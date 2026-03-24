Colombia

El padre de Epa Colombia negó que su hija tenga lujos en prisión y denunció presunto maltrato psicológico contra la influenciadora

El entorno de Daneidy Barrera asegura que las condiciones en las que permanece la creadora de contenido son adversas, mientras que los allegados critican la difusión de información que, según ellos, distorsiona la realidad de su situación

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La familia de ‘Epa Colombia’
La familia de ‘Epa Colombia’ rechaza versiones sobre privilegios en prisión - crédito Más allá del silencio con Rafael Poveda/YouTube

La situación de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, vuelve a generar controversia en Colombia tras la filtración de un informe interno que sugiere presuntos privilegios durante el cumplimiento de su condena.

Sin embargo, su familia salió al paso de estas versiones y rechazó de manera contundente los señalamientos, asegurando que la empresaria no goza de ningún tipo de lujo en su lugar de reclusión.

La creadora de contenido, que cumple una condena de cinco años y tres meses por delitos como instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del servicio público de transporte, permanece recluida desde 2025 en la Escuela de Carabineros en Bogotá.

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Allí, según el documento filtrado, habría incurrido en varias irregularidades, como la presunta posesión de teléfonos celulares —elementos prohibidos—, el ingreso de un vehículo Mini Cooper y conflictos con otras internas y funcionarios.

La familia de ‘Epa Colombia’
La familia de ‘Epa Colombia’ desmiente los supuestos lujos en la cárcel - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Estas versiones no tardaron en generar reacciones en la opinión pública, avivando nuevamente el debate sobre si la influenciadora estaría recibiendo tratos preferenciales en prisión. No obstante, su padre desmintió tajantemente estas afirmaciones y lanzó fuertes críticas contra quienes difundieron la información.

“Donde está mi hija, Epa Colombia, donde está torturada psicológicamente y hay un medio de comunicación que inventa un poco de mentiras y chismes, lo que es, es un medio misógino, que dice que vive en unos lujos y ahí lo que hay es una estufa con dos puestos, eso es lo que hay para 9 personas. Esos son los lujos increíbles (...) Son de lo peor, diciendo mentiras a toda hora”, aseguró el hombre, visiblemente molesto por la situación, según el video que está replicando La Corona TV.

El familiar insistió en el video que está viral en las redes sociales asegurando que las condiciones en las que se encuentra su hija distan completamente de las descritas en el informe, e incluso denunció que la empresaria estaría siendo víctima de un entorno adverso que afecta su bienestar emocional.

En medio de la polémica, también se pronunció Karol Samantha, pareja de Barrera y la que actualmente lidera su empresa de productos capilares y las plataformas digitales de la empresaria de keratinas, impulsando los emprendimientos de su pareja, pues, a través un una historia en Instagram, hizo un llamado directo a los medios de comunicación para que manejen con responsabilidad la información relacionada con el caso.

Karol Samantha, pareja de ‘Epa
Karol Samantha, pareja de ‘Epa Colombia’, pide a los medios responsabilidad tras el escándalo por supuestos privilegios - crédito @karolsamantaoficial/IG

“Gracias por siempre estar aquí, por apoyarnos (...) Quiero hacer una invitación a los medios de comunicación, ustedes si saben que tienen una responsabilidad muy grande de transmitir información a todo el mundo, informen y no desinformen más, no desorienten a las personas (...) Solo por generar vistas, por generar números (...) Muchas veces es difícil callar”, expresó la pareja de la influenciadora.

Mientras tanto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) evalúa la posibilidad de abrir una investigación formal para esclarecer los hechos descritos en el informe filtrado. Incluso, no se descarta un eventual traslado de la influenciadora en caso de comprobarse irregularidades o mal comportamiento dentro del centro de reclusión.

Las autoridades penitenciarias de Colombia iniciaron una investigación formal contra Barrera tras la difusipon de esos informes sobre privilegios y episodios de indisciplina durante su reclusión en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá.

El Inpec confirmó que ha elevado un reporte oficial al ministro de Justicia y colabora activamente con la Policía Nacional, buscando esclarecer las anomalías detectadas y decidir sobre la eventual relocación de Epa Colombia a una cárcel común, en caso de comprobarse las infracciones.

El director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, así lo confirmó en declaraciones a los medios de comunicación - crédito Noticias RCN/X

Según el informe presentado por el Inpec, se identificaron cinco teléfonos celulares en la celda de Epa Colombia y se registró su presencia en un vehículo de alta gama —un Mini Cooper color morado— estacionado en un área restringida, situación reportada por la seguridad del establecimiento. El documento, al que tuvo acceso el medio Noticias RCN, recoge la declaración de Barrera: “Este iba a ser un regalo para su pareja”.

Además de estos hallazgos materiales, los custodios documentaron episodios de tensión, incluidas amenazas verbales contra el personal. En un parte oficial consignaron la advertencia de Barrera a una funcionaria: “Ya van 2 veces con usted, a la tercera aténgase”.

Estos incidentes han motivado a la dirección del Inpec a priorizar la investigación y a recoger testimonios tanto de Barrera como del personal de seguridad y otros internos, explicó el coronel Daniel Gutiérrez, director del instituto.

El proceso busca determinar la veracidad y alcance de las presuntas violaciones al régimen interno y, a partir de la evidencia recabada, evaluar sanciones que podrían incluir el traslado de Barrera a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

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