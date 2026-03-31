Colombia

Resultados del Baloto y Revancha 30 de marzo: números ganadores del último sorteo

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábado (Infobae/Jovani Pérez)
Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábado (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Baloto divulgó los resultados de su más reciente sorteo realizado este lunes 30 de marzo de 2026.

Este popular sorteo entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Averigue si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Baloto

Fecha del sorteo: lunes 30 de marzo de 2026.

Números ganadores: 4 17 20 21 29 1.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate.

Si el premio es igual o menor a 48 UTV, es decir, 1.824.192 pesos, se puede cobrar en cualquier punto de venta. Sin embargo, si el premio es mayor a dicha cantidad se tiene que presentar en alguna de las cinco la fiduciarias autorizadas para reclamarlo.

Recuerde que tienes hasta un año naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar el premio, de lo contrario ya no será entregado y será destinado al sector salud.

¿Cuáles son los números más ganadores de Baloto y Revancha según la IA?

Los pasos para jugar por los premios de la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que más han salido como ganadores en Baloto, de acuerdo a la inteligencia artificial, varían según el análisis de los sorteos más recientes de 2025. Según datos estadísticos, entre los números más frecuentes están el 14, 32 y 39, que han aparecido en 18 ocasiones. Otros números destacados son el 25, que ha salido 16 veces y el 8 y 12, con una frecuencia significativa también. Estas estadísticas muestran patrones históricos más que probabilidades reales de salir en futuros sorteos, ya que cada sorteo es un evento independiente y aleatorio.

En cuanto a Revancha, que es un sorteo complementario de Baloto, la IA indica que los números que más se han presentado no son tan altos en frecuencia como en Baloto, pero también se pueden identificar tendencias. Números como el 21 y 34 tienen una aparición cercana al 4% de los sorteos recientes, indicando cierta recurrencia. La distribución de números en Revancha es diferente por tener menos opciones (del 1 al 34) y menor cantidad a elegir (cinco números).

Sin embargo, es importante aclarar que, desde el punto de vista estadístico y matemático, no existe un número con mayor probabilidad de salir en Baloto o en Revancha, pues ambos sorteos son eventos aleatorios y cada número tiene la misma chance de ser seleccionado en cada sorteo. La percepción de "números calientes" que aparecen más veces es simplemente una observación histórica y no una garantía para futuras jugadas.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia (Colprensa)
Baloto es una de las loterías más famosas de Colombia (Colprensa)

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la "súper balota" entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Baloto HoyÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaResultado Baloto revancha

Más Noticias

Ministro de Defensa dice que alias Calarcá debe ser capturado y advierte: “es un criminal que está delinquiendo”

Pedro Sánchez aseguró que la fuerza pública está lista para actuar si se detecta al cabecilla cometiendo un delito en flagrancia, y cuestionó cualquier tipo de impunidad para quienes persistan en actividades criminales durante procesos de diálogo

Ministro de Defensa dice que alias Calarcá debe ser capturado y advierte: “es un criminal que está delinquiendo”

CNE avanza en escrutinio y revela cómo quedó la Cámara: claves para entender los resultados

El tribunal electoral confirmó la mayoría de curules y explicó qué falta para cerrar el proceso en todo el país

CNE avanza en escrutinio y revela cómo quedó la Cámara: claves para entender los resultados

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 31 de marzo

El Pico y Placa modifica constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este martes 31 de marzo

Si va a viajar en Semana Santa, estas claves para prever problemas y riesgos en sus recorridos

Autoridades entregan recomendaciones para proteger a su familia, prevenir accidentes y evitar situaciones de inseguridad durante la temporada

Si va a viajar en Semana Santa, estas claves para prever problemas y riesgos en sus recorridos

Medellín decreta tres días de duelo por bombero Iván Darío Posada tras incendio en La Toscana

El uniformado falleció tras el colapso de una estructura mientras atendía una emergencia; sus compañeros le rinden homenaje y avanzan los actos fúnebres en la ciudad

Medellín decreta tres días de duelo por bombero Iván Darío Posada tras incendio en La Toscana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Bolívar dejó dos civiles heridos y daños en viviendas cercanas

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Bolívar dejó dos civiles heridos y daños en viviendas cercanas

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Así fue la reacción de Luisa Fernanda W al ver a Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento VIP de ‘El diablo viste a la moda 2’

Así fue la reacción de Luisa Fernanda W al ver a Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento VIP de ‘El diablo viste a la moda 2’

El vallenato despide a uno de sus referentes: reconocido acordeonero murió de un infarto en Bolívar

Yuli Ruíz respondió a la polémica por el video bailando reguetón con un niño: “No hubo mala intención”

Yeferson Cossio se refirió a la decisión de Avianca de vetarlo por broma pesada en uno de sus vuelos: “Ya me inventaron otro chisme”

Feid anunció fecha del ‘Falxo Tour’ en Bogotá: el sistema de venta de entradas premia la fidelidad de sus fans

Deportes

Atlético Nacional pide sanción disciplinaria para Jonathan Risueño tras altercado con Alfredo Morelos

Atlético Nacional pide sanción disciplinaria para Jonathan Risueño tras altercado con Alfredo Morelos

Hora y dónde ver los partidos de los repechajes que completarán los clasificados al Mundial 2026: la selección Colombia espera rival

Iván Mejía señaló a James Rodríguez y a Néstor Lorenzo por la derrota de la selección Colombia contra Francia: “Pésimo juego”

Uzbekistán, campeona de la FIFA Series, se enfrentará a la selección Colombia en el Mundial 2026 tras derrotar a Venezuela

Así fue la pelea en el estadio donde jugó la selección Colombia contra Francia: Hinchas de Millonarios y América de Cali serían los causantes