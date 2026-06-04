Colombia

Con una ‘pijamada’, Juliana Guerrero y su hermana participaron en un plantón en la Universidad Popular del Cesar en apoyo a Iván Cepeda

La funcionaria habría sido enviada por el presidente Gustavo Petro para obtener más apoyos a la campaña del dirigente del Pacto Histórico

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Juliana Guerrero e Iván Cepeda - crédito @jguerrero112/Instagram/Nathalia Angarita/REUTERS
Juliana Guerrero e Iván Cepeda - crédito @jguerrero112/Instagram/Nathalia Angarita/REUTERS

Juliana Guerrero, una de las funcionarias polémicas del gobierno de Gustavo Petro, estaría liderando actividades en favor de la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda al interior de la Universidad Popular del Cesar.

Así lo reveló el periodista Jacobo Solano en un video difundido en su cuenta de X, en el que se observa a la delegada del Ejecutivo en el centro universitario caminando por la sede de Valledupar junto a su hermana Verónica Guerrero. También se conoció que la joven funcionaria participó en el plantón del miércoles 3 de junio de 2026 en la plazoleta de Las Palmas, uno de los puntos del campus.

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En el video publicado por el comunicador se escuchan cánticos para invitar a votar por Iván Cepeda y por Aida Quilcué en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. A su vez, se muestra como una parte de los asistentes acudieron vestidos con pijama, un aspecto que, según Solano, se produjo debido a que el evento se planteó como un “pijamatón”; además, se evidencia una pancarta del candidato del Pacto Histórico.

La U no se duerme, la U se despierta, parado en segunda a votar por Cepeda”, fue uno de los canticos utilizados por los jóvenes.

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En otra grabación, se contempla la presencia de Guillermo Echavarría, rector suspendido de la institución de educación superior, dirigiéndose a los asistentes y dándoles indicaciones sobre cómo ubicarse dentro del plantón.

Según fuentes de directivas de la UPC consultadas por Semana, entre quienes asistieron y promovieron el plantón habría contratistas y funcionarios tanto de la universidad como del Gobierno nacional.

Es importante mencionar que Iván Cepeda obtuvo 224.457 votos en el departamento del Cesar, siendo una diferencia leve a su favor frente a su rival Abelardo de la Espriella, que alcanzó 223.840 sufragios, respectivamente.

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