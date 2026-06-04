Cuántos puntos necesita la selección Colombia para avanzar de fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia debutará en el estadio de la Ciudad de México, el 17 de junio ante Uzbekistán - crédito FCF

El Mundial de fútbol en 2026 comenzará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en Ciudad de México, en un torneo que estrena formato con 48 selecciones y 104 encuentros.

La clasificación a la nueva ronda de dieciseisavos de final se definirá con 12 grupos de cuatro equipos: avanzarán los dos primeros de cada zona y también ocho de los mejores terceros, un esquema que apunta a reducir los partidos sin incidencia en la última jornada de la fase de grupos, que tendrá 72 juegos.

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En ese contexto, sumar cuatro puntos por una victoria y un empate “casi con seguridad” alcanza para pasar de fase. Según la plataforma FootballMeetsData, con cuatro unidades incluso con una diferencia de gol de -3 la probabilidad de avanzar es de 98,9%.

La misma proyección indica que con tres puntos la clasificación queda prácticamente asegurada si la diferencia de gol es mejor que -1. Con tres unidades y -3, las opciones de pasar al siguiente tramo se ubican en 47%, y también existe una posibilidad teórica de avanzar con dos puntos y -1, un escenario estimado en 6,6%.

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El superordenador de opta que le da el 2,1% a Colombia de ser campeona del mundo

La selección Colombia ganó 3-1 ante Costa Rica - crédito FCF

El superordenador de Opta ubicó a Colombia entre las selecciones con opciones de dar la sorpresa en el Mundial 2026 tras simular el torneo 10.000 veces, con una probabilidad del 2,1% de ganar el título, según theanalyst.com. La proyección adquiere peso porque la selección volverá a la Copa del Mundo después de ausentarse en 2022 y llegará al torneo tras haber sido subcampeona de la Copa América 2024 y tercera en las eliminatorias sudamericanas, de acuerdo con theanalyst.com.

Para 47 de las 48 selecciones analizadas hubo al menos una posibilidad estadística de ser campeonas, según theanalyst.com. La única excepción fue Curazao, que no logró ningún título en las simulaciones, mientras que los debutantes y los equipos ubicados en la parte baja de la clasificación quedaron con menos del 1% de opciones.

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El estudio de theanalyst.com le otorgó a España la mayor probabilidad de consagrarse campeona, con 16,1%. Detrás quedaron Francia con 13%, Inglaterra con 11,2%, Argentina con 10,4%, Portugal con 7% y Brasil con 6,6%, mientras Alemania también superó el umbral del 5%. La selección colombiana integrará el grupo K junto con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, y debutará el 17 de junio.

Estos son los partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luis Díaz será el número 7 de la selección Colombia en su debut en una copa del mundo como jugador - crédito Lina Gasca/Colprensa

Fecha 1

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

Estos son los 26 jugadores convocados a la selección Colombia a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia jugará por séptima ocasión la Copa Mundial de la FIFA - crédito Lina Gasca/Colprensa

Arqueros

Alvaro Montero (Vélez Sarsfield).

David Ospina (Atlético Nacional).

Camilo Vargas (Atlas FC).

Defensas

Jhon Lucumí (Bologna FC).

Davinson Sánchez (Galatasaray).

Yerry Mina (Cagliari).

Willer Ditta (Cruz Azul).

Daniel Muñoz (Crystal Palace).

Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).

Johan Mojica (Mallorca RCD).

Deiver Machado (Nantes).

Volantes

Richard Ríos (Benfica SL).

Jefferson Lerma (Crystal Palace).

Kevin Castaño (River Plate).

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).

Gustavo Puerta (Racing Santander).

Jhon Arias (Palmeiras).

James Rodríguez (Minnesota United).

Jorge Carrascal (Flamengo).

Juan Fernando Quintero (River Plate).

Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

Juan Camilo Hernández (Real Betis).

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).

Luis Díaz (Bayern Múnich).

Luis Suárez (Sporting CP).

Jhon Córdoba (FK Krasnodar).