Colombia

Mujer con síndrome de Down perdió la vida tras incendio en su casa en el Cesar

Yaneth Perdomo falleció tras quedar atrapada en su vivienda en el barrio Puente Seco en el municipio El Paso

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Consternación en Cesar por muerte de mujer en incendio doméstico - crédito Colprensa - La Mampana Radio
Consternación en Cesar por muerte de mujer en incendio doméstico - crédito Colprensa - La Mampana Radio

Yaneth Perdomo, una mujer con síndrome de Down, falleció en un incendio el sábado 28 de marzo de 2026 ocurrido en su vivienda del barrio Puente Seco, en el corregimiento de Loma de Calenturas, municipio de El Paso, Cesar.

La tragedia se presentó en horas de la mañana cuando las llamas consumieron por completo la casa donde residía la mujer, que no pudo escapar a tiempo y murió calcinada.

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Según testimonios recogidos por medios locales, los vecinos escucharon los gritos de Yaneth y corrieron para intentar ayudarla.

El cuerpo de bomberos llegó al lugar minutos después, pero ya nada pudo hacerse para salvarle la vida. El incendio avanzó con rapidez y, cuando los socorristas lograron controlar las llamas, la vivienda había quedado completamente reducida a escombros.

Escena del crimen-Colombia-29-07-2021
Imagen de referencia. Incendio cobró la vida de adulta mayor - crédito Colprensa

La recuperación de los restos de Yaneth requirió que los organismos de socorro retiraran el techo de la vivienda. Videos grabados por los vecinos muestran la magnitud de la tragedia: la estructura colapsada y el cuerpo de la mujer, irreconocible, bajo una cama.

La Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver y las inspecciones técnicas de rigor para establecer las causas del incendio.

Las primeras hipótesis apuntan a que Yaneth pudo haberse quedado dormida, lo que explicaría por qué no logró salir a tiempo de la casa. Quienes la conocían la recuerdan como una persona alegre, sociable y trabajadora.

En el barrio, su muerte causó consternación y tristeza, pues Yaneth era una figura muy querida de la comunidad. Las autoridades informaron que la mujer vivía sola en la casa.

Tras el hecho, notificaron a sus familiares sobre lo sucedido y avanzan en las investigaciones para aclarar el origen del incendio.

Escena del crimen- Colombia- CTI Fiscalía
Imagen de referencia. CTI se encargó de hacer el levantamiento del cadáver - crédito Colprensa

El caso ha generado un llamado a fortalecer la atención y el acompañamiento a personas en condición de discapacidad, especialmente aquellas que residen solas y en condiciones de vulnerabilidad.

Usuarios en redes sociales se mostraron indignados en redes sociales, tras mostrar en videos el cuerpo calcinado de la víctima: “No joda, y era necesario mostrar el cuerpo, que triste. La conocíamos desde que vivía con sus padres, era una excelente persona”.

Incendio en Montebello cobró la vida de un adulto mayor en la vereda El Cauzal

El cuerpo voluntario de bomberos del municipio de Montebello, en el suroeste de Antioquia, respondió el martes 24 de marzo de 2026 a una emergencia que dejó como saldo la muerte de un adulto mayor.

El incidente ocurrió en la vereda El Cauzal, ubicada a cerca de ocho kilómetros del casco urbano, donde un incendio estructural arrasó por completo una vivienda.

Álvaro Echeverry, comandante del cuerpo de bomberos, explicó que la emergencia se registró en horas de la mañana. Al momento de llegar al lugar, las llamas ya habían consumido toda la estructura.

Nos encontramos con una víctima que habitaba la vivienda, un adulto mayor”, relató. Tras la tragedia, el cuerpo fue trasladado a la morgue local para adelantar los procesos de identificación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Emergencia en zona rural de Antioquia: falleció anciano tras incendio que destruyó su vivienda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El incendio no solo destruyó la vivienda sino que también representó un riesgo adicional para la zona boscosa aledaña.

Los socorristas intervinieron rápidamente para evitar que las llamas se extendieran y provocaran un incendio de mayor magnitud en el área rural, donde la vegetación facilita la propagación del fuego.

Echeverry también advirtió sobre las difíciles condiciones en las que opera el cuerpo de bomberos local. Señaló que la labor se realiza de manera voluntaria, ya que actualmente no existe contrato con la administración municipal.

Esta situación afecta la capacidad de respuesta ante emergencias, pues los integrantes del cuerpo de socorro deben desempeñar otras actividades para su sustento, lo que limita la disponibilidad y dificulta la atención oportuna de casos como el ocurrido en El Cauzal.

El hecho evidenció la vulnerabilidad de las comunidades rurales y la importancia de garantizar recursos permanentes para los organismos de emergencia en la región.

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