Colombia

José Gaviria reveló su voto para la segunda vuelta presidencial y lanzó una crítica: “Lo mal preparados que están”

El productor musical expuso sus argumentos a favor de una de las fórmulas presidenciales y cuestionó la preparación de los candidatos del sector opuesto, en medio de un clima electoral polarizado en Colombia

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José Gaviria lanza un mensaje en redes, ¿quién recibirá su respaldo en la segunda vuelta? - crédito @josegaviria/ Instagram
José Gaviria lanza un mensaje en redes, ¿quién recibirá su respaldo en la segunda vuelta? - crédito @josegaviria/ Instagram

La segunda vuelta presidencial en Colombia se perfila como un momento de alta tensión e interés público, según el análisis del productor musical y exjurado de Factor X, José Gaviria.

Colombia celebrará la segunda vuelta presidencial el domingo 21 de junio. La ciudadanía definirá entre Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha, e Iván Cepeda, aspirante de la izquierda, quién asumirá la Presidencia durante los próximos cuatro años.

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En ese contexto y en medio de miles de reacciones en redes sociales de sectores sociales, José Gaviria apareció en su cuenta de X con el siguiente mensaje: “Colombia sabe la gran diferencia entre el País que quieren Abelardo y José Manuel y, el que pretenden Cepeda y Quilcué…”, refiriéndose a las fórmulas presidenciales que compiten por la Casa de Nariño. Las declaraciones de Gaviria se suman a las reacciones que la contienda ha generado en distintos sectores del país.

El escenario político colombiano se ha visto marcado por la expectativa ante el voto de casi dos millones de ciudadanos que no respaldaron ni a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda en la primera vuelta. En los próximos días, la atención se centra en los debates y en la exposición pública de las propuestas de gobierno de los candidatos, quienes buscan convencer a ese sector decisivo del electorado.

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José Gaviria, ampliamente conocido por su participación en el formato musical del Canal RCN, manifestó que esta fase electoral es clave para definir el rumbo del país. El productor señaló que la ciudadanía tiene clara la distancia ideológica y programática entre los aspirantes a la presidencia.

El exjurado reiteró públicamente su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, y anticipó que los debates serían determinantes para mostrar las capacidades y limitaciones de los contendientes. Sobre la izquierda, Gaviria sostuvo: “Los debates evidenciarían es lo mal preparados que están en la izquierda, lo desarticulados que están y cómo los nutre el odio”, una afirmación que generó respuestas encontradas entre usuarios y seguidores.

Las palabras de Gaviria circularon rápidamente, provocando tanto respaldos como críticas en redes sociales. Mientras algunos apoyaron su postura, otros rechazaron sus declaraciones, sobre todo aquellas que apuntan a la fórmula del Pacto Histórico integrada por Iván Cepeda y Aída Quilcué.

Los próximos días serán decisivos para las campañas de ambos bandos. La visibilidad de los candidatos y la claridad de sus propuestas jugarán un papel fundamental en la decisión de quienes aún no han definido su voto. El ambiente político refleja un clima de polarización, en el que figuras del ámbito cultural como José Gaviria suman voces al debate nacional sobre el futuro inmediato de Colombia.

Las declaraciones públicas de personalidades que, aunque no forman parte directa de la política, inciden en la opinión pública y en la percepción de los votantes sobre las alternativas que se disputan la presidencia.

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