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Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: siga aquí la salida de la Tricolor rumbo a Estados Unidos

La Amarilla viaja desde Bogotá a Estados Unidos como última escala previo al debut en la Copa del Mundo ante Uzbekistán en el estadio de la Ciudad de México

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Collage de tres imágenes: James Rodríguez haciendo malabares con un balón; Luis Díaz driblando; y Luis Díaz junto a Jhon Arias sonriendo durante el entrenamiento.
James Rodríguez, Luis Díaz y otros jugadores de la Selección Colombia en el último entrenamiento de la selección Colombia en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Bienvenidos al minuto a minuto del viaje de la selección Colombia rumbo al territorio donde se realizará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque la Tricolor debutára en México, hará una escala previa en Estados Unidos para jugar el último partido amistoso ante del duelo de la Fecha 1 contra Uzbekistán.

17:58 hsHoy

La selección Colombia parte rumbo a la tierra del Mundial 2026: así será la agenda del último día de la Tricolor en Bogotá

El equipo tendrá un último entreno y viajará a Estados Unidos para el partido en San Diego contra Jordania, último en la preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA tuvieron su primer entrenamiento completos un día antes del partido - crédito FCF
Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA tuvieron su primer entrenamiento completos un día antes del partido - crédito FCF

El jueves 4 de junio terminará la estadía de la selección Colombia y los 26 jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Bogotá y volarán, hacia las 2:00 de la tarde, a Estados Unidos para el último partido amistoso antes de debutar el 17 de junio contra Uzbekistán en el estadio de la Ciudad de México.

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17:56 hsHoy

Este será el avión en el que viaje la selección Colombia a Estados Unidos

Un avión Airbus A320-251N será en el que se desplace la selección Colombia rumbo a Estados Unidos y durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Colprensa - Cristian Bayona
Un avión Airbus A320-251N será en el que se desplace la selección Colombia rumbo a Estados Unidos y durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Colprensa - Cristian Bayona

Un avión Airbus A320-251N de matrícula N906AV será en el que se desplacen los jugadores y el cuerpo técnico de la selección Colombia rumbo a Norteamérica. La aeronave fue adaptada para que los convocados tengan una cómoda experiencia de vuelo, el cual durará nueve horas hasta San Diego.

17:52 hsHoy

Gustavo Petro entregaría la bandera a la selección Colombia

En un evento privado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro hará entrega de la bandera a James Rodríguez, capitán de la selección Colombia, y a Néstor Lorenzo como simbolo de la representación de los colombianos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

17:50 hsHoy

El bus con los jugadores de la selección Colombia ya está en el aeropuerto de Catam para abordar el avión que los llevará a Estados Unidos.

17:46 hsHoy

Viajeros de la selección Colombia a Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Arqueros

  • Alvaro Montero (Vélez Sarsfield).
  • David Ospina (Atlético Nacional).
  • Camilo Vargas (Atlas FC).

Defensas

  • Jhon Lucumí (Bologna FC).
  • Davinson Sánchez (Galatasaray).
  • Yerry Mina (Cagliari).
  • Willer Ditta (Cruz Azul).
  • Daniel Muñoz (Crystal Palace).
  • Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).
  • Johan Mojica (Mallorca RCD).
  • Deiver Machado (Nantes).

Volantes

  • Richard Ríos (Benfica SL).
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace).
  • Kevin Castaño (River Plate).
  • Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).
  • Gustavo Puerta (Racing Santander).
  • Jhon Arias (Palmeiras).
  • James Rodríguez (Minnesota United).
  • Jorge Carrascal (Flamengo).
  • Juan Fernando Quintero (River Plate).
  • Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

  • Juan Camilo Hernández (Real Betis).
  • Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).
  • Luis Díaz (Bayern Múnich).
  • Luis Suárez (Sporting CP).
  • Jhon Córdoba (FK Krasnodar).

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