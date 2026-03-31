Exfuncionaria del Ministerio de Defensa señaló fallas de mantenimiento como posible causa del accidente del avión Hércules en Putumayo

El accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana dejó 69 víctimas - crédito Reuters

Mientras continúan las investigaciones por la caída del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido el 23 de marzo tras despegar en Puerto Leguízamo (Putumayo), dejando un saldo de 69 personas fallecidas, persisten las hipótesis sobre los motivos que pudo haber desatado la tragedia.

Una de las discusiones ha girado en torno a si los procedimientos técnicos y la asignación presupuestal en el sector defensa son suficientes para garantizar la seguridad de los vuelos operativos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al respecto, en entrevista con Blu Radio, Hilda López, exfuncionaria del Ministerio de Defensa, afirmó que los accidentes aéreos no están necesariamente ligados a la antigüedad de las aeronaves, sino al tipo de mantenimiento que reciben.

Expertos advirtieron que el mantenimiento de las aeronaves militares en Colombia depende directamente del presupuesto asignado al sector defensa - crédito FAC

López enfatizó que, en términos técnicos de aviación, “los aviones no envejecen; se caen por falta de mantenimiento y autopartes o repuestos de mantenimiento”.

Para López, el presupuesto del sector defensa se proyecta a varios años vista y los recortes presupuestales suelen afectar primero el mantenimiento de equipos estratégicos. “El presupuesto de Defensa obedece a un trabajo de cuatro años. Puede uno pensar que, en esta reducción que se ha venido teniendo, lo primero que se afecta es el mantenimiento mayor de las adquisiciones principales”, explicó la exfuncionaria.

Planeación financiera y protocolos operacionales

En entrevista con el citado medio, López cuestionó si existe una planeación financiera suficiente para anticipar el momento en que las aeronaves requieren mayores inversiones tecnológicas y operativas. “Qué medidas se tomaron para empezar a tener planeación financiera para que cuando llegara el descenso de curva de tecnología se tuviera ruta de financiación de esas adquisiciones”, planteó durante su intervención.

En relación con los protocolos operacionales y los límites de capacidad, la exfuncionaria advirtió que los manuales de vuelo establecen límites claros de pasajeros y que una sobrecarga puede presentarse por necesidades operacionales.

“Si los manuales decían 110 pasajeros, llevan a sobrecargar, posiblemente, el Hércules por la necesidad operacional que tiene de responder a los territorios”, explicó López.

El Instituto Nacional de Medicina Legal finalizó la identificación de los 69 fallecidos en el accidente del avión Hércules C-130 en Putumayo - crédito prensa Fuerzas Militares

Finalmente, la exfuncionaria transmitió un mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas y a los integrantes de la institución aérea. “Un sentido pésame a las familias de mi querida Fuerza Aérea Colombia y que Dios nos dé el consuelo”, concluyó López.

Medicina Legal confirmó la identidad de las 69 víctimas del accidente aéreo en Putumayo

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la identificación de los 69 fallecidos en el accidente del avión militar Hércules C-130. “Se culminó con la identificación total de los 69 cuerpos recuperados”, informó la entidad en un comunicado, al detallar que entre las víctimas figuran uniformados de las Fuerzas Militares.

La tragedia, considerada la más grave que ha enfrentado la fuerza pública en los últimos años, dejó además 57 heridos. El siniestro sucedió segundos después del despegue rumbo a Puerto Asís, cuando la aeronave se precipitó a tierra y se incendió tras el impacto. A bordo viajaban 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aérea, 113 miembros del Ejército y dos policías.

Durante el fin de semana se llevaron a cabo honras fúnebres en varias regiones del país. En Montería (Córdoba), integrantes de la Brigada 11 del Ejército rindieron homenaje a los hermanos y soldados profesionales Daniel Esteban y Santiago Andrés Arias. En la misma zona, fueron despedidos los soldados Ederxander Morales y Jesús Eduardo Hernández.

Recortes presupuestales en defensa suelen afectar primero el mantenimiento mayor de equipos estratégicos como el avión Hércules - crédito Fotomontaje Infobae (FAC/@ColombiaOscura/X)

El Ejército expresó su “respeto y gratitud” por estos militares, calificándolos como “héroes de la patria” y resaltó su servicio con vocación y compromiso. La institución envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas en medio del duelo.

Durante la última semana se han realizado homenajes póstumos en diferentes puntos del país. Las autoridades castrenses no descartan la organización de un homenaje central en Bogotá, cuya fecha aún no ha sido definida.

El Instituto Nacional de Medicina Legal detalló que la identificación de los cuerpos fue posible gracias al trabajo conjunto de 57 funcionarios especializados en medicina, odontología, antropología, genética y apoyo técnico, que participaron en las labores de recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos a sus familias.