Deportes

Cuántos puntos necesita la selección Colombia para avanzar de fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor comparte grupo con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal en el grupo K, que se jugará entre el 17 y el 27 de junio

Guardar
Google icon
La selección Colombia ya envió la lista de preseleciconados a la Copa del Mundo - crédito FCF
La selección Colombia debutará en el estadio de la Ciudad de México, el 17 de junio ante Uzbekistán - crédito FCF

El Mundial de fútbol en 2026 comenzará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en Ciudad de México, en un torneo que estrena formato con 48 selecciones y 104 encuentros.

La clasificación a la nueva ronda de dieciseisavos de final se definirá con 12 grupos de cuatro equipos: avanzarán los dos primeros de cada zona y también ocho de los mejores terceros, un esquema que apunta a reducir los partidos sin incidencia en la última jornada de la fase de grupos, que tendrá 72 juegos.

PUBLICIDAD

En ese contexto, sumar cuatro puntos por una victoria y un empate “casi con seguridad” alcanza para pasar de fase. Según la plataforma FootballMeetsData, con cuatro unidades incluso con una diferencia de gol de -3 la probabilidad de avanzar es de 98,9%.

La misma proyección indica que con tres puntos la clasificación queda prácticamente asegurada si la diferencia de gol es mejor que -1. Con tres unidades y -3, las opciones de pasar al siguiente tramo se ubican en 47%, y también existe una posibilidad teórica de avanzar con dos puntos y -1, un escenario estimado en 6,6%.

PUBLICIDAD

El superordenador de opta que le da el 2,1% a Colombia de ser campeona del mundo

La selección Colombia ganó 3-1 ante Costa Rica - crédito FCF
La selección Colombia ganó 3-1 ante Costa Rica - crédito FCF

El superordenador de Opta ubicó a Colombia entre las selecciones con opciones de dar la sorpresa en el Mundial 2026 tras simular el torneo 10.000 veces, con una probabilidad del 2,1% de ganar el título, según theanalyst.com. La proyección adquiere peso porque la selección volverá a la Copa del Mundo después de ausentarse en 2022 y llegará al torneo tras haber sido subcampeona de la Copa América 2024 y tercera en las eliminatorias sudamericanas, de acuerdo con theanalyst.com.

Para 47 de las 48 selecciones analizadas hubo al menos una posibilidad estadística de ser campeonas, según theanalyst.com. La única excepción fue Curazao, que no logró ningún título en las simulaciones, mientras que los debutantes y los equipos ubicados en la parte baja de la clasificación quedaron con menos del 1% de opciones.

El estudio de theanalyst.com le otorgó a España la mayor probabilidad de consagrarse campeona, con 16,1%. Detrás quedaron Francia con 13%, Inglaterra con 11,2%, Argentina con 10,4%, Portugal con 7% y Brasil con 6,6%, mientras Alemania también superó el umbral del 5%. La selección colombiana integrará el grupo K junto con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, y debutará el 17 de junio.

Estos son los partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luis Díaz será el número 7 de la selección Colombia en su debut en una copa del mundo como jugador - crédito Lina Gasca/Colprensa
Luis Díaz será el número 7 de la selección Colombia en su debut en una copa del mundo como jugador - crédito Lina Gasca/Colprensa

Fecha 1

  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

Estos son los 26 jugadores convocados a la selección Colombia a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia jugará por séptima ocasión la Copa Mundial de la FIFA - crédito Lina Gasca/Colprensa
La selección Colombia jugará por séptima ocasión la Copa Mundial de la FIFA - crédito Lina Gasca/Colprensa

Arqueros

  • Alvaro Montero (Vélez Sarsfield).
  • David Ospina (Atlético Nacional).
  • Camilo Vargas (Atlas FC).

Defensas

  • Jhon Lucumí (Bologna FC).
  • Davinson Sánchez (Galatasaray).
  • Yerry Mina (Cagliari).
  • Willer Ditta (Cruz Azul).
  • Daniel Muñoz (Crystal Palace).
  • Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).
  • Johan Mojica (Mallorca RCD).
  • Deiver Machado (Nantes).

Volantes

  • Richard Ríos (Benfica SL).
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace).
  • Kevin Castaño (River Plate).
  • Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).
  • Gustavo Puerta (Racing Santander).
  • Jhon Arias (Palmeiras).
  • James Rodríguez (Minnesota United).
  • Jorge Carrascal (Flamengo).
  • Juan Fernando Quintero (River Plate).
  • Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

  • Juan Camilo Hernández (Real Betis).
  • Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).
  • Luis Díaz (Bayern Múnich).
  • Luis Suárez (Sporting CP).
  • Jhon Córdoba (FK Krasnodar).

Temas Relacionados

Selección Colombia Mundial 2026Mundial 2026Grupo KSelección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La República Democrática del Congo se enojó con las autoridades españolas por suspensión de partido amistoso: “Podría suponer discriminación”

El ministro de Comunicaciones aseguró que el equipo ha estado concentrado en Bélgica para evitar poner en riesgo a los futbolistas, por lo que el juego no representa ningún riesgo

La República Democrática del Congo se enojó con las autoridades españolas por suspensión de partido amistoso: “Podría suponer discriminación”

Falcao habló de su ilusión de jugar el Mundial 2026 con Colombia: “Entendía los momentos”

El delantero de Millonarios explicó que la inactividad lo alejó de la consideración deportiva y que seguirá la cita en Estados Unidos, México y Canadá desde un papel de análisis táctico

Falcao habló de su ilusión de jugar el Mundial 2026 con Colombia: “Entendía los momentos”

Leyenda de Portugal pidió que se gestione a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026: “Tendrán que decidir en cada partido”

Antonio Simões reclama que Roberto Martínez decida partido a partido el rol del capitán, por la edad y la exigencia del torneo, y sostiene que Portugal puede pelear el título si mantiene la mesura

Leyenda de Portugal pidió que se gestione a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026: “Tendrán que decidir en cada partido”

‘Cucho’ Hernández anunció el nacimiento de su segundo hijo, antes de iniciar el Mundial de 2026

En una publicación en su cuenta de Instagram, el delantero de la selección Colombia presentó a Maxi con dos imágenes del recibimiento

‘Cucho’ Hernández anunció el nacimiento de su segundo hijo, antes de iniciar el Mundial de 2026

Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras

Luis Díaz es el jugador más costoso de la Tricolor, mientras que Vitinha y João Neves comparten el primer puesto en la selección lusa, candidata al título

Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

‘El Desafío’ no tendría una nueva temporada: por qué el Canal Caracol no renovaría el ‘reality’ más visto

Alejandro Estrada regresó a su hogar tras ganar ‘La casa de los famosos Colombia’: en video quedó el emotivo momento

Blonde Redhead, banda de dream pop y noise rock, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

Deportes

La República Democrática del Congo se enojó con las autoridades españolas por suspensión de partido amistoso: “Podría suponer discriminación”

La República Democrática del Congo se enojó con las autoridades españolas por suspensión de partido amistoso: “Podría suponer discriminación”

Falcao habló de su ilusión de jugar el Mundial 2026 con Colombia: “Entendía los momentos”

Leyenda de Portugal pidió que se gestione a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026: “Tendrán que decidir en cada partido”

‘Cucho’ Hernández anunció el nacimiento de su segundo hijo, antes de iniciar el Mundial de 2026

Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras