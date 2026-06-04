La explosión en una barcaza dejó varios trabajadores heridos en Pasacaballos, Cartagena

Tras confirmarse el incidente en Pasacaballos, la entidad movilizó unidades al sector y solicitó apoyo de ambulancias para atender a personas afectadas, mientras se ejecutaban maniobras de control del fuego en la embarcación - crédito @PilotodeCometas / X

La explosión en una barcaza utilizada para el transporte de mercancías alteró la mañana de este jueves 4 de junio de 2026 en el muelle del corregimiento de Pasacaballos, sobre el Canal del Dique, y dejó heridos a varios operarios que realizaban labores de reparación.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Cartagena de Indias y el personal de emergencia atendieron la situación en el muelle y evacuaron a los heridos, aunque no se confirmó la cantidad ni la gravedad de los afectados, según el medio regional El Universal.

PUBLICIDAD

La respuesta de los equipos de emergencia

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena desplazó tres máquinas al lugar cuando se confirmó la emergencia.

“A esta hora, unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartagena atienden una emergencia registrada en un muelle del corregimiento de Pasacaballos, donde, según información, se presentó una explosión en una barcaza. Tres máquinas de bomberos fueron despachadas al lugar y se solicitó apoyo de ambulancias para la atención de personas afectadas”, dijo la entidad al medio mencionado.

PUBLICIDAD

Imágenes muestran a los bomberos en labores de control tanto dentro de la zona afectada como desde la parte superior de la embarcación. El despliegue fue considerado inmediato para el uso de líneas de ataque para extinguir el fuego, tramos de mangueras unidas que transportan agua desde la autobomba hasta el foco del incendio.

En el muelle del corregimiento, sobre el Canal del Dique, varios operarios que realizaban trabajos de reparación resultaron lesionados y recibieron atención médica en el lugar, mientras avanzaba la evacuación por organismos de socorro - crédito captura de pantalla @PilotodeCometas / X

Por otro lado, se sabe que los trabajadores que sufrieron lesiones recibieron atención médica en el mismo lugar de los hechos. Por ahora, las autoridades no han precisado cifras ni la gravedad de los heridos.

PUBLICIDAD

Los organismos de socorro continúan con las tareas de evacuación y la atención de la emergencia, mientras que ña causa del siniestro se investiga.

La justicia condenó a Tilson Cantillo a 37 años por incendiar la casa de su expareja en Cartagena

La Fiscalía General de la Nación informó que Tilson Cantillo Morales fue condenado a 37 años de prisión por incendiar la vivienda de su expareja en Cartagena, un ataque ocurrido el 23 de enero de 2022 que causó la muerte de su hijastra menor de edad y que la justicia consideró un acto premeditado de violencia intrafamiliar.

PUBLICIDAD

Según la entidad, la sentencia lo declaró responsable de homicidio agravado e incendio.

El organismo investigador indicó que el ataque ocurrió el 23 de enero de 2022 en el barrio El Líbano, fue premeditado y derivó en la muerte de una hijastra menor de edad - crédito Colprensa

La adolescente sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo, de acuerdo con el reporte citado por la Fiscalía, y permaneció 12 días internada en una clínica de Barranquilla antes de morir por la gravedad de las lesiones. Ese desenlace fue una de las bases del proceso que terminó con la condena divulgada el 27 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

El caso ocurrió en el barrio El Líbano, en Cartagena. Según la Fiscalía General de la Nación, Cantillo Morales llegó en la noche a la casa de su expareja después de haber consumido licor, pero la mujer no estaba en el lugar y quien lo atendió fue la adolescente, que le dijo que su madre no se encontraba allí.

Tras ese encuentro, la menor entró a una habitación para descansar y esperar a su mamá. En ese momento, según la Fiscalía, el hombre prendió fuego a la vivienda e intentó huir.

PUBLICIDAD

La justicia concluyó que el incendio no fue accidental, sino una represalia contra la expareja del agresor que terminó con la muerte de una menor de edad. La condena impuesta a Cantillo Morales fue por la relación directa entre el fuego y el fallecimiento de la víctima, según la investigación oficial.

El reporte oficial señaló que la adolescente fue trasladada a una clínica de Barranquilla por la gravedad de las lesiones, pero falleció y ese desenlace sustentó la condena divulgada el 27 de mayo de 2026 - crédito Visuales IA

Los vecinos detuvieron al agresor y lo entregaron a la Policía Nacional, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía. La madre de la adolescente acudió a rescatar a su hija cuando supo del peligro, pero no logró salvarla, pese a la ayuda de otras personas del sector.

PUBLICIDAD

Los médicos que atendieron a la víctima y los expertos que practicaron la inspección del cadáver reportaron lesiones de extrema gravedad, según la Fiscalía. Ese material probatorio sirvió para que el juez sustentara la decisión condenatoria.