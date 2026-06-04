La República Democrática del Congo se enojó con las autoridades españolas por suspensión de partido amistoso: “Podría suponer discriminación”

La república Democrática del Congo jugó contra Dinamarca un partido amistoso antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Nicolas Economou/REUTERS

El Gobierno de la República Democrática del Congo afirmó este jueves 4 de junio de 2026 que la cancelación en España del amistoso contra Chile, previsto para el 9 del mismo mes, “podría suponer discriminación”, en medio del brote de ébola declarado el 15 de mayo y a pocos días del regreso del seleccionado a una Copa Mundial de la FIFA, en la que compartirá grupo con Colombia.

Según los últimos datos oficiales del Gobierno congoleño, el país registra 363 casos confirmados de ébola y 62 fallecidos. La selección, conocida como los Leopardos, volverá a un Mundial después de 52 años.

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El ministro de Comunicación, Patrick Muyaya, dijo en una conferencia de prensa virtual organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que las autoridades españolas impidieron la disputa del segundo amistoso de su selección por el ébola.

“Estamos teniendo serios problemas con las autoridades españolas porque han decidido que el segundo partido que debía jugar nuestra selección nacional no puede disputarse por el ébola”, afirmó Muyaya.

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El partido amistoso contra la República Democrática del Congo tuvo hinchas en la tribuna - crédito Nicolas Economou/REUTERS

El funcionario sostuvo que la medida no se corresponde con la situación actual del plantel. “Muchos, y creo que todos nuestros jugadores, no juegan en Kinsasa ni en la República Democrática del Congo. Todos ellos llevan unas tres semanas concentrados en Bélgica preparando el Mundial, por lo que este tipo de decisión puede suponer discriminación”, declaró Muyaya.

La federación congoleña de fútbol informó esta semana que mantiene conversaciones con las autoridades competentes para intentar que el amistoso se juegue y aseguró que “se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, deportivos y normativos”.

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Hace dos semanas, la federación confirmó que el equipo estaba cumpliendo con el aislamiento de 21 días exigido por Estados Unidos para ingresar al país y disputar la Copa del Mundo, cuya organización comparte con México y Canadá.

Esa exigencia se activó después de la declaración del brote el pasado 15 de mayo. Antes de viajar a Bélgica, los Leopardos cancelaron sus entrenamientos en Kinsasa, ciudad donde no se han registrado casos y que está a unos 2.000 kilómetros de Ituri, la provincia del noreste identificada como epicentro de la epidemia

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