Colombia

Iván Cepeda se pronunció sobre la decisión de no continuar con la constituyente impulsada por Gustavo Petro: “Agradezco este acto de grandeza política”

El candidato del Pacto Histórico también aseguró que las instituciones y el Estado Social de Derecho presentan un grave peligro si Abelardo de la Espriella llega a la Presidencia

Guardar
Google icon
Iván Cepeda pidió fortalecer la participación ciudadana y la defensa de derechos fundamentales - crédito Prensa Iván Cepeda

El senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, realizó un pronunciamiento este 4 de junio de 2026 sobre el panorama político actual de Colombia y los riesgos que, a su juicio, implicaría un eventual triunfo del aspirante a la Casa de Nariño Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

Cepeda calificó la propuesta política de De la Espriella como “autoritario en lo político” y sostuvo que representa “la emergencia de un modelo de sociedad degradada como en los peores momentos de nuestra historia”.

PUBLICIDAD

Según el senador, el proyecto del candidato opositor se basa en un “régimen autocrático mafioso” y avanzaría hacia la “eliminación de los derechos sociales conquistados”, incluyendo la posibilidad de “pérdidas masivas de empleos, desaparición del salario vital, de la reforma agraria y de la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Cepeda advirtió sobre los posibles efectos negativos que, según él, tendría la implementación de este modelo en la economía y la vida social del país.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda lanzó fuertes pullas al proyecto político de Abelardo de la Espriella - crédito EFE/ Carlos Ortega / Ernesto Guzmán Jr.
Iván Cepeda lanzó fuertes pullas al proyecto político de Abelardo de la Espriella - crédito EFE/ Carlos Ortega / Ernesto Guzmán Jr.

Inflación, crisis de la productividad en los territorios”, mencionó como consecuencias probables, y subrayó que una posible victoria del posible “es un riesgo que implica la pérdida de una soberanía nacional”.

El senador también denunció que las propuestas del candidato contemplan “la eliminación y desmonte de instituciones en materia de salud y educación”, lo que a su juicio atentaría contra logros históricos alcanzados por la sociedad colombiana.

En el mismo pronunciamiento, Iván Cepeda se refirió a la reciente decisión adoptada por el Comité de la Asamblea Nacional Constituyente, que resolvió concluir la recolección de firmas para impulsar esta iniciativa, tras evidenciar que la iniciativa trae dificultades para crear alianzas de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Hoy el comité de la asamblea constituyente ha decidido dar por concluida la recolección de firmas a esta iniciativa, atendiendo el llamado. Ha dicho que atendiendo el llamado de diversos sectores democráticos, toma la decisión de sumarse a la propuesta impulsada por los defensores de derechos humanos Aída Quilcué e Iván Cepeda, para la construcción de un gran acuerdo nacional que materialice las reformas sociales. Agradezco este acto de grandeza política”, señaló el legislador.

Cepeda agradeció “este acto de grandeza política” y resaltó la importancia de buscar caminos democráticos y participativos ante la coyuntura actual. “Hoy merecemos una sociedad más crítica y mejorar el futuro que nos merecemos como país”, expresó en su mensaje.

Comité promotor de la Constituyente suspendió recolección de firmas y retiró proyecto en Colombia - crédito Comité promotor/MinTrabajo
Comité promotor de la Constituyente suspendió recolección de firmas y retiró proyecto en Colombia - crédito Comité promotor/MinTrabajo

El senador hizo énfasis en la necesidad de avanzar hacia “un escrutinio más riguroso” del proceso electoral y elevar “nuestras voces con firmeza” frente a los hechos de corrupción que, según expresó, frenan el interés general.

Para Cepeda, el progreso nacional no se alcanzará “mediante la violencia”, sino a través de la construcción colectiva y la defensa de la justicia social. “No será mediante la violencia como construiremos una sociedad más justa, el camino del progreso nacional está primero antes que la imposición destructiva”, afirmó.

En su intervención, Cepeda manifestó plena confianza en la ciudadanía y en la capacidad del país para superar los desafíos más complejos.

“Confío plenamente en el pueblo colombiano y en la posibilidad de un gran acuerdo”, expresó. El senador indicó que la unidad nacional y la concentración de esfuerzos resultan fundamentales en este momento.

Confío en sobreponer las circunstancias más adversas, la fuerza necesaria para salir adelante, confío en las líderes sociales cuyo compromiso ilumina nuestro camino común”, dijo, destacando el papel de quienes trabajan por el bienestar colectivo.

Iván Cepeda advirtió sobre riesgos democráticos ante posible triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial - crédito Enea Lebrun/REUTERS
Iván Cepeda advirtió sobre riesgos democráticos ante posible triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial - crédito Enea Lebrun/REUTERS

Cepeda defendió el derecho a la “manifestación y protesta pacífica” como herramientas legítimas para abrir caminos en la vida democrática y subrayó la importancia de mantener el debate electoral dentro de los marcos institucionales y democráticos.

Es el momento de la unión y concentración”, ratificó el senador, haciendo un llamado a superar divisiones políticas y a fortalecer la participación ciudadana.

El pronunciamiento de Iván Cepeda se produce en un contexto de alta polarización y debate acerca del rumbo que debe tomar el país tras la reciente suspensión de la iniciativa constituyente, así como de las tensiones generadas de cara a la segunda vuelta presidencial, donde el militante del Pacto Histórico se enfrentará con el abogado Abelardo de la Espriella, quien ganó la primera vuelta presidencial con más de diez millones votos.

Temas Relacionados

Iván CepedaAsamblea ConstituyentePacto HistóricoCandidatos presidencialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Familia colombiana fue detenida por ICE en Estados Unidos, pese a haber tramitado su autodeportación

La separación forzó a menores a quedarse bajo el cuidado de otros parientes, generando ansiedad y noches de insomnio para quienes esperan el reencuentro

Familia colombiana fue detenida por ICE en Estados Unidos, pese a haber tramitado su autodeportación

Con una ‘pijamada’, Juliana Guerrero y su hermana participaron en un plantón en la Universidad Popular del Cesar en apoyo a Iván Cepeda

La funcionaria habría sido enviada por el presidente Gustavo Petro para obtener más apoyos a la campaña del dirigente del Pacto Histórico

Con una ‘pijamada’, Juliana Guerrero y su hermana participaron en un plantón en la Universidad Popular del Cesar en apoyo a Iván Cepeda

Alcalde de Medellín confirmó la captura de ‘Cuervo’, terrorista tras los disturbios en la Universidad de Antioquia: “No es estudiante de la UdeA”

El mandatario local vinculó al ciudadano detenido con el ELN, mientras la Administración distrital reportó que le hallaron armas y prendas usadas en los desmanes

Alcalde de Medellín confirmó la captura de ‘Cuervo’, terrorista tras los disturbios en la Universidad de Antioquia: “No es estudiante de la UdeA”

Caso Carlos Mattos: la Fiscalía imputó cargos al empresario por salidas indebidas de la cárcel La Picota en Bogotá

Mattos ya había sido condenado por sobornar a funcionarios judiciales para obtener decisiones favorables en una tutela, en un expediente que se conoció públicamente como el caso Hyundai, por la empresa cuya representación tuvo en Colombia

Caso Carlos Mattos: la Fiscalía imputó cargos al empresario por salidas indebidas de la cárcel La Picota en Bogotá

CNE cerró el escrutinio: estos fueron los resultados finales de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda rumbo a la segunda vuelta

De la Espriella, representante de Defensores de la Patria, alcanzó 10.366.143 votos, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, sumó 9.703.921 votos

CNE cerró el escrutinio: estos fueron los resultados finales de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda rumbo a la segunda vuelta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

‘El Desafío’ no tendría una nueva temporada: por qué el Canal Caracol no renovaría el ‘reality’ más visto

Alejandro Estrada regresó a su hogar tras ganar ‘La casa de los famosos Colombia’: en video quedó el emotivo momento

Blonde Redhead, banda de dream pop y noise rock, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

Deportes

La República Democrática del Congo se enojó con las autoridades españolas por suspensión de partido amistoso: “Podría suponer discriminación”

La República Democrática del Congo se enojó con las autoridades españolas por suspensión de partido amistoso: “Podría suponer discriminación”

Falcao habló de su ilusión de jugar el Mundial 2026 con Colombia: “Entendía los momentos”

Leyenda de Portugal pidió que se gestione a Cristiano Ronaldo de cara al Mundial 2026: “Tendrán que decidir en cada partido”

Cuántos puntos necesita la selección Colombia para avanzar de fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

‘Cucho’ Hernández anunció el nacimiento de su segundo hijo, antes de iniciar el Mundial de 2026