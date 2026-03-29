Jornada sangrienta en Puerto Colombia, Atlántico: asesinaron a “El Capo” y alias Mencho; figuraban en panfleto de Los Porteños

Castro Miranda, vinculado al Clan del Golfo y Los Costeños, había sido objeto de amenazas y disputas por control territorial en la región - crédito La Región Noticias y más/Facebook

En la tarde del sábado 28 de marzo de 2026, Ever Edinson Castro Miranda, conocido en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico) como “El Capo”, fue asesinado en el barrio Loma de Oro en medio de una jornada sangrienta, en la que murió una persona más.

El abogado, de 54 años, habría estado vinculado en los últimos años a la estructura criminal de Los Costeños, al Clan del Golfo y a investigaciones asociadas con el robo de tierras en el departamento.

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Según testigos, Castro Miranda se encontraba junto a una farmacia cuando fue sorprendido por un atacante armado que se acercó por la espalda y le disparó en repetidas ocasiones. La muerte del abogado fue instantánea, como confirmaron habitantes del sector y las imágenes difundidas en redes sociales.

Ever Edinson Castro Miranda, de 54 años, fue presentando ante un juez de control de garantías que legalizó su captura en 2022, pero luego fue dejado en libertad - crédito Policía Nacional

Es preciso recordar que el nombre de El Capo había aparecido días antes en un panfleto intimidatorio, atribuido a la banda Los Porteños, presuntamente liderada por alias Salchichón, un exintegrante del Clan del Golfo.

Según la información de las autoridades, esta facción criminal estaría en disputa por el control de las rentas ilícitas en Puerto Colombia y el área metropolitana de Barranquilla.

De otro lado, en el sector de Altos de Cupino, fue asesinado un hombre identificado como Richard, conocido con el alias de El Mencho. Según las primeras versiones, la víctima era mototaxista y residía en el barrio San Carlos del municipio. Testigos relataron que fue atacado a tiros por sujetos no identificados.

Tras el atentado, vecinos y unidades de la Policía auxiliaron al hombre en ambulancia. Los médicos del centro asistencial confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

La segunda detención de Castro Miranda en abril de 2024 respondió a imputaciones por concierto para delinquir y falsedad en documento público - crédito Colprensa

Las investigaciones preliminares señalaron que Richard presuntamente se dedicaba al expendio de estupefacientes y mantenía vínculos con el Clan del Golfo. Su nombre también figuraba en el panfleto amenazante difundido en redes sociales y entregado en físico, donde lo señalaban como supuesto colaborador de esa estructura criminal.

La Policía informó que el fallecido acumulaba cuatro anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos, hurto y lesiones personales.

Perfil y antecedentes judiciales de Castro Miranda

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Castro Miranda era considerado un presunto integrante del Clan del Golfo, con varios hombres a su mando, encargado de ordenar robos de tierras en el Atlántico.

En 2022, Castro Miranda fue presentado ante un juez de control de garantías por delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes. La captura, que se llevó a cabo en su vivienda del barrio Loma de Oro, fue resultado de un operativo conjunto entre el Gaula Militar, la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades lo señalaban como pieza clave en esa organización criminal, responsable de coordinar a sicarios y de ejercer como “puente” entre el grupo delictivo y entidades gubernamentales.

Tras su captura en 2022, el abogado concedió una entrevista a W Radio, en la que negó tener vínculos con grupos criminales y afirmó que su caso era un “falso positivo judicial”.

En el panfleto también figuraba el alias de Mencho, asesinado en otra zona del municipio atlanticense - crédito Soledad 24 horas/Facebook

Según su versión, los señalamientos en su contra surgieron tras llevar un litigio contra la empresa Argos, logrando que se comprobara la responsabilidad de esta compañía en el desplazamiento injustificado de familias.

Castro Miranda sostuvo que el fiscal Rodrigo Restrepo lo investigaba sin pruebas suficientes y que la orden de captura emitida en su contra buscaba favorecer los intereses de Argos. Relató que el exsecretario de Gobierno de Puerto Colombia, Leonel Morrón, había presentado una demanda en su contra, acusándolo de invadir tierras del grupo empresarial.

Tras su liberación, en abril de 2024, detectives de la Dijín detuvieron nuevamente a Castro Miranda por su presunta participación en el robo de tierras en Barranquilla y Puerto Colombia.

La Fiscalía Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir y falsedad material en documento público. Según el ente acusador, entre 2018 y 2023, Castro Miranda y otros indiciados favorecieron a miembros del Clan del Golfo y de Los Costeños en el despojo de propiedades mediante maniobras fraudulentas.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía detalló los roles de los involucrados, entre los que se encontraba Omar Alexander Ladino Vargas, alias el Señor del Portafolio, señalado como uno de los mayores despojadores de tierras en Atlántico, Córdoba y Antioquia.

Las autoridades sostienen que El Capo tenía injerencia delictiva en Puerto Colombia y Barranquilla, donde coordinaba acciones entre el Clan del Golfo y los entes estatales, además de prestar servicios legales a miembros judicializados de la organización. Se le acusaba también de almacenar material de guerra para la estructura criminal en su residencia.