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‘El Desafío’ no tendría una nueva temporada: Caracol Televisión habría cambiado de planes para renovar el programa en 2026

El canal ajusta su parrilla de contenidos para dar prioridad a nuevas producciones y a la cobertura del evento deportivo, dejando a los seguidores del concurso a la expectativa

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'El Desafío' no regresaría en 2026: Caracol Televisión modifica su estrategia y pospone la renovación del reality - crédito captura de pantalla 'Desafío Siglo XXI' / Caracol Televisión
'El Desafío' no regresaría en 2026: Caracol Televisión modifica su estrategia y pospone la renovación del reality - crédito captura de pantalla 'Desafío Siglo XXI' / Caracol Televisión

La incertidumbre se instaló entre los seguidores del programa de competencia El Desafío luego de que trascendiera que Caracol Televisión no incluiría una nueva temporada del reality en su programación para 2026.

La noticia, difundida por el periodista Carlos Ochoa a partir de información interna del canal, sorprendió a una audiencia acostumbrada a seguir año tras año las competencias de alto nivel y las historias de superación que han caracterizado al formato.

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El canal aún no ha emitido un comunicado oficial, pero varios indicios han alimentado la especulación. Entre ellos, destaca la ausencia de convocatoria para nuevos participantes, un procedimiento que habitualmente marcaba el inicio de la producción de cada ciclo. Además, la parrilla de entretenimiento de Caracol muestra una mayor apuesta por otros formatos, como el regreso de Yo Me Llamo, lo que refuerza la idea de un ajuste estratégico en la programación.

Carlos Ochoa reveló que, de acuerdo con información a la que tuvo acceso de manera exclusiva, la edición de El Desafío prevista para 2026 fue cancelada debido a ajustes en la programación y a la prioridad que el canal dará a eventos deportivos internacionales. El periodista afirmó haber consultado el informe anual de gestión de Caracol Televisión, documento en el que se confirmaría que la próxima temporada del reality no se realizará ese año.

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“La extensión excepcional de esta temporada determinó una decisión estratégica de programación para el año 2026, periodo en el cual no se emitirá una nueva edición de El Desafío, dado su cierre avanzado dentro del calendario”, dice una captura de pantalla del documento que fue publicada por Ochoa en sus redes sociales.

Hasta ahora, Caracol Televisión no ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme o descarte de forma definitiva el regreso de El Desafío en el corto plazo, aunque la posibilidad de retomar el formato en años posteriores sigue abierta. Mientras tanto, la audiencia permanece a la espera de una comunicación formal que esclarezca si el reality volverá a la pantalla o si la pausa se extenderá más allá de 2026.

A lo largo de dos décadas, El Desafío evolucionó constantemente. Sus primeras ediciones transportaron a los concursantes a playas e islas, con desafíos de supervivencia y equipos regionales. En 2021, el programa dio un giro con la llegada de la “Ciudad de las Cajas” en Tobia, Cundinamarca, donde los participantes enfrentaron pruebas dentro de estructuras cerradas bajo condiciones de alta exigencia física y mental.

La última temporada del reality concluyó en febrero de 2026. El medallista Anthony Zambrano se llevó el título principal, acompañado por Myrian en la final, en una edición que una vez más generó comentarios y emociones entre los televidentes. Sin embargo, la confirmación de que no habrá inscripciones para un nuevo ciclo generó desconcierto y una oleada de mensajes en redes sociales reclamando claridad sobre el futuro del formato.

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