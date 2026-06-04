Leyenda de Portugal pidió que se gestione a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026: “Tendrán que decidir en cada partido”

Simões afirmó ante Lusa que Portugal tiene estatus y legitimidad para ser candidato al título, aunque reclamó sensatez en un torneo corto y exigente-crédito Pedro Nunes/REUTERS

La selección de Portugal, rival de Colombia en la fase de grupos del Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, quiere superar lo hecho en las ediciones de Inglaterra 1966 y de Alemania 2006 con ganar el título.

Por este motivo, las miradas se centran en el papel que desempeñará el delantero Cristiano Ronaldo con el cuadro luso, y el cual es tema de conversaciones y debates en la prensa deportiva internacional.

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Por ende, el 4 de junio de 2026, a una semana del comienzo del certamen deportivo del año, el exvolante del Benfica, y que participó en el Mundial de Inglaterra, António Simões habló al medio Agencia Lusa sobre lo que espera del equipo luso, y explicó que a CR7 (apodo deportivo y marca comercial de Cristiano Ronaldo) deben manejarlo desde el aspecto físico de la mano del español Roberto Martínez.

Simões sostiene que el papel de Ronaldo debe definirse partido a partido

António Simões pidió gestionar mejor el rendimiento de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 y sostuvo que Portugal puede ser campeón si combina ambición con prudencia-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Simões pidió gestionar mejor el rendimiento de Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026, al tiempo que sostuvo ante la agencia Lusa que Portugal tiene condiciones para ser campeón si combina ambición con prudencia en un torneo breve y exigente que comenzará el jueves y terminará el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

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La respuesta concreta que plantea Simões sobre Ronaldo es que su utilización no puede fijarse de antemano: el entrenador Roberto Martínez y el propio delantero deben decidir en cada encuentro si conviene que sea titular o suplente, según dijo a Lusa. El exinternacional remarcó que la edad del capitán y la intensidad del campeonato obligan a una administración precisa de minutos y funciones.

El exvolante portugués afirmó que Eusebio y CR7 son los íconos más grandes de la historia de la selección lusa-crédito @AlNassrTribune/X

Ronaldo, de 41 años, se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo:

“El entrenador y el propio jugador pueden hablar y buscar la mejor opción, teniendo en cuenta la edad de Ronaldo y que se trata de un torneo muy competitivo y corto. Tendrán que decidir en cada partido si debe ser titular o entrar como suplente”, explicó Simões a Lusa.

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Para Simões, el delantero perdió algunas capacidades y ganó otras, entre ellas experiencia e inteligencia para decidir. En ese marco, insistió en que la decisión final corresponde al seleccionador y que esa elección debe ser respetada. El exjugador describió además una transformación táctica en el juego de Ronaldo.

“No es casualidad que lo hayamos estado impulsando más hacia adelante, porque ya no puede estar en el centro, en el corazón del juego, y luego en la definición, donde tiene un don para lo que es el objetivo principal del juego, que es marcar goles”, señaló a Lusa.

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La comparación con Eusébio y el llamado a “traer más gloria” a Portugal

Bobby Charlton y Eusebio en el estadio Old Trafford del Manchester United en 2003-crédito imágenes en acción Darren Walsh/REUTERS- Foto de archivo

Simões comparó a Ronaldo con Eusébio, la leyenda del Benfica, y goleador del Mundial de 1966, definiéndolos como los dos mayores exponentes del fútbol portugués, y marcó una diferencia en la etapa final de sus carreras, según Lusa. Explicó que Eusébio retrocedió en el campo cuando perdió velocidad y capacidad física, mientras que Ronaldo se desplazó más cerca del área, donde sigue siendo determinante.

“Si analizamos las estadísticas de Ronaldo y Eusébio, es impresionante lo que lograron, pero hay una diferencia entre ellos. Eusébio, cuando empezó a perder velocidad y capacidad física, se replegó hacia atrás, a lo que yo llamo la esencia del juego. Ronaldo, en cambio, se desplaza cada vez más hacia adelante, donde es un especialista y un jugador fantástico cerca de la portería”, declaró Simões a Lusa.

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El exextremo del Benfica también sostuvo que Roberto Martínez dispone de muchas alternativas para casi todas las posiciones del campo, según Lusa. Desde esa evaluación, dirigió un mensaje al plantel para que convierta la oportunidad deportiva en un objetivo colectivo de país.

“Aferrémonos a lo bueno que todos ya han hecho y comprendamos que vale la pena traer más gloria a Portugal. Esta generación ya cuenta con mucha estabilidad económica y financiera y ya ha cosechado éxitos. Así que pensemos en lo que aún no se ha logrado: ser campeones del mundo. Aferrémonos a esa meta, a la gloria que nos traerá la copa a casa”, dijo Simões a Lusa.

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En la misma línea, cerró con una exhortación directa a los convocados. “Háganle un favor a Portugal; miles querrían tener esta oportunidad, así que tengan la motivación, la voluntad y el corazón para ganar, lo cual será la alegría de un pueblo y algo memorable para las generaciones futuras”, concluyó al medio Lusa.

Estos son los partidos que tendrá la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

El delantero colombiano Luis Díaz luego de anotar un gol en el partido amistoso contra Costa Rica, el lunes 1 de junio de 2026, en Bogotá-crédito Fernando Vergara/AP Foto

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).