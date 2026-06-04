Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

El creador de contenido compartió imágenes del reencuentro con Victoria, mostrando sonrisas, juegos y paseos por Barranquilla - crédito @juandacaribeshow/ Instagram

El regreso del artista Juanda Caribe a la vida fuera de la televisión estuvo marcado por un reencuentro que esperaba desde hacía meses: el abrazo con su hija Victoria.

Después de permanecer 147 días en el encierro de La casa de los famosos Colombia, el creador de contenido y humorista compartió públicamente el emotivo momento en el que volvió a ver a la pequeña, captando las emociones y reacciones tanto propias como de su audiencia en plataformas digitales.

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A través de sus redes sociales, Juanda Caribe publicó un video que muestra diferentes escenas junto a Victoria. En las imágenes se lo observa cargándola, sonriendo, jugando y disfrutando de un paseo por Barranquilla. El mensaje que acompaña la publicación, “147 días después nos volvimos a encontrar. Te amo hija de mi corazón. Qué recarga más grande”, refleja el sentimiento de alegría y alivio tras semanas de distancia impuestas por su participación en el reality.

La emotiva reunión generó una ola de reacciones entre los seguidores del barranquillero, quienes celebraron el reencuentro y destacaron la conexión entre padre e hija. Para muchos, este momento representó el cierre de un ciclo que no solo estuvo marcado por los retos y polémicas en la competencia, sino también por los cambios en la vida personal de Juanda Caribe.

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Juanda Caribe vuelve a abrazar a su hija luego del 'reality' y las redes sociales se conmovieron - crédito @juandacaribeshow/ Instagram

Durante su estadía en el programa, la vida privada del imitador se convirtió en tema de conversación en redes sociales. La relación con Sheila Gándara, madre de Victoria, fue objeto de atención y especulación, sobre todo después de que circularan rumores de infidelidad y de la cercanía de Juanda con la también participante Mariana Zapata. Publicaciones y mensajes de Sheila durante la emisión del programa alimentaron las dudas sobre el estado de la pareja, situación que finalmente se confirmó cuando la creadora de contenido anunció públicamente el fin de la relación.

Desde antes del nacimiento de Victoria, Juanda Caribe compartió con su audiencia momentos significativos relacionados con su paternidad. El anuncio del embarazo y la llegada de la niña en mayo de 2025 estuvieron acompañados por manifestaciones de felicidad y compromiso familiar. Sin embargo, la separación temporal provocada por su participación en el reality puso a prueba la fortaleza de ese vínculo.

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Al salir del programa, Juanda no tardó en expresar públicamente su prioridad de reencontrarse con su hija, compartiendo imágenes y reflexiones sobre la importancia de ese vínculo. Las imágenes del reencuentro recorrieron rápidamente las redes, acompañadas de mensajes de apoyo y emoción por parte de miles de seguidores.

La ausencia de Sheila Gándara en el video del reencuentro no pasó desapercibida para los usuarios, quienes comentaron la falta de la madre de Victoria en las fotos y videos compartidos. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado detalles sobre si ella estuvo presente durante la reunión, lo que ha dado pie a nuevas especulaciones sobre la relación entre ambos.

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