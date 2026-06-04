Iván Cepeda se pronunció sobre la decisión de no continuar con la constituyente impulsada por Gustavo Petro: “Agradezco este acto de grandeza política”

Iván Cepeda pidió fortalecer la participación ciudadana y la defensa de derechos fundamentales - crédito Prensa Iván Cepeda

El senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, realizó un pronunciamiento este 4 de junio de 2026 sobre el panorama político actual de Colombia y los riesgos que, a su juicio, implicaría un eventual triunfo del aspirante a la Casa de Nariño Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

Cepeda calificó la propuesta política de De la Espriella como “autoritario en lo político” y sostuvo que representa “la emergencia de un modelo de sociedad degradada como en los peores momentos de nuestra historia”.

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Según el senador, el proyecto del candidato opositor se basa en un “régimen autocrático mafioso” y avanzaría hacia la “eliminación de los derechos sociales conquistados”, incluyendo la posibilidad de “pérdidas masivas de empleos, desaparición del salario vital, de la reforma agraria y de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Cepeda advirtió sobre los posibles efectos negativos que, según él, tendría la implementación de este modelo en la economía y la vida social del país.

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Iván Cepeda lanzó fuertes pullas al proyecto político de Abelardo de la Espriella - crédito EFE/ Carlos Ortega / Ernesto Guzmán Jr.

“Inflación, crisis de la productividad en los territorios”, mencionó como consecuencias probables, y subrayó que una posible victoria del posible “es un riesgo que implica la pérdida de una soberanía nacional”.

El senador también denunció que las propuestas del candidato contemplan “la eliminación y desmonte de instituciones en materia de salud y educación”, lo que a su juicio atentaría contra logros históricos alcanzados por la sociedad colombiana.

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En el mismo pronunciamiento, Iván Cepeda se refirió a la reciente decisión adoptada por el Comité de la Asamblea Nacional Constituyente, que resolvió concluir la recolección de firmas para impulsar esta iniciativa, tras evidenciar que la iniciativa trae dificultades para crear alianzas de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Hoy el comité de la asamblea constituyente ha decidido dar por concluida la recolección de firmas a esta iniciativa, atendiendo el llamado. Ha dicho que atendiendo el llamado de diversos sectores democráticos, toma la decisión de sumarse a la propuesta impulsada por los defensores de derechos humanos Aída Quilcué e Iván Cepeda, para la construcción de un gran acuerdo nacional que materialice las reformas sociales. Agradezco este acto de grandeza política”, señaló el legislador.

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Cepeda agradeció “este acto de grandeza política” y resaltó la importancia de buscar caminos democráticos y participativos ante la coyuntura actual. “Hoy merecemos una sociedad más crítica y mejorar el futuro que nos merecemos como país”, expresó en su mensaje.

Comité promotor de la Constituyente suspendió recolección de firmas y retiró proyecto en Colombia - crédito Comité promotor/MinTrabajo

El senador hizo énfasis en la necesidad de avanzar hacia “un escrutinio más riguroso” del proceso electoral y elevar “nuestras voces con firmeza” frente a los hechos de corrupción que, según expresó, frenan el interés general.

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Para Cepeda, el progreso nacional no se alcanzará “mediante la violencia”, sino a través de la construcción colectiva y la defensa de la justicia social. “No será mediante la violencia como construiremos una sociedad más justa, el camino del progreso nacional está primero antes que la imposición destructiva”, afirmó.

En su intervención, Cepeda manifestó plena confianza en la ciudadanía y en la capacidad del país para superar los desafíos más complejos.

“Confío plenamente en el pueblo colombiano y en la posibilidad de un gran acuerdo”, expresó. El senador indicó que la unidad nacional y la concentración de esfuerzos resultan fundamentales en este momento.

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“Confío en sobreponer las circunstancias más adversas, la fuerza necesaria para salir adelante, confío en las líderes sociales cuyo compromiso ilumina nuestro camino común”, dijo, destacando el papel de quienes trabajan por el bienestar colectivo.

Iván Cepeda advirtió sobre riesgos democráticos ante posible triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial - crédito Enea Lebrun/REUTERS

Cepeda defendió el derecho a la “manifestación y protesta pacífica” como herramientas legítimas para abrir caminos en la vida democrática y subrayó la importancia de mantener el debate electoral dentro de los marcos institucionales y democráticos.

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“Es el momento de la unión y concentración”, ratificó el senador, haciendo un llamado a superar divisiones políticas y a fortalecer la participación ciudadana.

El pronunciamiento de Iván Cepeda se produce en un contexto de alta polarización y debate acerca del rumbo que debe tomar el país tras la reciente suspensión de la iniciativa constituyente, así como de las tensiones generadas de cara a la segunda vuelta presidencial, donde el militante del Pacto Histórico se enfrentará con el abogado Abelardo de la Espriella, quien ganó la primera vuelta presidencial con más de diez millones votos.

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