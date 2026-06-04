Falcao reveló cómo se siente por no ir al Mundial 2026 con Colombia: “Entendía los momentos”

El "Tigre" habló de los motivos por los cuales no estuvo en la nómina de la selección Colombia de cara a Estados Unidos, México y Canadá-crédito @ESPNColombia/X

El delantero Radamel Falcao García comentará los partidos para ESPN Colombia en el Mundial de 2026, por lo que aportará su experiencia de cancha en los análisis de los encuentros de la Tricolor.

Durante su presentación como parte de las transmisiones deportivas, junto a Fernando Palomo y Carlos Valdez, el jugador de Millonarios habló en entrevista sobre las expectativas de esta nueva faceta y también se refirió a la frustración que le significó no estar presente en la cita mundialista.

PUBLICIDAD

Radamel Falcao es el máximo anotador en la historia de la selección Colombia de mayores - crédito FCF

En charla con el periodista Andrés Marocco, el 2 de junio de 2026, Radamel Falcao García explicó que las lesiones y la inactividad lo dejaron fuera de la consideración deportiva. El delantero de Millonarios dijo que su ilusión de participar “siempre iba a estar”, pero asumió que esta vez estará en Estados Unidos, México y Canadá en un rol de análisis y táctica

Tras cerrar la temporada con el club bogotano, el máximo goleador histórico de la selección Colombia anunció que se estrenará como comentarista. “Lo más importante del mundo es hablar de lo que hecho toda mi vida, el fútbol, así que va a ser algo natural desde una perspectiva quizá analizando más el juego que la crítica y demás”, afirmó en una charla con ESPN.

PUBLICIDAD

Falcao recordó que se perdió el Mundial de Brasil 2014 por lesión, pero sí estuvo en Rusia 2018 y le anotó a Polonia. Sobre la posibilidad de estar en 2026, insistió en que el deseo se mantuvo, aunque las circunstancias jugaron en contra:

“La ilusión siempre iba a estar, obviamente, porque estaba como jugador activo. Yo entendía los momentos y las situaciones que estaba viviendo también, que quizá, no entraba tanto en consideración debido a la inactividad que había tenido a causa de las lesiones”, dijo.

PUBLICIDAD

El atacante señaló que afrontará la cita mundialista “como un hincha más” y que intentará aportar lo aprendido a lo largo de su carrera desde su nueva función. “De todas maneras, me voy con el deber cumplido de haber participado en la Copa del Mundo, de haber hecho un gol”, cerró en ESPN.

Falcao explicó que se arrepintió de no cuidarse físicamente previo al Mundial de Brasil 2014

El máximo goleador histórico de la selección Colombia confesó que si pudiera devolver el tiempo, no hubiera jugado el partido de la Copa de Francia con el AS Mónaco, y que lo sacó del Mundial de Brasil 2014 -crédito @ESPNColombia/X

En la misma conversación, Radamel Falcao admitió que hoy se opondría a jugar el partido con el Mónaco que terminó en la lesión del 22 de enero de 2014 y lo dejó fuera del Mundial de Brasil, una ausencia que golpeó a la selección colombiana justo cuando regresaba a la Copa del Mundo después de 16 años.

PUBLICIDAD

El delantero explicó que buscaba minutos tras un tiempo de inactividad y creyó que aquel encuentro de Copa de Francia era adecuado para recuperar ritmo.

El samario salió lesionado en un juego disputado el 22 de enero de 2014 por la Copa de Francia - crédito AFP

“Necesitaba minutos. Este es un partido fácil como para empezar nuevamente a, a retomar el ritmo. Si yo también hubiera hecho un análisis más profundo acerca del rival que íbamos a jugar, me hubiera opuesto así el entrenador me quisiera poner. Justo venía en un parón de tiempo, y necesitaba minutos”, dijo Falcao.

PUBLICIDAD

La consecuencia fue inmediata y definió su camino hacia Brasil 2014: sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión cuyo tiempo habitual de recuperación era de seis o siete meses. Ese plazo lo dejó sin margen real para competir en condiciones y explicó su ausencia en la lista definitiva de Colombia.

La jugada que cambió su destino se produjo en un partido de la copa local francesa, cuando Falcao era titular con el Mónaco en el estadio de Chassel y frente a un equipo de la cuarta división del fútbol francés. El delantero samario ya había marcado para su equipo cuando, a los 39 minutos del primer tiempo, recibió un balón dentro del área rival.

PUBLICIDAD

En esa acción fue al cruce Soner Ertek, un futbolista semiprofesional que además daba clases de geografía, y se barrió sobre la pierna izquierda del colombiano. Falcao cayó de inmediato con señales de dolor y, después del encuentro, que terminó 0-3, el cuerpo médico confirmó la lesión.

El propio atacante reconoció que no imaginó ese desenlace y que tampoco cuestionó la decisión técnica de utilizarlo en ese compromiso.

“Nunca pensé que iba a pasar lo que pasó”, admitió Falcao.