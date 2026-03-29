Gobernador de Antioquia lanzó duro mensaje tras declaraciones de Iván Cepeda en Medellín: “No se arrodilla sino ante Dios”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó a las declaraciones de Iván Cepeda sobre Antioquia y dejó en claro que no cederá ante señalamientos que consideró estigmatizantes - crédito Colprensa

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respondió en la tarde del sábado, 28 de marzo de 2026, a las declaraciones del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que en un acto público en Medellín envió un fuerte mensaje contra las autoridades administrativas del departamento.

El mandatario regional utilizó su cuenta en X para responder de manera tajante a las críticas del candidato presidencial Iván Cepeda. En su publicación, Rendón afirmó: “Si Antioquia resiste, Colombia se salva”, al sugerir que la fortaleza y autonomía del departamento pueden influir directamente en el destino del país.

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Rendón amplió su argumento y declaró: “Estoy cada vez más firme en la defensa de este pueblo altivo que no se arrodilla sino ante Dios. Antioquia es muro de contención contra el comunismo”, concluyó.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que la región es el muro de contención contra el comunismo en el país - crédito @AndrésJRendrónC/X

Las declaraciones de Iván Cepeda que enfureció a la política opositora antioqueña

La intervención de Rendón se produjo tras el discurso de Cepeda en el parque San Antonio, donde el senador aseguró que “lo que realmente les preocupa al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no es el honor de Antioquia y su gente. Lo que verdaderamente los perturba es el despertar democrático de la ciudadanía en este departamento”.

El expresidente calificó a Cepeda como “bandido camuflado de Derechos Humanos” en un mensaje en X - crédito @AlvaroUribeVel/X

Del mismo modo, Cepeda lanzó críticas directas al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien vinculó con la parapolítica y el narcotráfico que, según él, han marcado la historia reciente del departamento.

Alcalde de Medellín y expresidente Uribe responden a Cepeda

La reacción de Rendón se sumó a la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que afirmó: “Por más que persista su odio contra los antioqueños, nosotros seguiremos adelante. En Medellín y Antioquia sí que sabemos y hemos sabido superar las más grandes adversidades”.

Gutiérrez recordó cuatro periodos críticos para el departamento: “La peor época del narcotráfico y Pablo Escobar; las Farc, ELN, paramilitares, Clan del Golfo, todas las estructuras criminales y sus aliados; los que se robaron a Medellín —aliados de quienes tanto odian a Antioquia—; y este nefasto Gobierno Petro (y sus aliados)”.

El alcalde Federico Gutiérrez destaca la capacidad de Antioquia y Medellín para superar crisis generadas por narcotráfico y violencia - crédito @FicoGutiérrez/X

El alcalde concluyó: “A nuestra gente de Medellín y Antioquia, y a toda Colombia: seguiremos resistiendo, seguiremos saliendo adelante. Y no se les olvide, a Colombia la sacamos adelante desde las regiones”.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también reaccionó públicamente. En X, escribió: “Cepeda, bandido camuflado de Derechos Humanos, le cumple a los criminales que lo imponen con los señalamientos contra mi, que han sustentado los atentados contra mi vida”.

Uribe acusó a Cepeda de instigar contra Miguel Uribe y lo relacionó con la Segunda Marquetalia: “Cepeda instigó contra Miguel Uribe, cuyo asesinato realizó la Nueva Marquetalia que Cepeda ayudó a conformar como patrocinador de la impunidad y de la fuga de Iván Márquez y de Santrich”. El exmandatario remató: “Ni Antioquia ni Colombia pueden permitir ni reconocer la candidatura de Cepeda, impuesta a sangre y fuego por criminales”.

Cepeda reiteró sus polémicas críticas

Las respuestas de Rendón, Gutiérrez y Uribe surgieron luego del mitín de Iván Cepeda en Medellín, que inició en el auditorio de la Asociación de Instituciones de Antioquia (Adida) y continuó en el parque San Antonio.

Cepeda, acompañado por su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué y otros dirigentes, defendió sus afirmaciones previas sobre la historia violenta de Antioquia. “Mis palabras fueron perversamente descontextualizadas por el Alcalde de Medellín, el Gobernador de Antioquia, algunos diputados y concejales uribistas”, sostuvo.

El aspirante presidencial subraya que el objetivo de sus señalamientos es el debate democrático y la construcción de memoria histórica en Colombia - crédito José Luis Marín/X

El candidato del Pacto Histórico mencionó la reciente decisión judicial que negó una tutela interpuesta por ciudadanos que consideraban que sus declaraciones vulneraban derechos fundamentales. “Un juez de la República me dio la razón en que mi intención era destacar la resiliencia de los habitantes de Antioquia y no estigmatizarlos, y que había hecho referencia a fenómenos de violencia, paramilitarismo y narcotráfico que efectivamente ocurrieron en la historia contemporánea”, afirmó Cepeda.

Durante el evento, el senador reiteró sus señalamientos sobre la presencia de parapolítica, narcotráfico y terrorismo de Estado en la región. “Por eso, decir que en esa época este departamento se convirtió en la cuna de la parapolítica, del narcotráfico y del terrorismo de Estado, no es otra cosa que hacer la constatación de una realidad que es tan evidente como la Muralla China”, expresó.

Cepeda también vinculó la narrativa de la extrema derecha con el negacionismo y la afectación de la memoria histórica nacional: “La campaña que ha llevado la extrema derecha en los últimos días ha sido un típico acto de negacionismo, una de las formas más eficaces del poder violento y autoritario”.

En su discurso, el candidato aseguró que no modificaría su postura: “No vengo a retractarme, ni arrepentirme, ni a rectificar lo que dije ese gran acto del 12 de febrero en Medellín, por el contrario vengo a reafirmarlo, a decirlo con más contundencia, a ampliarlo y a detallarlo”.