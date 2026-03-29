Presunto criminal que apuñaló en 30 ocasiones a su expareja frente a su hijo de siete años en el sur de Bogotá fue capturado

El presunto criminal apuñaló en al menos 30 ocasiones a su expareja, en frente de su hijo de siete años - crédito Policía Bogotá

Un hombre fue capturado por tentativa de feminicidio agravado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, informó la Policía Metropolitana en medio de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia.

La detención fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal mediante orden judicial tras el violento ataque contra la víctima en hechos ocurridos el 17 de marzo de 2026.

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De acuerdo con las autoridades, el agresor habría atacado con arma cortopunzante en al menos 30 ocasiones a su expareja en un establecimiento comercial, lo que le provocó graves heridas.

Keidy Carreño Moreno, coordinadora de la Patrulla Púrpura de la Policía Metropolitana de Bogotá afirmó que el sujeto tenía un amplio historial delictivo por daño en bien ajeno, hurto, lesiones personales, extorsión e inasistencia alimentaria - crédito Policía Bogotá

El ataque se produjo en vía pública, frente al hijos de siete años de la víctima. Tras la agresión, la mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Una relación marcada por la violencia intrafamiliar, motivo principal de la separación

Las investigaciones revelaron que la mujer y su hijo habían sido víctimas de violencia intrafamiliar por parte del presunto agresor, que mantenía una actitud de intimidación constante hacia la víctima y su entorno familiar.

De acuerdo con Keidy Carreño Moreno, coordinadora de la Patrulla Púrpura Policía Metropolitana de Bogotá, “la mujer ya venía siendo víctima de violencia intrafamiliar por parte del presunto agresor, quien continuaba intimidándola a ella y a su entorno familiar”.

El capturado fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación. Durante el proceso judicial se estableció que el hombre tiene antecedentes por daño en bien ajeno, hurto, lesiones personales, extorsión e inasistencia alimentaria.

El agresor atacó a su expareja con arma cortopunzante frente al hijo menor de edad de la víctima en vía pública - crédito Policía Bogotá

Sujeto fue cobijado con medida de aseguramiento

Ya en manos de la justicia, un juez de la República impuso al agresor una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Carreño Moreno, enfatizó: “La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra la violencia de género e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la vida e integridad de las mujeres”.

La Policía Metropolitana de Bogotá mantiene activa la invitación a denunciar casos de violencia de género y reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para proteger la vida y la integridad de las mujeres.

Cifras de feminicidios en Bogotá durante 2026

Entre enero y febrero de 2026, las localidades de Ciudad Bolívar y Usaquén registraron uno de los dos casos tipificados como feminicidio en Bogotá, según datos de la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de la Mujer.

Las valoraciones por riesgo de feminicidio realizadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicaron que el 47% de las evaluaciones en la ciudad correspondieron a un nivel extremo, especialmente en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Rafael Uribe Uribe.

En este contexto, la Agencia MUJ de la Línea 123 se consolida como una herramienta clave para la atención de mujeres en situación de violencia. Este servicio opera las 24 horas del día y está integrado por equipos psicosociales y jurídicos que gestionan incidentes prioritarios relacionados con violencia de género.

La agencia coordina con entidades como la Policía Metropolitana de Bogotá, el Crue y Bomberos, lo que permite una intervención rápida y especializada para las víctimas. En casos de alta urgencia, se desplaza un equipo móvil para brindar atención presencial, intervención en crisis y acompañamiento inmediato.

El Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional reporta una reducción del 44% en asesinatos de mujeres entre enero y febrero de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, pasando de 16 a nueve casos. De las 42.646 atenciones realizadas por la Secretaría Distrital de la Mujer, el 70% estuvo relacionado con situaciones de violencia, siendo Ciudad Bolívar la tercera localidad con mayor número de intervenciones en febrero, detrás de Kennedy y Suba.

La Secretaría Distrital de la Mujer resaltó la consolidación de protocolos y la articulación interinstitucional como avances en la protección de la vida y dignidad de las mujeres en Bogotá.