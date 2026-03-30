Policía del Valle frustró el traslado de 1.546 kilos de marihuana desde Caloto hacia Bogotá: hay dos detenidos

El operativo permitió la captura de dos personas y el decomiso de 112 paquetes con estupefacientes ocultos en un camión Mitsubishi que transitaba por El Cerrito, durante los controles de la estrategia “Semana Santa Segura” - crédito Policía del Valle

La Policía del Valle del Cauca incautó un cargamento de 1.546 kilogramos de marihuana cuando era transportado en un camión Mitsubishi por la vía Cali-Andalucía, a la altura de El Cerrito.

En el operativo, dos hombres fueron capturados en flagrancia en medio de los controles de seguridad vial desplegados por el plan especial “Semana Santa Segura”, según informó la institución.

El hallazgo se dio a la altura del kilómetro 35, en un punto estratégico para el flujo vehicular entre el sur y el centro del país. De acuerdo con la Policía, el estupefaciente se encontraba distribuido en 112 paquetes de diferentes formas y tamaños ocultos en el interior del vehículo. El cargamento, cuyo valor comercial supera los 1.216 millones de pesos, tenía como destino final la ciudad de Bogotá.

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Origen del cargamento y logística criminal

Las primeras investigaciones revelaron que la marihuana había sido recogida un día antes en zona rural de Caloto (Cauca), municipio con antecedentes en el cultivo y tráfico de cannabis. Los detenidos aseguraron ante las autoridades que recibirían un pago de $10′000.000 por trasladar la sustancia hasta la capital del país.

El producto, valorizado en más de 1.216 millones de pesos, había sido recolectado un día antes en una zona rural de Caloto, Cauca, y era transportado por dos hombres capturados en flagrancia - crédito Policía del Valle

Durante la inspección, los uniformados también incautaron tres equipos de comunicación móvil. Estos dispositivos eran utilizados para coordinar el envío y evitar la detección por parte de las autoridades, según lo reportado por la Policía Nacional.

Impacto del operativo en las finanzas del narcotráfico

La incautación representa un golpe a las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico en la región. La Policía Valle informó que con este resultado “se retiraron del mercado ilegal cerca de 1.546.000 dosis de marihuana”, en palabras de la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la institución en el departamento.

Además del decomiso del estupefaciente, el operativo permitió sacar de circulación un vehículo utilizado para actividades ilícitas y los celulares empleados en la coordinación logística. El valor de la droga incautada, que supera los $1.216 millones, refleja la magnitud de la operación y su impacto en las estructuras criminales.

La Policía del Valle del Cauca incautó 1.546 kilogramos de marihuana en un camión Mitsubishi sobre la vía Cali-Andalucía, a la altura de El Cerrito - crédito Policía del Valle

Antecedentes de los capturados y procedimiento judicial

Una vez verificados los antecedentes judiciales, se estableció que uno de los detenidos presenta registros en el sistema Spoa por violencia intrafamiliar y hurto de menor cuantía. Ambos sujetos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Un voceros de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle resaltó que “en desarrollo de actividades de registro y control en la vía Cali-Andalucía, kilómetro 35+600, jurisdicción del municipio de El Cerrito, fueron capturadas dos personas en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.

En el mismo procedimiento, describieron la inspección del camión y el hallazgo de los 112 paquetes con características de marihuana.

Refuerzo de controles en el Valle del Cauca durante la Semana Santa

El cargamento de marihuana, valorado en más de 1.216 millones de pesos, tenía como destino final la ciudad de Bogotá, según la Policía Nacional - crédito Policía del Valle

La comandante Sandra Liliana Rodríguez detalló la implementación del plan integral “Ojos en todas partes”, diseñado para combatir delitos como el hurto, la extorsión y la estafa en el departamento del Valle del Cauca. Durante la Semana Mayor, la Policía Nacional intensificó los controles viales y realizó un llamado a la ciudadanía para verificar la autenticidad de los paquetes turísticos adquiridos por internet y evitar fraudes.

“Respaldando el movimiento económico que suscita la ocupación hotelera, tenemos dispositivos de turismo para que la gente consulte a qué sitios puede ir y a qué rutas, con códigos QR instalados en volantes y escenarios turísticos”, explicó la general Rodríguez.

Además, la oficial subrayó la importancia de que los ciudadanos denuncien de inmediato cualquier delito, con el fin de permitir una rápida reacción de la fuerza pública.