voluntaria gestionada por CBP home.

La letrada dijo a Telemundo que no existía obligación de validar la gestión para salir por cuenta propia, y que la detención de una persona sin documentos podía proceder aun con registros en la aplicación - crédito Ryan Murphy / Reuters

“El personal militar no tiene por qué saber de CBP One. Entonces, tenían razón ellos en detener a una persona indocumentada y no tenían que tener ningún tipo de protección porque tuvieran CBP home”, detalló la letrada.

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Quirós añadió que la liberación de los detenidos para permitirles salir voluntariamente el 13 de julio “dependería de la discreción de las autoridades migratorias”.

Bajo la política migratoria vigente, los arrestados probablemente permanezcan en detención hasta la ejecución oficial de su deportación.

Al cierre del reporte del medio citado, las autoridades migratorias de Estados Unidos aún no habían respondido sobre el caso.

La familia sigue a la espera de una decisión, con la esperanza de ser liberados para regresar juntos a Colombia como estaba planeado antes de la detención.

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Consecuencias familiares y emocionales de la detención

La detención ha tenido impacto emocional en los menores. Los hijos pequeños de los detenidos, de tres y siete años, han quedado al cuidado de familiares y muestran señales de ansiedad.

El medio informó que al cierre del reporte no hubo pronunciamiento oficial, mientras los allegados esperan una definición sobre el futuro de los cuatro detenidos y la posibilidad de que regresen juntos a Colombia - crédito Caitlin Ochs / Reuters

“Siempre que los llamamos se ponen a llorar, pues porque, pues como nunca nos hemos separado de ellos y pues a nosotros también nos da tristeza, sino que intentamos de no llorar, pues para no hacer las cosas peor”, relató una allegada a Telemundo.

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Los familiares señalan noches de insomnio y dificultades para sobrellevar la situación. “Esto realmente es muy duro para todos”, afirmó otro familiar entrevistado por Telemundo.

La abuela materna, de 61 años, detenida en Arizona, también manifestó preocupación y desgaste emocional por la incertidumbre y la prolongada separación.