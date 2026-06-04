Colombia

Alejandro Estrada regresó a su hogar tras ganar ‘La casa de los famosos Colombia’: en video quedó el emotivo momento

Familiares y seguidores organizaron una celebración especial para el actor, quien compartió su experiencia y agradeció el apoyo recibido durante su participación en el ‘reality’ que lo mantuvo 138 días fuera de su casa

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El reencuentro del actor con sus seres queridos estuvo marcado por la emoción, los agradecimientos y los detalles inspirados en el zorro, emblema de su participación en el programa - crédito @alejoestrada/ Instagram

Alejandro Estrada regresó a su hogar tras su victoria en La casa de los famosos Colombia, donde permaneció 138 días. El actor se reencontró con sus allegados, quienes organizaron un recibimiento cargado de muestras de afecto y detalles alusivos a su paso por el programa.

Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada del reality con el 63,87% de los votos del público, un resultado que le permitió superar de forma contundente a los otros finalistas y cerrar la competencia apagando las luces de la casa.

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La llegada de Alejandro Estrada a su residencia quedó documentada en sus redes sociales, donde publicó un video del momento en que cruzó la puerta y fue recibido por familiares y amigos. El ambiente estuvo marcado por abrazos, felicitaciones y la presencia de objetos con el diseño de un zorro, símbolo que el actor adoptó durante su participación en el programa. Este gesto se interpretó como un reconocimiento al personaje que consolidó dentro del reality y generó una reacción especial entre sus seguidores.

Alejandro Estrada regresa a su hogar: así fue la emotiva celebración tras su triunfo en La casa de los famosos - crédito @alejoestrada/ Instagram
Alejandro Estrada regresa a su hogar: así fue la emotiva celebración tras su triunfo en La casa de los famosos - crédito @alejoestrada/ Instagram

Durante su estancia en La casa de los famosos Colombia, Estrada optó por una estrategia que fue cambiando con el juego y que, en sus palabras, estuvo enfocada en la comunicación y en el manejo de las relaciones interpersonales. En diversas entrevistas, explicó que entendió el formato como un juego en el que las decisiones y la forma de vincularse con los demás resultaban determinantes para avanzar en la competencia.

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El video difundido muestra a Estrada compartiendo con sus allegados, cantando, comiendo y agradeciendo el acompañamiento incondicional recibido durante su paso por el programa. En sus palabras, invitó a los presentes a celebrar el reencuentro y a valorar el apoyo brindado durante los casi cinco meses que duró el aislamiento. La publicación generó numerosas reacciones entre los seguidores del actor, quienes destacaron la emoción del momento y la cercanía demostrada en el contenido compartido.

“Es lo más hermoso que puedo estar recibiendo el día de hoy y es poder de verdad estar con las personas que amo, que me hacía falta durante 138 días”, fue el mensaje que Alejandro le dio a sus familiares en medio de la emotiva celebración.

Los resultados de la votación dejaron a Juanda Caribe en segundo lugar con el 28,11 %, seguido por Valentino Lázaro con el 4,29 % y Tebi Bernal con el 3,73 %. El desenlace de esta edición de La casa de los famosos Colombia fue seguido de cerca por una audiencia que se mantuvo atenta a cada fase de la competencia. El triunfo de Estrada se consolidó como uno de los momentos más comentados en redes sociales.

“Es lo más hermoso que puedo estar recibiendo el día de hoy y es poder de verdad estar con las personas que amo”, expresó Estrada durante la celebración - crédito cortesía Canal RCN - @alejoestrada/ Instagram
“Es lo más hermoso que puedo estar recibiendo el día de hoy y es poder de verdad estar con las personas que amo”, expresó Estrada durante la celebración - crédito cortesía Canal RCN - @alejoestrada/ Instagram

El recibimiento de Alejandro Estrada en su hogar estuvo acompañado de elementos simbólicos y gestos de agradecimiento, consolidando el vínculo con sus seguidores y allegados tras una experiencia televisiva de alto impacto.

El momento dejó varias reacciones en redes sociales donde sus seguidores volvieron a celebrar el triunfo. “me huela a clase, educación, elegancia, estatus, plata, prestigio,🤌🏻“, ”No sé quién se veía más bueno si Alejo o la carne asada 😮“, ”Alejo no nos abandones en redes estamos acostumbradas a verte 24/7″, “Alejo se ve tan parchado 🤩 Te mereces todo lo bonito que te brinde el universo", “Alejo esperamos las cámaras en tu casa 🥹“, (Sic), dicen algunas de las reacciones.

Tras el triunfo, el actor fue consultado recientemente en una rueda de prensa sobre la posibilidad de volver a participar en un reality show. El actor manifestó que su paso por el programa respondió a un momento especial tanto en el plano personal como en el profesional. “Mi ingreso a La casa de los famosos Colombia tenía como objetivo cerrar varios capítulos de mi vida”, expresó Estrada, quien remarcó que la experiencia representó un aprendizaje significativo.

Tras su victoria, el actor no descarta la posibilidad de volver a participar en otro reality, aunque buscaría un formato con mayor enfoque psicológico - cortesía Canal RCN
Tras su victoria, el actor no descarta la posibilidad de volver a participar en otro reality, aunque buscaría un formato con mayor enfoque psicológico - cortesía Canal RCN

Al ser consultado sobre un eventual regreso a este tipo de formatos, Estrada respondió que no descarta la posibilidad de aceptar la invitación a otro reality, aunque aclaró: “Hacerlo con más preparación no garantiza necesariamente obtener una nueva victoria”. Aseguró que, si se diera la oportunidad, preferiría inclinarse por un formato con un enfoque más psicológico.

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