Viaje de la selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - EN VIVO: siga aquí la salida de la Tricolor rumbo a Estados Unidos

James Rodríguez, Luis Díaz y otros jugadores de la Selección Colombia en el último entrenamiento de la selección Colombia en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Bienvenidos al minuto a minuto del viaje de la selección Colombia rumbo al territorio donde se realizará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque la Tricolor debutára en México, hará una escala previa en Estados Unidos para jugar el último partido amistoso ante del duelo de la Fecha 1 contra Uzbekistán.