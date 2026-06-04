Por no votar por Abelardo de la Espriella, una mujer denunció mensajes de simpatizantes del “Tigre”: “Dios nos proteja”

La colombiana compartió el video el miércoles 4 de junio de 2026 - crédito @roseee_investiga/IG | Catalina Olaya / Colprensa

Un video que compartió en redes sociales una usuaria colombiana, identificada como Roseee, abrió el debate luego de que denunció y difundió varios mensajes que, según dijo, recibió en su cuenta de Instagram tras anunciar que no votaría por Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de 2026.

La mujer afirmó que algunos de los mensajes que calificó como “cargados de odio” provenían de usuarios que profesan el cristianismo. Por eso publicó un pronunciamiento dirigido a ese sector.

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“Estas elecciones presidenciales lo que más ha resaltado es el odio cristiano. Fanáticos que no aceptan un pensamiento diferente y que no reflejan las enseñanzas de Cristo”, escribió Roseee sobre quienes le enviaron mensajes poco amigables por no darle su voto al “Tigre”, ganador de la primera vuelta del domingo 31 de mayo, en la que obtuvo el 43,74% (10.361.499 votos).

En el inicio de la grabación, la usuaria agregó: “No hay odio más puro como el amor cristiano”.

La usuaria que aparece en redes sociales como Roseee contó que por anunciar que no apoyaría a Abelardo de la Espriella en primera vuelta recibió mensajes cargados de odio por usuarios que profesan el cristianismo - crédito @roseee_investiga/IG

“Hice un video expresando que no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me llegaron insultos, malas palabras, llamándome perra, puta, lo peor, guerrillera, etcétera. Pero cuando fui al perfil de estas personas, vaya sorpresa, la mayoría eran cristianos, católicos, seguidores de Emaús, etcétera. Hipócritas”, afirmó Roseee más adelante, que compartió esa primera grabación antes de la primera vuelta.

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Y fue justo hacia aquellas personas que le enviaron los mensajes de odio a las que calificó como “malos seguidores de Jesucristo”, al argumentar que “la cabeza no les da para entender que en el tarjetón a la presidencia no solamente había dos candidatos, también había candidatos de centro”.

Seguido a esto, la usuaria dejó claro que no tenía la intención de apoyar a Iván Cepeda, pero que si “muchas personas en Colombia decidimos apoyar al centro, porque preferimos votar por alguien tibio que turbio, y eso es respetable”, al expresar que apoyó a Sergio Fajardo.

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La indignación por lo ocurrido fue tal que Roseee aseveró que “hay cristianos que hablan de amor, misericordia, seguir a Cristo, practicar su palabra hasta que alguien piensa distinto a ellos”, y hasta les dejó una cita bíblica para reflexionar sobre lo que pasó.

“Para hablarles en su mismo idioma, en la Biblia dice, Mateo 7:16: ‘Por sus frutos los conocerás’. Si esos frutos son soberbia, insultos, ataques, etcétera, algo no cuadra. Cuando la política se convierte en religión y el candidato en un mesías, ya no estamos hablando de democracia, estamos hablando de fanatismo”, sentenció la usuaria.

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La usuaria apoyó a Sergio Fajardo - crédito @roseee_investiga/IG

Al final, y sin entrar en mayor controversia, Roseee compartió unas palabras de reflexión a falta de 17 días para que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral, pactada para el domingo 21 de junio de 2026.

“Si realmente quieres compartir los valores cristianos y defender a Cristo, empieza a comportarte como Cristo. Citar versículos mientras insultas a los demás no refleja tu fe cristiana, reflejas tu hipocresía. La fe auténtica se refleja cuando respetas a alguien que no está de acuerdo contigo. Empieza a practicar lo que predicas”, concluyó la usuaria.

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