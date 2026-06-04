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‘Cucho’ Hernández anunció el nacimiento de su segundo hijo, antes de iniciar el Mundial de 2026

En una publicación en su cuenta de Instagram, el delantero de la selección Colombia presentó a Maxi con dos imágenes del recibimiento

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Juan Camilo "Cucho" Hernández
Juan Camilo Hernández anunció en Instagram el nacimiento de su segundo hijo, Maxi, este 6 de junio- crédito Real Betis

Juan Camilo “Cucho” Hernández anunció el nacimiento de su segundo hijo a través de sus redes sociales. El delantero, incluido en la convocatoria de la selección Colombia para el Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, compartió el momento familiar.

El jueves 6 de junio, Hernández publicó dos imágenes que marcaron la llegada de Maxi. En la primera foto, la escena muestra la bienvenida de su esposa Daniela Zapata y el nuevo bebé en un ambiente decorado con globos blancos, dorados y grises. Uno de los globos lleva el mensaje: “Bienvenidos a casa Maxi y mamá”.

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La segunda fotografía revela un instante íntimo. Daniela aparece abrazando a Hernández Jr. y al recién nacido, en un retrato que resalta el vínculo familiar.

El futbolista de la selección Colombia compartió con sus seguidores la emoción por el nacimiento de su segundo hijo, Maxi, quien llegó justo en los días previos al Mundial de 2026. El jugador acompañó el mensaje con imágenes familiares en las que se observa el reencuentro con su esposa y sus dos hijos.

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El delantero Cucho Hernández comunicó en sus redes sociales la llegada de Maxi con publicaciones sobre el nacimiento - crédito cuchohernandez/Instagram
El delantero Cucho Hernández comunicó en sus redes sociales la llegada de Maxi con publicaciones sobre el nacimiento - crédito cuchohernandez/Instagram

La selección Colombia afronta el reto de la Copa del Mundo con un ataque renovado donde sobresalen nombres como Juan Camilo “Cucho” Hernández, Luis Díaz, Luis Suárez, Jhon Córdoba y Carlos Andrés Gómez, bajo la dirección de Néstor Lorenzo. El delantero, que vive un gran momento con el Real Betis tras su paso por Deportivo Pereira, América de Cali y Columbus Crew, celebra su inclusión en la lista definitiva.

El 26 de mayo de 2026, Hernández publicó en X dos imágenes que marcan el pulso de su camino: una de su infancia vistiendo la camiseta nacional y otra en los actos previos a un partido de Eliminatorias Sudamericanas. Al pie de estas fotos, compartió una reflexión que condensa años de trabajo: “Echo un vistazo atrás y se me pasan muchas cosas por la cabeza. Solo quien estuvo y vivió mi proceso para llegar hasta este momento sabe el esfuerzo y la dedicación diaria que he desempleado para poder lograr este sueño.”

El jugador destacó el significado de representar a su país en la máxima cita del fútbol: “Jugar para tu selección te queda para toda la vida y hacerlo en un mundial hace que ese sentimiento crezca mucho más”.

La ilusión y el deseo de trascender quedan reflejados en sus palabras: “Mucha ilusión y ganas de hacer historia con mi país, ahora tenemos una nueva oportunidad de hacerlo. A cada persona que hizo parte de este proceso, gracias. Decirte que queda mucho por escribir y por hacer.”

Juan Camilo Hernández también recurrió a Instagram, el 25 de mayo, para compartir con su esposa Daniela Zapata y su hijo la emoción de este llamado. En el video publicado, se percibe la felicidad familiar: Hernández cierra el puño, abraza a su hijo y deja ver la emoción por ser parte de la Tricolor.

La convocatoria de Hernández representa el cumplimiento de un sueño largamente esperado. El delantero vivió el anuncio junto a su familia, reflejando la importancia personal y colectiva que tiene el torneo para los futbolistas colombianos. Este momento marca una nueva etapa para la selección, que buscará escribir otra página en la historia del fútbol nacional en su séptima participación mundialista.

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Juan Camilo HernándezCucho HernándezNacimiento segundo hijoMundial FIFA 2026Colombia-Deportes

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